Křetínský půjčí 14 milionů eur francouzskému deníku Libération. Další milion daruje

Český miliardář Daniel Křetínský posiluje vliv na francouzském mediálním trhu. Jeho nejnovější investicí je půjčka ve formě dluhopisů deníku Libération v hodnotě 14 milionů eur.

Český podnikatel a majitel několika francouzských listů Daniel Křetínský půjčil deníku Libération 14 milionů eur (asi 343 milionů korun), aby mu pomohl s financováním činnosti. Uvedla to dnes agentura AFP, podle níž jsou peníze určené k financování listu do té doby, než se deník dostane zpět do vyrovnané bilance, s čímž se počítá v roce 2026. AFP se odvolává na vlastníka deníku, společnost Presse indépendente (FDPI).

Kromě toho Křetínský prostřednictvím svého fondu poskytl darem milion eur většinovému akcionáři Presse indépendente, oznámil generální ředitel listu Libération Denis Olivennes.

Půjčka ve formě dluhopisů má deníku umožnit financovat ztráty a deficit, s nímž se list potýká navzdory zvyšování prodeje. Deník si ale zachová nezávislost, uvádí se v prohlášení Presse indépendente.

Firmě FDPI před dvěma lety přenechala Libération skupina Altice Patricka Drahiho. FDPI oznámila, že ze získání „nového kvalitního partnera” má radost a že v tom spatřuje záruku pro budoucnost listu. Křetínský podle prohlášení vyjádřil spokojenost, že může přispět k „ustálení nezávislého listu nezbytného pro demokratickou debatu”.

Olivennes v červenci oznámil, že pro list potřebuje 15 milionů eur. Návrat k vyvážené bilanci byl odložen o tři roky z původního termínu 2023. Důvodem zpoždění je zejména pomalejší rozvoj propagace, než se původně čekalo. Tento vývoj pak ještě zhoršila pandemie covidu-19.

V dnešním prohlášení Olivennes uvádí, že deník „Libération vstoupil rovnýma nohama do revoluce internetových odběratelů”, a tvrdí, že za rok a půl deník zaznamenal největší pokrok v šíření denního tisku.

Svaz pro shromažďování údajů týkajících se médií (ACPM) uvádí, že v období 2021-2022 se denně prodalo 93 tisíc výtisků Libération, což je proti období 2020-2021 zvýšení o 11,14 procenta. Loni činil obrat deníku 31,5 milionu eur, což byl nárůst o deset procent. Provozní ztráta klesla na 7,9 milionu eur z 12,3 milionu eur z roku 2020.

Křetínský ve Francii prostřednictvím CMI vlastní týdeník Marianne nebo časopis Elle. Má také 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde, jednoho z akcionářů skupiny Le Monde, která vydává stejnojmenný deník.