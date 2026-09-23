Nová dimenze dopravy. Škoda Group dodá na Slovensko supermoderní vlaky
Rychlost 200 kilometrů v hodině, přes 560 míst, restaurace i dětské kino. Škoda Group uspěla se ŽOS Trnava v tendru na nové dálkové vlaky pro Slovensko. První soupravy mají dorazit nejdříve v letech 2032 až 2033.
Konsorcium společností Škoda Group a ŽOS Trnava dodá Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) osm nových elektrických vlakových jednotek pro dálkovou dopravu.
„Nové jednotky EMU550 představují řešení navržené pro moderní dálkovou železniční dopravu. Kombinují rychlost až 200 kilometrů v hodině, vysokou kapacitu, komfort pro cestující na dálkových trasách a možnost provozu v několika evropských zemích a pod několika napájecími soustavami,“ uvedl Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva Škoda Group, a dodal: „Jedná se o první třísystémovou variantu nové generace elektrických jednotek Škoda určenou pro mezinárodní dálkovou dopravu.
„Železniční vozidla pořizujeme na desítky let, proto musíme jejich obnovu připravovat s výrazným předstihem. Podpisem smlouvy uzavíráme etapu veřejného zadávacího řízení a vytváříme předpoklady pro to, abychom po zajištění financování mohli pokračovat v jedné z nejvýznamnějších obnov vozidlového parku pro dálkovou dopravu,“ uvedla Ivana Piňosová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka ZSSK.
„Tento projekt je dalším potvrzením dlouhodobé a úspěšné spolupráce se Škoda Group. Chceme dodat moderní a spolehlivé vlaky, které budou po desítky let sloužit cestujícím na Slovensku i na mezinárodních linkách,“ doplnil Miloš Kyselica, místopředseda představenstva a generální ředitel ŽOS Trnava.
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Nová dimenze dopravy
Nové vlaky budou tvořit ucelené sedmivozové elektrické jednotky, které budou schopny provozu na třech napájecích soustavách. Sto devadesát metrů dlouhá jednotka bude mít maximální provozní rychlost 200 kilometrů v hodině. Tlakotěsné provedení umožní nasazení vlaků také na moderních vysokorychlostních tratích a v dlouhých tunelech. Jednotky budou moci jezdit samostatně i ve dvojité trakci. Spojenou soupravu bude možné plnohodnotně ovládat jedním strojvedoucím z jednoho stanoviště.
Každá jednotka nabídne celkem 566 míst k sezení. V první třídě bude 75 sedadel, z nichž 18 vytvoří tichý oddíl. Ve druhé třídě bude 464 sedadel. Dalších 27 míst nabídnou sklopná sedadla. Součástí vlaku bude také velká restaurační část navazující na první třídu s 32 místy.
Cestující budou mít k dispozici polohovatelná sedadla s individuálními čtecími lampičkami. V první třídě bude každé sedadlo vybaveno elektrickou zásuvkou a konektory USB-A a USB-C s funkcí rychlého nabíjení, ve druhé třídě bude tato výbava k dispozici pro každé dvojsedadlo.
Ve voze pro imobilní cestující je i oddíl pro cestující s dětmi, jehož součástí je dětské kino. Tento oddíl nabízí vyhrazený prostor pro přepravu dětských kočárků a obsahuje 12 pevných sedadel umístěných naproti sobě.
Oddíly pro cestující budou od nástupních prostor odděleny elektrickými posuvnými dveřmi. Každý vůz bude vybaven toaletou. Kabina pro strojvedoucího bude vybavena dvěma sedadly, elektrickými a USB zásuvkami i plochou pro bezdrátové nabíjení telefonu. Zázemí doplní mikrovlnná trouba, termobox s funkcí ohřevu a chlazení a držáky na studené i teplé nápoje.
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Možná se dostanou i do Česka
Škoda Group uspěla v konsorciu se společností ŽOS Trnava ve veřejném výběrovém řízení, které dopravce vyhlásil v březnu 2025. Smlouva nabude účinnosti po zajištění financování projektu. Vozidla budou při předání schválena pro provoz na Slovensku a do dvanácti měsíců od dodání první jednotky získají také schválení pro provoz v Rakousku. Součástí kontraktu je desetiletý servis nových vlaků, dodávka náhradních dílů a diagnostického zařízení, zajištění vybraných typů oprav, ale také školení zaměstnanců a potřebná technická dokumentace.
V případě, že slovenský dopravce využije opci, může konsorcium dodat dalších sedm jednotek a zajistit typové schválení umožňující jejich provoz také v Česku a v Maďarsku.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.