České železniční firmy dobývají zahraničí. Bonatrans chystá továrnu v zámoři
Českému železničnímu průmyslu se daří získávat miliardové zakázky v Evropě i za oceánem. AŽD se zapojí do budování koridoru Rail Baltica, CZ Loko dodá lokomotivy polskému národnímu dopravci a Bonatrans plánuje investovat až 93 milionů dolarů do své první továrny v Severní Americe. Export firmám pomáhá vykrývat slabší poptávku na domácím trhu.
Českým výrobcům železniční techniky se v první polovině letošního roku dařilo především v zahraničí. Tuzemské podniky získaly nové zakázky na lokomotivy, zabezpečovací zařízení, brzdy, výhybky i digitální systémy. Současně investovaly do výrobních kapacit a vývoje nových technologií.
K nejvýraznějším úspěchům patří zakázka společnosti AŽD na železničním koridoru Rail Baltica, kontrakt CZ Loko s polským dopravcem PKP Intercity nebo plánovaná investice společnosti Bonatrans ve Spojených státech.
„České firmy nabízejí vlastní vozidla, systémy i technologie a dokážou s nimi uspět na trzích v Evropě i mimo ni,“ uvedla generální ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) Marie Vopálenská.
AŽD uspěla na Rail Baltica
Technologická společnost AŽD získala společně s litevským partnerem UAB FIMA zakázku za 112 milionů eur, tedy zhruba 2,7 miliardy korun. Firmy mají modernizovat, rozšířit a následně udržovat zabezpečovací zařízení na litevské části koridoru Rail Baltica mezi Kaunasem a polskou hranicí.
Další kontrakty získala AŽD v Polsku. Patří mezi ně modernizace stanice Sosnowiec Południowy a první nasazení jejího systému pro automatické stavění vlakových cest na infrastruktuře polského správce železnic PKP PLK.
V Ostravě začal mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days, který se řadí mezi nejvýznamnější oborové události ve střední Evropě.
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Zprávy z firem
V Ostravě začal mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days, který se řadí mezi nejvýznamnější oborové události ve střední Evropě.
Složitější je situace v Chorvatsku, kde firma téměř čtyři roky čekala na zahájení již vysoutěženého projektu. Zakázka zahrnuje modernizaci zabezpečení na 44 kilometrů dlouhé trati mezi Hrvatským Leskovacem a Karlovacem a instalaci evropského zabezpečovacího systému ETCS.
AŽD zároveň upozorňuje, že přístup českých firem na některé trhy západní a jižní Evropy zůstává komplikovaný.
Společnost CZ Loko z České Třebové na Orlilckoústecku představí v tomto týdnu poprvé na veletrhu novou lokomotivu, kterou pohání spalovací motor i napájení z trakčního vedení. Do ostrého provozu bude uvedena příští rok v Itálii.
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Zprávy z firem
Společnost CZ Loko z České Třebové na Orlilckoústecku představí v tomto týdnu poprvé na veletrhu novou lokomotivu, kterou pohání spalovací motor i napájení z trakčního vedení. Do ostrého provozu bude uvedena příští rok v Itálii.
„V zahraničí se pro nás kvalifikační požadavky neustále rozšiřují a zpřísňují, zatímco u nás se pro naši zahraniční konkurenci naopak ruší,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.
Bonatrans investuje až 93 milionů dolarů v USA
Bohumínský výrobce železničních kol a dvojkolí Bonatrans plánuje postavit svůj první severoamerický výrobní závod. V průmyslovém parku Wayland Business Park ve státě New York může investovat až 93 milionů dolarů, což odpovídá přibližně dvěma miliardám korun.
Nový provoz se zaměří na výrobu a servis železničních dvojkolí, náprav a souvisejících komponentů. Firmě umožní být blíže zákazníkům ve Spojených státech a Kanadě.
Bonatrans současně rozšiřuje vývojové a zkušební kapacity v Česku. V Bohumíně instaloval nové zařízení pro testování železničních dvojkolí a jejich součástí.
CZ Loko má výrobu vytíženou do roku 2027
Na zahraniční trhy stále více spoléhá také výrobce lokomotiv CZ LOKO. Exportem nahrazuje útlum tuzemské poptávky po vozidlech vybavených systémem ETCS i pokles nákladní železniční dopravy.
Firma dokončila dodávku 30 modernizovaných lokomotiv EffiShunter 1000M pro slovenského dopravce ZSSK Cargo. S polskou společností PKP Intercity navíc uzavřela smlouvu na 18 nových lokomotiv EffiShunter 1000.
CZ Loko jedná také o dodávkách do Německa a účastní se soutěže švýcarského dopravce SBB Cargo na dodání až 55 lokomotiv s kombinovaným pohonem. Výrobní kapacity má podle ACRI obsazené na letošní i příští rok. Fiskální rok 2025/2026 byl pro podnik ekonomicky nejúspěšnější v jeho historii.
Škoda Group sází na bateriové vlaky
Se silným objemem objednávek vstoupila do letošního roku také Škoda Group. Skupina má zakázky na více než stovku vlakových jednotek a rozšiřuje nabídku elektrických, bateriových a hybridních vlaků, tramvají i trolejbusů.
Vedle výroby vozidel investuje do vlastních řešení pro systém ETCS, automatické vedení vlaků, telematiku a kybernetickou bezpečnost. Posilovat chce ve střední Evropě, na Balkáně, v Pobaltí i Indii.
Nové objednávky získal rovněž výrobce brzdových systémů DAKO-CZ. Pro společnost Stadler dodává brzdy pro elektrické jednotky určené polskému dopravci Koleje Wielkopolskie a pro čtyřvozové soupravy WINK. Další stovky brzdových sad vyrobí pro Tatravagónku Poprad a společnost Nymwag.
Výhybky míří hlavně do Německa
Prostějovská společnost DT – Výhybkárna a strojírna očekává, že letos vyveze výrobky přibližně za půl miliardy korun. Hlavním zahraničním odbytištěm je Německo.
Firma dokončila kolejové zařízení pro dopravní podnik v Brémách, připravila výhybky pro tramvajové obratiště v Kolíně nad Rýnem a zahájila výrobu téměř tisícovky kolejnicových součástí pro německou společnost DB InfraGO.
Daří se také výrobci převodovek Wikov MGI. Společnost plánuje zvýšit tržby přibližně o 5,7 procenta a své dodávky rozděluje téměř rovnoměrně mezi české a zahraniční zákazníky. Mezi její odběratele patří Škoda Transportation, Alstom, PESA, CZ LOKO či turecké firmy TÜRAŞAŞ a Bozankaya.
Výrobce ložisek ZKL Group získal v prvním pololetí nové zakázky přibližně za 700 milionů korun. Objem objednávek mu podle ACRI zajišťuje stabilní vytížení výroby také ve druhé části roku.
Železnice se stále více digitalizuje
Rostoucí roli v oboru mají digitální technologie. Společnost OLTIS Group vyvíjí systémy pro elektronické přepravní dokumenty, řízení terminálů, sledování emisí, prediktivní údržbu vozidel a využití umělé inteligence.
Firma se podílí také na vytváření takzvaného Datového Schengenu. Jeho cílem je zjednodušit výměnu informací mezi dopravci a odstranit rozdíly mezi národními systémy, které komplikují přeshraniční železniční přepravu.
MSV elektronika zase rozšířila výrobu kabelových svazků pro španělského výrobce vlaků Talgo, podílí se na instalacích systému ETCS a připravuje nové řešení pro dopravce Leo Express. Kvůli růstu se stěhuje do větší výrobní haly v areálu ostravské Nové huti.
Další příležitostí bude berlínský InnoTrans
České firmy se letos představí také na veletrhu InnoTrans, který se uskuteční od 22. do 25. září v Berlíně. Společná národní expozice má tuzemským výrobcům pomoci oslovit další zahraniční dopravce a průmyslové partnery.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.