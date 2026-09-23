Michal Nosek: Dálniční známka nezdraží. Vděčnost se připlácí z rozpočtu
Stát vám nově vezme stejně jako letos. Zapamatujte si to, až půjdete k volbám. Tak totiž vypadá nabídka, kterou vláda předkládá řidičům spolu s plánem zmrazit cenu dálniční známky. Sleva činí nula korun, politická faktura za vděčnost však už se vystavuje.
Ministr dopravy Ivan Bednárik soudí, že už současná cena dálniční známky není přiměřená, ale vysoká. Člověk by po takové větě čekal zlevnění. Následuje návrh ponechat její cenu na 2570 korunách. Ministr tedy problém rozpoznal a rozhodl se u něj zůstat.
Dárek s platbou odjinud
Opozice mluví o předvolebním dárečku. Podle důvodové zprávy má dopravní fond tímto krokem příští rok přijít téměř o půl miliardy korun. Opravy a dostavba dálnic se tím ovšem nijak nezlevní. Někdo je zaplatit musí.
Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Sněmovna schválila vládní novelu, která ruší každoroční valorizaci a ponechává ceny na letošní úrovni. Poslanci zároveň podpořili změnu jednodenní známky. Místo do půlnoci by platila celých 24 hodin od zakoupení. Předlohu nyní posoudí Senát.
Roční známka má zůstat za 2570 korun. Jednodenní by nově platila celých 24 hodin
Politika
Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Sněmovna schválila vládní novelu, která ruší každoroční valorizaci a ponechává ceny na letošní úrovni. Poslanci zároveň podpořili změnu jednodenní známky. Místo do půlnoci by platila celých 24 hodin od zakoupení. Předlohu nyní posoudí Senát.
Pokud stát rozdíl dorovná odjinud, řidič přispěje jako daňový poplatník. Ušetří při nákupu známky oproti plánovanému zdražení, zbytek se vybere méně nápadně. Nevýhodou je, že se jí nevyhne ani ten, kdo na dálnici vůbec nevjede.
Celý den. Konečně i na dálnici
Jednodenní známka by nově měla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jen do půlnoci. Kdo si ji koupí v deset večer, přestane dostávat dvě hodiny za cenu celého dne.
Tohle si pochvalu zaslouží. Především je ale pozoruhodné, že stát potřebuje novelu zákona, aby zákazníkovi dodal to, co má výrobek napsané v názvu. Až změna projde, bude jednodenní známka skutečně jednodenní. Na poměry státního prodeje téměř nadstandard.
Nezdražit znamená obdarovat
Novelu ještě posoudí Senát. Pokud projde, vláda bude moci vykázat pomoc řidičům, aniž by jim ze současné ceny odpustila jedinou korunu.
A až příště zdraží, bude to ekonomická nutnost. Když nezdraží, již tak drahou známku, je to politická zásluha. V tomhle ceníku se stát nikdy nesplete.