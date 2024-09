Nikotin tu s námi bude dál. Jen je otázkou, v jaké podobě, říká ředitel vnějších vztahů a komunikace JTI

Česká republika patří z hlediska počtu kuřáků k zemím s vyšší spotřebou nikotinu. Zvyšování spotřební daně ani výstrahy na krabičkách příliš nezabírají. Počet kuřáků v Česku sice klesá, ale velmi zvolna. „V rozhodování, zda člověk začne kouřit, je nejdůležitější edukace, která potenciální zájemce od kouření odradí či stávajícím kuřákům ukáže alternativní možnosti,“ říká Stanislav Hladík, šéf vnějších vztahů a komunikace Japan Tobacco International, která na trh dodává cigarety značek Camel, Winston a zahřívaný tabák Ploom X.

V Česku se bude dál zvyšovat spotřební daň na tabákové výrobky, jak se to projeví v ceně cigaret?

Od začátku letošního roku platí takzvaný daňový kalendář, který určuje výši sazeb pro tabákové a nikotinové výrobky na následující čtyři roky. U cigaret jde letos o desetiprocentní nárůst sazby, v dalších letech poroste o pět procent. Když to převedeme na konkrétní částky, tak letos představovalo daňové zvýšení zhruba osm korun na krabičku a v dalších letech to bude pět korun.

Týká se zvýšení spotřební daně i jiných tabákových výrobků, než jsou klasické cigarety?

Nahřívaný tabák již dani podléhá a další alternativy jsou zdaněny od letošního roku. V rámci daňového balíčku je jasně definovaný daňový nárůst sazeb u těchto výrobků. U zahřívaných výrobků se jedná o patnáct procent s tím, že daňová potřeba jsou přibližně čtyři koruny každý rok, což je ve srovnání s klasickými cigaretami stále méně.

Může přijít doba, kdy budou v Česku cigarety nejdražší na světě?

Cenové úrovně, která je například v Británii či Austrálii a na Novém Zélandu, kde jsou cigarety násobně dražší, v Česku nedosáhneme. Ze zemí, kde jsou cigarety zatíženy enormně vysokou spotřební daní, přicházejí poznatky, že se míra kouření vzdor drahotě nesnižuje. Úměrně s cenou však roste nelegální trh.

Slyší klasický kuřák na osvětu? Jaká je nyní struktura poptávky po nikotinových výrobcích?

Trh tabáku se za poslední čtyři roky výrazně změnil. V roce 2020 byl podíl klasických cigaret a tabáku ke kouření přibližně devadesát procent, dnes je to lehce přes sedmdesát procent s tím, že zahřívané náplně tvoří šestinu trhu a vapovací zařízení zhruba desetinu trhu.

A posun k alternativnímu užívání nikotinu je dál patrný?

Nyní se zpomalil a bude velice záležet na tom, jaké vznikne prostředí pro další konverzi. Vláda se zavázala, že bude pro alternativy vytvářet příznivější podmínky. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že ministerstvo zdravotnictví pracuje na změně vyhlášky, která se zabývá elektronickými cigaretami včetně jednorázových. Vyhláška je výlučně v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Ačkoli neznáme přesný obsah, předpokládáme, že by měl korespondovat s vládním prohlášením.

Zdražování cigaret nahrává černému trhu i v České republice. Jak se například projevují dovozy levnějších cigaret z Polska, které jsou stále aktuální?

Projevuje se to významně. Dobrou ilustrací je, že průměrná cena krabičky cigaret v Česku byla v roce 2020 o patnáct korun vyšší než v Polsku. Po roce 2020 na české straně došlo ke strmému nárůstu spotřební daně na tabákové a nikotinové výrobky, což vedlo k tomu, že oproti Polsku je v České republice krabička až o padesát korun dražší. Z průzkumu prázdných krabiček vyplývá, že přibližně každé desáté balení cigaret, které se v Česku spotřebuje, pochází z Polska. To představuje na dani miliardy, které státu unikají.

Jde to vyčíslit přesněji?

Fiskální dopad do inkasa je významný. V minulém roce byl plán výběru 65 miliard a ve finále se vybralo o 13 miliard méně. A právě dovozy cigaret z Polska hrály hlavní roli. Zde se velice dobře ukázalo, že zvyšování spotřební daně nevede ke snižování míry kouření ani k vyššímu daňovému výběru.

Cena cigaret v České republice již naopak od příhraničních nákupů odradila Němce a Rakušany. Projevuje se nějak tento trend?

Tento příhraniční trh tvořil téměř třetinu a od roku 2020 se propadl téměř o polovinu. Rakušanům se v Česku již nákup nevyplatí, protože je krabička stejně drahá. U Němců se rozdíl významně snížil, a navíc Německo také sousedí s Polskem. To má rovněž fiskální dopady, které se spolu s tzv. „polským dovozem“ projevily v inkasu spotřební daně v minulém roce.

Tabákové výrobky kvůli růstu spotřební daně stále zdražují, navíc jsou krabičky potištěné varovnými obrázky. Některé země již zavedly jednotné obaly. Přispívají tyto restrikce k poklesu zájmu o kouření?

Průkopníkem v oblasti jednotného balení byla Austrálie, která ho zavedla v roce 2012. Do té doby se míra kouření v zemi postupně snižovala. Po nástupu tohoto opatření nedošlo ke statisticky významnému snížení. Poznatky ze zemí, kde jednotné balení již zavedli, jsou, že to na chování kuřáků a míru kouření nemá významný vliv. Co se týká varovných obrázků, tak pokrytí krabičky závisí na jurisdikci. V rámci Evropské unie je toto definováno směrnicí, že varování musí obsáhnout 65 procent plochy krabičky.

Kde jsou opatření ohledně obalů nejtvrdší?

Jde například o Nový Zéland, kde varování pokrývá 87,5 procenta povrchu krabičky, a o něco méně to činí v Thajsku, Austrálii či Kanadě. Vždy to záleží na konkrétní jurisdikci.

Na tabákové firmy dolehl i zákaz marketingových akcí. Oslabila prodeje tato změna?

Rozumíme omezování rizik v souvislosti s cigaretami. Bohužel tato restrikce dolehla i na méně škodlivé alternativy, jako je například nahřívaný tabák či nikotinové sáčky. To je v rozporu s vládním prohlášením o vytváření přívětivějšího prostředí pro přechod k těmto méně škodlivým alternativám. Ke změně omezení na nové výrobky vládu vyzval i Senát České republiky v doprovodném usnesení. Stávající omezení totiž prakticky zakazuje možnost aktivně nabídnout kuřákovi v trafice méně škodlivou alternativu nikotinu právě v tu nejvhodnější chvíli, ve chvíli, kdy už se přímo rozhodl dojít si do obchodu pro další nikotin.

Alternativy ke klasickému kouření se i tak prosazují. Co dalšího dělají tabákové koncerny pro udržitelnost výroby a tím i byznysu?

JTI je součástí globální skupiny JT Group, kam patří i česká pobočka. Skupina se zavázala být ve vlastních provozech uhlíkově neutrální do roku 2030 a do roku 2050 zvládnout neutralitu v celém hodnotovém řetězci.

Celosvětově se snažíte ve skladech, továrnách i kancelářích využívat obnovitelné zdroje. Investujete do nových nízkoemisních technologií. Jak konkrétně?

Velmi dobrým příkladem je závod v německém Trevíru, kde díky obnově parních a chladicích zařízení došlo k roční emisní úspoře 1800 tun. Naše centrála v Ženevě k vytápění a chlazení plně využívá geotermální zdroje. Na Filipínách máme továrnu, kde je regionálně jedna z největších instalací střešní fotovoltaiky. Jedná se o sedmadvacet tisíc metrů čtverečních se sedmnácti tisíci panely. Tam se generují i přebytky, které dáváme zdarma k dispozici místním komunitám. Úspora, které se díky tomu dosáhlo, je zhruba čtyři tisíce tun emisí ročně.

Podnebí na Zemi se otepluje, pociťujete již nějaké změny u samotného tabáku a jeho úrody?

Oteplování mění celý systém zemědělství a má dopad na všechny segmenty. S farmáři proto poměrně intenzivně spolupracujeme. JT Group má přímo zasmluvněných přibližně 62 tisíc dodavatelů, se kterými společně pracujeme na zlepšení produktivity, kvality listů, posílení jejich původu a integrity.

Kdo jsou vaši největší dodavatelé tabáku?

Naši dodavatelé pocházejí z 36 zemí světa mezi které například patří Brazílie, Tanzanie, Malawi či Etiopie.

Dokážete si představit možnost, že by byl jednou svět bez klasických cigaret?

Klasické cigarety, tak jak je známe dnes, tu jsou s námi zhruba 160 let. A je nutno říct, že podnikání v tabákovém a nikotinovém oboru je legálním byznysem a velké firmy, které v oboru působí, jsou poměrně významně svázány regulacemi. Možná nejvíc ze všech. Domníváme se, že klasické cigarety tady s námi budou dál, byť v menší míře než dnes. Kouřit se bude pořád, jen je otázkou, jaká bude proporce klasických cigaret a jejich alternativ.

Stanislav Hladík

Působí jako ředitel vnějších vztahů a komunikace pro Česko, Maďarsko a Slovensko ve společnosti Japan Tobacco International (JTI), kde se mimo jiné podílí na tvorbě strategie a směřování společnosti, dohledem nad plněním a implementací regulatorních požadavků, vnější i vnitřní komunikaci a implementaci ESG a CSR aktivit.

Good Company Circle se blíží

Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl vyvolávat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskuteční 10. října za účasti ministra financí Zbyňka Stanjury a řady řečníků z byznysové i neziskové sféry. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz. Stanislav Hladík je vystoupí na konferenci Good Company Circle.

