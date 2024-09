Nezaměstnanost stagnuje. Délka se však prodlužuje

Nezaměstnanost v Česku v srpnu stagnovala na 3,8 procenta. Bez práce bylo na konci měsíce 286 320 lidí. Zaměstnavatelé nabízeli 263 247 volných pracovních míst.

Již devátý měsíc v řadě počet uchazečů o práci převyšoval nabídku zaměstnání. Počet volných míst ale zároveň poprvé od března meziměsíčně vzrostl, proti červenci jich přibylo 1221. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce. Loni v srpnu byla v Česku míra nezaměstnanosti 3,6 procenta.

"V srpnu se růst míry nezaměstnanosti v Česku zastavil. Míra nezaměstnanosti totiž stagnovala na své červencové úrovni 3,8 procenta. Na ni stoupla z červnové hodnoty 3,6 procenta. Trh práce se tedy v srpnu dokázal již plně adaptovat na letošní legislativní zpřísnění podmínek zaměstnávání takzvaných dohodářů. To z hlediska zaměstnavatele prodražuje zaměstnávání „na dohodu“, například kvůli nárůstu administrativních nákladů. Je tedy také nákladnější zaměstnat brigádníka, pročež poptávka po nich klesá. Zaměstnavatelé se totiž rozhodli letos ve vyšší míře obejít bez brigádníků a pracovní náplň pokrýt přes léto kmenovými zaměstnanci, například díky důsledněji rozvrženého plánu letních dovolených těchto zaměstnanců," hodnotí situaci hlavní ekonom Triniti Bank Lukáš Kovanda.

Nejhorší je Ústecko

Nejvyšší nezaměstnanost byla minulý měsíc v Ústeckém kraji se šesti procenty. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, kde činila 2,9 procenta. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Mostecku, dosáhla tam 8,5 procenta. Naopak v okrese Praha-východ hledalo práci 1,5 procenta lidí, což je nejnižší míra nezaměstnanosti v Česku.

"Srpnový vývoj trhu práce byl patrně ovlivněn, kromě propouštění z několika větších podniků, také registrací některých absolventů škol na Úřadu práce. Zatímco dříve bývalo pravidlem, že se absolventi hlásili vesměs v červenci, v posledních letech se tento proces rozprostírá do obou prázdninových měsíců. To pak vede v srpnu ke zdánlivě horšímu vývoji nezaměstnanosti, než bývalo zvykem. S přihlédnutím k popsanému jevu není třeba hodnotit vývoj letošního srpna nijak dramaticky. Trh práce zůstává vcelku stabilní," říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek s tím. že podzimní měsíce patrně povedou k lehkému poklesu počtu lidí bez práce, zatímco prosinec opět vývoj zvrátí zpátky. Náš odhad podílu nezaměstnaných v prosinci činí 4,1procent. Mírné ekonomické oživení, jaké očekáváme či pozorujeme, se projeví zvýšenou poptávkou po pracovní síle zřejmě až od začátku příštího roku.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v srpnu 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,5 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v srpnu 264 675. Předchozí měsíc jich bylo zhruba o 3400 méně.

Délka nezaměstnosti se prodlužuje

"Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než tři měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 1,2 procentního bodu na 30,3 procenta. Jde celkem o 86 711 osob," uvedl Úřad práce. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci více než 12 měsíců, vzrostl o jeden procentní bod na 31 procent. Týká se to 88 892 lidí. Průměrná délka evidence se ve srovnání s červencem zvýšila o dva dny na 497 dní.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v srpnu 88 591 lidí, což představuje 30,9 procenta všech uchazečů o zaměstnání. V průměru byla výše podpory 11 567 korun měsíčně. Podporu do 4500 korun pobíralo 3506 lidí. "Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR například po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti," dodal úřad. Maximální výši podpory, tedy 24 608 , pak ÚP ČR v srpnu vyplácel 4492 lidem.

