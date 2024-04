Stokláskův Agrostroj postaví v USA závod za 2,5 miliardy

Agrostroj Pelhřimov podnikatele Lubomíra Stokláska postaví v USA závod za 105 milionů dolarů, v přepočtu skoro za 2,5 miliardy korun. Investuje do stavby nové centrály a výrobního závodu společnosti KMW ve Sterlingu v Kansasu, která vyrábí zemědělské nakladače, rypadla a další přídavná zařízení do zemědělské techniky. O investici rozhodl Agrostroj ve Spojených státech minulý týden, píše server HN.cz.

Výrobce zemědělské techniky Agrostroj převzal před třemi lety německou firmu Stoll Maschinenfabrik, tím získal také tři menší výrobní závody v americkém Kansasu, které jsou spojené s tradiční americkou značkou KMW sídlící ve městě Sterling. Německý Stoll ji v roce 2021 stoprocentně převzal, krátce předtím, než se stal součástí Stokláskovy skupiny.

„Naši partneři chtějí, abychom vyráběli ve Spojených státech, a my tomu samozřejmě rádi vyhovíme. Původně bylo ve hře pro novou investici 11 států, nakonec budeme rozšiřovat výrobu v již stávající lokaci v Kansasu,“ potvrdil HN Stoklásek. Doplnil, že tam bude moderní výrobní linka s roboty zhruba na 50 tisících metrech čtverečních. Díky české investici vznikne v Kansasu 251 pracovních míst.

Stoklásek podle HN naznačoval zájem o expanzi na americkém trhu už dřív, protože ekonomika USA roste rychleji než v Evropě. Firmě v Kansasu stouply za rok 2022 tržby o 40 procent, zatímco německé závody Stollu se tehdy propadly o desetinu, uvedl dříve Stoklásek pro MF Dnes.

Agrostroj Pelhřimov vyrábí díly do strojů pro řadu světových značek, mimo jiné John Deere, DAF, Volvo či Scania. Podle posledních zveřejněných výsledků se za rok 2022 Stokláskova skupina obratem blížila deseti miliardám korun, uvedl deník. Akvizicí Stollu získal Agrostroj kromě amerických provozů také dvě továrny v Německu a jednu v Polsku. Německá firma také vyrábí techniku pro zemědělství.

Česká stopa za oceánem

Stoklásek není podle HN jediný český byznysmen investující na druhé straně Atlantiku. Zhruba v době, kdy Agrostroj podepsal smlouvu na koupi Stollu, udělala obří akvizici česká chemická firma Draslovka. Za 521 milionů dolarů (asi 12 miliard korun) získala od americké skupiny Chemours závod na výrobu kyanidu sodného v americkém státě Tennessee. Česká zbrojovka podnikatele Reného Holečka v roce 2021 převzala amerického výrobce palných zbraní Colt za 220 milionů dolarů (asi pět miliard korun) a milion nově vydaných akcií České zbrojovky. Velkým českým investorem v USA je i investiční společnost R2G spravující majetky rodin podnikatelů Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery.

