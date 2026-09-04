Německý průmysl vyzývá Merze: Přitvrďte vůči Číně
Čínské firmy už těm německým nekonkurují jen nižší cenou. Jsou technologicky silnější, inovativnější a stále aktivnější na světových trzích. Rostoucí tlak z Číny podle průzkumu pociťují dvě třetiny německých podniků, v průmyslu dokonce více než čtyři pětiny.
Německé podniky pociťují čím dál větší konkurenční tlak ze strany čínských rivalů. Reagují na to větším důrazem na inovace, snižováním nákladů a expanzí na nové trhy. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK).
Rostoucí čínské konkurenci podle průzkumu čelí dvě třetiny ze zhruba 1300 dotazovaných německých podniků. V průmyslu je pod tlakem dokonce více než čtyři pětiny firem.
Čína už nekonkuruje jen cenou
„Konkurenční boj s Čínou dosáhl nového rozměru,“ uvedl podle agentury Reuters Volker Treier, který má v DIHK na starosti zahraniční obchod. „Čínské podniky již nekonkurují pouze objemem a cenou. Jsou technologicky silné, inovativní a rozšiřují svou mezinárodní přítomnost,“ dodal.
V reakci na čínskou konkurenci se podle průzkumu 60 procent německých podniků zaměřilo na inovace, polovina na snižování nákladů a téměř pětina na pronikání na nové trhy. Téměř třetina firem pak usiluje o posílení spolupráce s čínskými partnery.
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Money
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Německý deficit s Čínou prudce vzrostl
Obchodní deficit Německa vůči Číně se v loňském roce podle spolkového statistického úřadu zvýšil o 22,4 miliardy eur na 89,3 miliardy eur (zhruba 2,2 bilionu korun).
Dovoz z Číny do Německa vzrostl o téměř devět procent, zatímco německý vývoz do Číny se propadl téměř o deset procent.
Průmysl chce od Merze tvrdší postup
Německý průmysl se snaží přimět kancléře Friedricha Merze k tvrdšímu přístupu k Číně. Tvrdí, že čelí nepoctivé čínské konkurenci, a chce od vlády důraznější opatření, napsala agentura Reuters.
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Podle průzkumu požadují zhruba dvě třetiny německých podniků koordinovaný evropský postup vůči Číně. Přibližně třetina firem pak vyzývá k omezení přístupu čínských společností na trh Evropské unie.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.