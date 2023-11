Nejvíce riskují řidiči Subaru, „škodovkáři“ jsou naopak ohleduplní, tvrdí studie

Koho se na silnicích máme obávat? Podle výzkumu britských vědců záleží i na značce auta. Je prý pravděpodobnější, že nehodu způsobí řidič BMW než Škody. Kdo za to může, pilot nebo značka? Roli prý může hrát i agresivní marketing.

Některé typy aut jsou častějšími účastníky dopravních nehod než ostatní. U některých značek prý existuje větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu. To jsou závěry studie, kterou nedávno publikoval britský odborný časopis Journal of Social Marketing.

Trojice vědců a analytiků zkoumala data o britských dopravních nehodách, přičemž objevila 400 tisíc kolizí, ve kterých hrálo roli bezohledné řízení, jako příliš vysoká rychlost, jízda na červenou, nerespektování přechodů pro chodce nebo předjíždění na plné čáře, přibližuje deník The Guardian. To však nebylo cílem výzkumu

„Za stejných podmínek by se dal očekávat stejný podíl agresivních manévrů u všech typů vozidel,“ zamýšlí Alan Tapp, jeden z autorů studie a profesor sociálního marketingu na bristolské University of the West of England. Jenže tato hypotéza se nepotvrdila.

Kdo riskuje nejvíc?

Na typu a i značce auta ale překvapivě záleželo, a to docela zásadně. Z poměrně rozsáhlého datového souboru jako účastníci nehod spojených s bezohledným nebo riskantním řízením vyskakují nejvíce řidiči aut, která jsou prezentována jako silná, výkonná a atraktivní, čemuž se přizpůsobuje i reklama. Konkrétně jsou to značky Subaru, BMW či Porsche.

Zmíněné automobilky se brání tomu, že by za tyto ne úplně přívětivé statistiky nesly zodpovědnost (což ani studie netvrdí), naopak proklamují, že bezpečnost je jejich nejdůležitějším zájmem. Například Porsche prý každého nového britského majitele pozve na slavný okruh Silverstone, kde jezdí formulová Velká cena, aby mohly chování svého auta dokonale poznat a ovládnout.

Nefunguje to ale jen pro piráty silnic. Výzkum také identifikoval auta, která se v těchto typech nehod ocitají nejméně. Když při přecházení silnice spatříte například blížící se Hyundai nebo Škodu, můžete prý být docela v klidu.

Slepice nebo vejce

Kdo za to ale může? Vybírá si určitý typ riskujících řidičů výkonnostní auta nebo lidé „zvlčí“ až za volantem vozu atraktivní značky? Na to už data odpověď nenašla a sami autoři studie přiznávají, že je to otázka trochu podobní idiomu o slepici a vejci. Jistě si však vybavíme situaci, kdy marketing automobilku spojuje s rychlostí, závody či výkonem. A kdo by si nechtěl někdy připadat jako James Bond, Jeremy Clarkson nebo Lewis Hamilton?

„Víme, že některé automobilky každoročně vynakládají stovky milionů dolarů na celosvětovou propagaci svých vozů pomocí obrázků, které v některých případech nenápadně naznačují spojení mezi jejich značkou vozu a výkonnostní jízdou. Víme také, že design některých značek zřejmě oslovuje řidiče, kteří chtějí posouvat hranice svého výkonu,“ vysvětluje Tapp podle The Guardian.

Bezpečnostní systémy a jízdní vlastnosti se neustále posouvají kupředu mílovými kroky a jistě pomáhají bezpečnosti dopravy. Dokud řízení nepřevezmou autonomní vozy, to ale vždycky bude článek mezi pedálem a volantem, kdo rozhodne, jestli zastaví na červenou nebo dá na přechodu přednost chodci. Jestli může k bezpečnějšímu provozu přispět i lepší marketing, proč o tom nepřemýšlet?