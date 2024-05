Jaké změny nastávají u zelené karty v roce 2024?

Rok 2024 přináší motoristům řadu novinek. Některé z nich se týkají také tzv. zelených karet, tedy mezinárodního osvědčení, které stvrzuje, že vozidlo má sjednáno platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení. Od letošního roku ji ale tuzemští řidiči už nemusí vozit s sebou ani ve fyzické podobě, ani ji mít uloženou elektronicky například v mobilu. Zelené karty ale tak úplně nezmizely. Jak to s nimi tedy od roku 2024 vlastně je?

Konec zelených karet neznamená konec povinného ručení

Zelená karta doznala změn již v průběhu uplynulých let — už delší čas bývala zpravidla bílá a v poslední době obvykle stačilo, aby ji řidiči při případné kontrole předkládali v elektronické verzi na displeji svých mobilních telefonů namísto její listinné podoby. Řidiči ostatně už několik let mají tradičně k dispozici (obvykle černobílou) elektronickou verzi zelené karty, kterou jim pojišťovny obvykle zasílají mailem. S novelou zákona o povinném ručení dochází k několika zásadním změnám, které se týkají rovněž způsobu, jakým řidiči prokazují sjednání povinného ručení. Tou nejvýraznější je, že zelenou kartu již nebude nutné mít fyzicky u sebe, a to ani v elektronické podobě. Tato změna vstoupí v platnost v průběhu roku 2024.

Od 1. ledna 2024 řidiči navíc při cestách po tuzemských silnicích u sebe nemusí mít ani řidičský průkaz, technický průkaz či třeba průkaz profesní způsobilosti řidiče. K prokázání totožnosti tak již řidiči nepotřebují žádné fyzické doklady — stačí když ke kontrole předloží mobilní aplikaci eDoklady. Veškeré nezbytné dokumenty nicméně samozřejmě musejí být platné. Další doklady a potřebné informace si příslušné orgány, které vás kontrolují, ověří v centrální databázi. A do budoucna tedy včetně platnosti vašeho povinného ručení.

Přesto i v roce 2024 zůstává zelená karta důležitým dokumentem, který obsahuje informace o vozidle a jeho zákonném pojištění. A i když u sebe zelenou kartu už muset mít nebudete, bez platného povinného ručení se neobejdete. Doporučujeme proto čas od času zkontrolovat, zda se neblíží konec platnosti pojistné smlouvy, či zda náhodou neskončila její platnost. Za jízdu bez platného povinného ručení můžete dostat ve správním řízení pokutu až ve výši 50 tisíc korun.

V zahraničí ovšem ani elektronická zelená karta nemusí stačit

Zcela bez zelené karty — papírové či alespoň elektronické — se ovšem obejdete pouze v tuzemsku, tedy na území České republiky, neboť přístup do databáze se všemi adekvátními informacemi mají pouze příslušné české orgány, především tedy Policie České republiky. V zahraničí navíc nemusí být dostatečným dokladem ani elektronická zelená karta. Při cestách za hranice tak ve vozidle raději mějte při sobě potvrzení ve fyzické, tedy papírové podobě, abyste například v případě nehody mohli jednoznačně prokázat, že máte náležitě sjednáno povinné ručení — například u Kooperativy. Zelená karta v autě vám tak zaručí, že se případná silniční kontrola obejde bez problémů doma i v cizině.