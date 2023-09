Nation 1 mění jméno a chystá nový fond. Do vedení jmenoval dva nové partnery

Český venture kapitálový fond Nation 1 se přejmenoval na N1 a připravuje se na spuštění navazujícího fondu. Při té příležitosti přizval do svého vedení dva nové partnery - Ondřeje Homolu a Kláru Kocarovou.

Fond N1, jehož portfolio čítá 33 firem, se připravuje na spuštění navazujícího fondu. Za čtyři roky fungování fond pomohl společnostem jako Hedepy, Snuggs, Vrgineers nebo Disivio stát se světovými špičkami ve svých oborech.

„Letošní rok nás utvrdil v přesvědčení, že naše investiční strategie je správná. Firmám, do kterých jsme v N1 investovali, se daří výborně a do konce roku hodláme uzavřít ještě přibližně čtyři další investice. Za celou existenci fondu se nám podařilo investovat zhruba 600 milionů korun. Tento vývoj nás dovedl až k založení druhého fondu a jmenování dvou dosavadních kolegů novými partnery, kteří jsou pro náš tým dlouhodobě silnými posilami,“ komentují personální změny Marek Moravec a Jaroslav Trojan, managing partneři fondu N1.

Rebranding a noví partneři

Po čtyřech letech od svého založení a u příležitosti svého přejmenování fond do svého vedení přizval o svého vedení dva nové partnery. Stali se jimi úspěšný startupista a mentor Ondřej Homola a právnička Klára Kocarová. Dvojice se bude nově přímo podílet na strategickém rozhodování.

Kocarová má zkušenosti s fungováním venture kapitálových transakcí jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni. „Tyto zkušenosti nám mimo jiné v N1 umožňují být při uzavírání investic mnohem rychlejší a pružnější, což je zejména u pre-seedových kol klíčové,“ uvedla nová partnerka fondu.

Ondřej Homola působí ve fondu N1 od roku 2021. V začátcích fondu se podílel na jeho akceleraci a nastavování procesů. Během tohoto období zužitkoval své zkušenosti, které získal při budování svého startupu StartMonday, jenž v roce 2016 vstoupil na kanadskou burzu a posléze na Börse Frankfurt. Za poslední čtyři roky se navíc stal mentorem několika startupů, které dnes patří do portfolia N1.

„Do fondu přináším svůj zahraniční network venture kapitálových investorů. Věřím, že i díky tomu se nám podaří objevit a podpořit skvělé firmy,“ dodal Homola.

