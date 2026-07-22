Na německých nádražích si brzy nedáte ani malé nízkoalkoholické pivo
Německo postupně zavádí plošný zákaz pití alkoholu na všech vlakových stanicích. Do posledního nádraží by měl zákaz doputovat 15. října.
Hlavní nádraží v některých městech, jako jsou Bonn, Brémy, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kolín nad Rýnem či Mnichov, už zákaz uplatňují. Další z celkem 5400 nádraží v Německu se k zákazu mají přidat postupně. Od prvního září se s ním cestující potkají na hlavním berlínském nádraží a na Berlin Gesundbrunnen, dále v Kielu a Braunschweigu. Zákazy už platí, a to z iniciativy regionálních sdružení dopravců, i v regionální dopravě v některých částech země.
Zaměstnanec vypadl kvůli potyčce s cestujícím z vlaku
Zákaz, týkající se všech spolkových zemí a všech železničních dopravců, vyhlásil koncern Deutsche Bahn (DB). Jeho dceřiné firmě totiž patří koleje i oněch 5 400 nádraží. Podle serveru Tagseschau.de jsou v posledních měsících důvodem zranění či dokonce smrtelná zranění zaměstnanců, kteří přišli do styku s opilými cestujícími.
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Možná poslední kapkou byl incident uplynulý pátek. Došlo k tomu, že 26letý zaměstnanec DB vypadl na cestě z Offenburgu do Karlsruhe z vlaku jedoucího 120kilometrovou rychlostí a utrpěl život ohrožující zranění. Přičemž se má za to, že to bylo kvůli konfrontaci s 36letým opilým cestujícím při kontrole cestovních dokladů. Připouští se ale, že svou roli mohla sehrát i technická porucha, kdy napadený zaměstnanec upadl na dveře a ty se otevřely. Konečný verdikt není znám, věc se vyšetřuje.
Méně hluku, méně odpadu
Zákaz se vztahuje na nádražní haly, nástupiště i přednádražní prostory, pokud jsou v majetku DB. Ale cestující, toužící po alkoholickém osvěžení, o své úplně nepřijdou. Budou si moci zajít do restaurace, kavárny, baru či bistra, tam se jich zákaz netýká. Stejně tak ve vlaku, kde si mohou otevřít vlastní láhev, pokud přitom podle mluvčího DB budou brát ohled na spolucestující. A pivo, víno či další alkoholické nápoje bude i nadále prodávat na dálkových spojích samotná Deutsche Bahn. Kdo zákaz překročí, bude z vlaku či nádraží vykázán. A pokud by šlo o opakované porušení, může ho potkat zákaz vstupu do areálu nádraží.
Nádraží, která už zákaz vyhlásila, si jeho účinky pochvalují. Vedle omezení hluku či dokonce výtržnictví evidují i nižší objemy odpadu.
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Půjde to vůbec?
Současně ale podle Tagesschau.de probíhá debata o tom, zda má zákaz smysl a zda vůbec bude reálné jej zavést. Dodržování má kontrolovat policie, přičemž policejní odbory jsou podle spolkového předsedy jedné z odborových organizací Manuela Ostermanna silně skeptické. Plošné rozšíření zákazu i mimo velká nádraží podle nich není reálné. Objevují se také hlasy, že vyhlášením zákazu chtěla společnost DB upokojit své zaměstnance, kteří jsou po incidentech posledních měsíců znepokojení. Za problematické označil plošné prosazení bezalkoholových zón také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. O možných nástrojích, jak toho dosáhnout, chce nejprve jednat s šéfkou Deutsche Bahn Evelyn Pallaovou.
Veřejnost zákaz zpochybňuje i chválí. V komentářích k textu Tagesschau.de lidé vyjadřují například názor, že nádraží jsou odedávna magnetem pro ty, kteří tam nepřicházejí kvůli cestě někam, nýbrž právě kvůli pití. A předem litují zaměstnance DB, kteří se budou muset vypořádávat s davy fotbalových fanoušků na cestě ze zápasu. A že se výtržnictví přesune do jiných míst. Anebo že lidé začnou více jezdit autem. Další ale upozorňují, že zákaz kouření, zprvu přijímaný rovněž s pochybnostmi, se prosadil a funguje dobře.
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Česko někde zakazuje pití na veřejnosti
V Česku žádný plošný zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích neexistuje, ale řada obcí vytváří bezalkoholové zóny prostřednictvím vyhlášek. Standardně jde o vlaková nástupiště, zastávky městské hromadné dopravy a okolí dopravních uzlů.
Na pražský realitní trh se dostal byt ve známém domě „s dírou“ na Kavčích Horách. Jde aktuálně o jeden z nejdražších bytů v nabídce realitních kanceláří. Byt o výměře 134 metrů je unikátní zejména svojí polohou s výhledem na západní část Prahy. Je nabízen za 63 milionů korun, nachází se v devátém poschodí domu, má dispozici 4+kk a desetimetrovou terasu.
OBRAZEM: Byt v pražském domě „s dírou“ je na prodej za 63 milionů
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Na pražský realitní trh se dostal byt ve známém domě „s dírou“ na Kavčích Horách. Jde aktuálně o jeden z nejdražších bytů v nabídce realitních kanceláří. Byt o výměře 134 metrů je unikátní zejména svojí polohou s výhledem na západní část Prahy. Je nabízen za 63 milionů korun, nachází se v devátém poschodí domu, má dispozici 4+kk a desetimetrovou terasu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.