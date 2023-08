Nový slovenský závod pro součástky do elektromobilů. Skupina Mubea investuje desítky milionů eur

Skupina Mubea investuje na Slovensku dalších nejméně 60 milionů eur (1,45 miliardy korun), a to do výroby součástek pro elektrická a hybridní vozidla.

Reklama

Slovenské ministerstvo hospodářství v rámci tohoto projektu navrhlo vládě, aby projekt podpořila daňovou úlevou. Mubea, jež podniká také v České republice, už dříve postavila na Slovensku jiný závod na výrobu automobilových součástek.

Nejnovější investice skupiny Mubea na Slovensku zahrnuje výstavbu nové továrny, ve které bude vyrábět hliníkové chladicí desky pro trakční baterie do vozidel s elektrickým nebo hybridním pohonem. Zahájení produkce v závodě na východě Slovenska očekává Mubea ještě letos, dosažení plné výrobní kapacity plánuje za dva roky. Celá produkce bude určena na export, hlavně do jiných zemí Evropské unie. Firma díky investici vytvoří 105 pracovních míst.

Čínské firmy se odvrací od USA. Počet fúzí a akvizic je nejnižší za téměř 20 let Money Čínské firmy od začátku letošního roku investovaly do fúzí a akvizic ve Spojených státech 221 milionů dolarů (4,9 miliardy korun), což je nejméně od roku 2006. S odvoláním na údaje společnosti Dealogic o tom informuje britský ekonomický list Financial Times. ČTK Přečíst článek

Skupina původně požadovala investiční pobídky přes 26,5 milionu eur (642 milionů korun). Ministerstvo financí souhlasilo s daňovou úlevou 19,92 milionu eur (483 milionů korun), kterou ještě formálně musí schválit vláda. Mateřskou firmou žadatele Mubea Tailored Products je švýcarská holdingová společnost Mubea Engineering.

V roce 2018 Mubea rovněž na východním Slovensku začala stavět závod za 51 milionů eur (nyní 1,23 miliardy korun) na výrobu automobilových dílů.

Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem automobilů na světě. V zemi mají své továrny automobilky Jaguar Land Rover, Kia, Stellantis a Volkswagen, jakož i řada výrobců součástek. Loni švédská automobilka Volvo Cars oznámila, že postaví na východě Slovenska továrnu na výrobu elektrických aut.