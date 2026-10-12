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newstream.cz Zprávy z firem Mrazáky se změnily v pece a jídlo je na vyhození. Hackeři napadli 150 francouzských supermarketů

Mrazáky se změnily v pece a jídlo je na vyhození. Hackeři napadli 150 francouzských supermarketů

E.Leclerc
ČTK
ČTK, fry
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Hackeři zasáhli chladicí systémy zhruba 150 francouzských supermarketů a na dálku spustili jejich nucené odmrazování. Teplota v zařízeních podle médií vystoupala až k 50 stupňům a obchody musely vyhodit velké množství mraženého a čerstvého zboží. Škody mohou jít do milionů eur.

Desítky francouzských supermarketů zasáhl kybernetický útok, který vyřadil jejich chladicí zařízení. Postiženo bylo přibližně 150 prodejen řetězců U, Intermarché a E.Leclerc. Následkem poruch se zkazilo velké množství čerstvých a mražených potravin a škody mohou podle francouzských médií dosahovat milionů eur.

Hackeři podle stanice BFMTV v noci na dálku spustili nucené odmrazování chladicích zařízení. Nastavené teploty přitom dosahovaly až 50 stupňů. Když zaměstnanci ráno otevřeli chladničky a mrazničky, podle zdroje z jednoho z řetězců se z nich „uvolnila vlna horka“.

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„Naše týmy jsou plně mobilizovány a ve spolupráci s odborníky na chladicí techniku se snaží situaci co nejrychleji napravit. Vyšetřování by mělo objasnit všechny okolnosti tohoto útoku,“ uvedl na síti X Dominique Schelcher, šéf maloobchodního řetězce Coopérative U. Útok označil za „mimořádně závažný“ a „nepřijatelný“.

Milionové škody a vyhozené zboží

Rozsah škod ukazuje situace v alsaském Haguenau. Dva tamní supermarkety přišly o zboží v hodnotě 270 tisíc eur, tedy přibližně 6,6 milionu korun. V celostátním měřítku by podle BFMTV mohly škody vystoupat na miliony eur.

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„Stejně jako mnoho jiných obchodů jsme se bohužel stali obětí hackerského útoku na náš chladicí systém. Následky jsou vážné: s velkou lítostí musíme vyhodit veškeré mražené výrobky,“ uvedlo vedení supermarketu Intermarché v Haguenau.

Velká francouzská obchodní skupina Les Mousquetaires, která provozuje supermarkety Intermarché, podle Rádia France Info potvrdila, že terčem kyberútoku se v noci stala společnost Danfoss, která má na starosti chladicí vitríny. Les Mousquetaires se domnívá, že chladicí systémy dosud podobnému útoku nikdy nečelily.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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