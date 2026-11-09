Kdo vypnul mrazáky a nechal zkazit jídlo za desítky milionů eur? Francouzi viní Írán
Francie vyšetřuje sérii kybernetických útoků, které na dálku měnily teplotu v chladicích zařízeních supermarketů a způsobily škody za desítky milionů eur. Paříž z útoků viní jednotku napojenou na íránské revoluční gardy, žádá mezinárodní zatykače a chce prosadit evropské sankce. Podobné incidenty přitom zasáhly i krevní banky v Evropě a vojenské prodejny ve Spojených státech.
Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že za útoky podle Francie stojí íránské revoluční gardy a že Teherán ponese následky. Paříž chce kvůli případu prosadit sankce na evropské úrovni, informovala agentura AFP. Írán se k obvinění zatím nevyjádřil.
Vyšetřování se podle pařížské prokuratury týká velitele skupiny, jeho dvou zástupců a dalších osob, které se podaří identifikovat. Skupina má být součástí útočné kybernetické jednotky napojené na elektronické a kybernetické centrum íránských revolučních gard. Francouzská prokuratura požádala o vydání mezinárodních zatykačů na velitele jednotky a jeho dva zástupce. Agentura Reuters ale upozornila, že zatím není jasné, na základě jakých konkrétních poznatků Francie Írán s útoky spojuje.
Hackeři jsou čím dál vynalézavější. Po útocích na obchodní řetězce ve Francii přišla nová vlna úderů na jiné evropské řetězce. Incidenty byly hlášeny v Belgii, Irsku, Švédsku, Finsku a Estonsku. Obchodníci vyhodili jídlo za miliony eur.
V obchoďácích shnilo jídlo. Hackeři udělali z lednic trouby
Zprávy z firem
Hackeři jsou čím dál vynalézavější. Po útocích na obchodní řetězce ve Francii přišla nová vlna úderů na jiné evropské řetězce. Incidenty byly hlášeny v Belgii, Irsku, Švédsku, Finsku a Estonsku. Obchodníci vyhodili jídlo za miliony eur.
Mrazáky se přehřály, některé začaly hořet
Při útoku z 11. října útočníci na dálku změnili nastavení teploty v chladicích zařízeních stovek provozoven. Některé lednice se kvůli přehřátí dokonce vznítily a zaměstnanci supermarketů museli vyhodit velké množství zkaženého masa a rozmražených potravin. Podle odhadu jednoho z francouzských majitelů supermarketů mohou celkové škody dosahovat desítek milionů eur.
Na říjnové útoky tento měsíc navázala další vlna, která zasáhla více než stovku provozoven v několika evropských zemích. Problémy se objevily také u chladicích zařízení francouzských krevních bank, které musely část zásob krve přesunout do jiných skladovacích prostor.
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Podobný případ řeší i Pentagon
Podobný incident se odehrál už v srpnu ve Spojených státech, kde přestala fungovat chladicí zařízení nejméně v šesti vojenských prodejnách. Americké ministerstvo obrany případ vyšetřuje jako podezření na kybernetický útok a spolupracuje při tom s francouzskými úřady. Podle zdroje Reuters považuje americká armáda Írán za jednoho z možných podezřelých, vyšetřování ale stále pokračuje.
Pentagon uvedl, že o spekulacích kolem možného kybernetického incidentu ví, další informace však z bezpečnostních důvodů neposkytl.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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