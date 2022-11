Moravské pivovary Holba, Litovel a Zubr jdou na trh, budou hledat investory

Češi pijí pivo doma, musíme je vrátit do restaurací, říká v rozhovoru Jaromír Dvorský, místopředseda představenstva Pivovary CZ Group. Skupina hledá nové investory.

Reklama

Jak se projevuje současná ekonomická situace v pivovarnictví a konkrétně ve vaší skupině Pivovary CZ Group, kterou tvoří pivovary Holba, Litovel a Zubr?

Jako v každém energeticky a surovinově náročném oboru musíme pečlivě hlídat náklady a dobře plánovat nákupy. Růst cen surovin a energií je samozřejmě nepříjemný, částečně se musí promítnout do cen produktů, to se ostatně děje napříč celým pivovarským trhem. Přesto myslím, že dobře vedené a spravované pivovary situaci zvládnou: hovoříme o oboru, který je pevně spjat s naší zemí, pivo u nás vaříme stovky let, je doslova naším národním nápojem. Těší mne, že při těchto podmínkách se Pivovary CZ Group i v tomto roce budou pohybovat v kladných číslech.

Po Prazdroji zdraží pivo i Budvar, o deset procent Zprávy z firem Drahé energie, špatná úroda a rostoucí ceny vstupů od základních surovin až po obalový materiál i potřeba v prostředí všeobecné inflace zvýšit mzdy zaměstnanců dostaly národní pivovar Budějovický Budvar pod tlak, který vyústil v ohlášené zdražení piva. Budvar není jediný. Plzeňský Prazdroj i další pivovary navýšení cen ohlásily už dříve. vku Přečíst článek

Do skupiny Pivovary CZ Group plánujete vstup nových akcionářů. Co od nich očekáváte?

Pokračování v rozvoji pivovarů, nové investice a obchodní expanzi. Podporu všech tří našich značek Holba, Litovel a Zubr, respekt k jejich tradici i místu, kde pivovary fungují. Zásadní je další rozvoji našich pivovarů, zesílení obchodní expanze jak v Česku, tak na zahraničních trzích. Současně chceme být i dostatečně kapitálově vybaveni na případné akvizice jiných pivovarů v Česku, či okolních zemích, které se mohou ve střednědobém časovém horizontu na akciovém trhu objevit. Situace je nyní taková, že oboroví i finanční investoři již dříve přicházeli a přicházejí sami, protože vidí, že pivovary jsou mimořádně kvalitně zainvestované, zmodernizované a bezproblémově fungující. To je pro každého investora výhodná pozice, protože už se přímo podílí na dalším rozvoji, kouká se dopředu. My cítíme příležitost expanze, proto posilujeme zdroje a také související know-how, a to nejen v pivovarské branži, ale v nápojářském segmentu celkově. Očekáváme, že nový investor přinese i nové moderní trendy a nové příležitosti na rozsáhlém a dynamicky se rozvíjejícím nápojářském trhu.

Reklama

V jaké jste fázi vybírání nových partnerů?

Stávající akcionáři za poslední desítky let vybudovali skvěle fungující pivovary: jsou ekonomicky zdravé, zmodernizované a mají stabilní pozici na trhu. A s ohledem na to si také budou chtít vybrat partnery. Budou vybírat investora se stejným pohledem na další rozvoj všech tří pivovarů, který bude uvažovat dlouhodobě, seriózně a bude ctít tradici, značku a roli našich podniků v regionu. A to včetně role zaměstnavatele, společensky odpovědné firmy a významného podporovatele sportu a kultury v regionu. Akcionáři aktuálně pověřili investičního poradce, společnost Patria, vedením procesu výběru vhodného investora.

V Česku je dlouhodobě nejvyšší spotřeba piva na osobu na světě, přesto spotřeba čepovaného piva klesá. Co to znamená?

Ano, část spotřeby se přesouvá z restaurací do domovů, lidé si více kupují pivo v lahvích či plechovkách. Cílem nás pivovarníků je podpořit vyšší spotřebu čepovaného piva. Předně, čepované pivo má jedinečné chuťové a senzorické vlastnosti a kultura restaurací a hospod je nezaměnitelná. Navíc celý gastronomický obor dává práci statisícům lidí u nás a zejména v menších obcích hraje i významnou společenskou roli. Z těchto důvodů děláme vše pro to, abychom spotřebitele motivovali k návštěvě restaurací. Na druhou stranu vnímáme současné trendy a i my stáčíme více piva do lahví a plechovek než dříve. Také více exportujeme, zejména do blízkých zemí jako je Polsko, Slovensko a další, kde má české pivo skvělý zvuk.

Tradiční podzimní vzkaz Prazdroje pivařům: Zdražíme, letos už podruhé Zprávy z firem Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdražuje od 1. října většinu produktů zhruba o osm procent, v průměru o 1,70 koruny na půllitr. Změny se týkají balených i čepovaných piv. ČTK informaci získala od hostinských a obchodních řetězců a potvrdil ji mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. ČTK Přečíst článek

Pivovary CZ Group tvoří tři moravské pivovary Holba, Litovel a Zubr. Čím se odlišují od jiných?

Tradičním způsobem vaření piva a lokálními surovinami, ať již jde o chmel z tršické oblasti odrůdy Žatecký poloraný červeňák či o hanácké slady. Ve všech třech pivovarech máme otevřené spilky, ve kterých pivo kvasí. To je sice časově náročný, ale skutečně tradiční postup, který pivu dává nezaměnitelnou chuť. Máme velký respekt k našim značkám a více než stoleté tradici každého z našich pivovarů; podle toho také přistupujeme k výrobě piva a jeho prodeji.

Jaroslav Dostál

Kariéru začal v bankovnictví, působil na různých manažerských pozicích. V posledních dvou letech je ředitelem Pivovary CZ Group.

Po Prazdroji zdraží pivo i Budvar, o deset procent Zprávy z firem Drahé energie, špatná úroda a rostoucí ceny vstupů od základních surovin až po obalový materiál i potřeba v prostředí všeobecné inflace zvýšit mzdy zaměstnanců dostaly národní pivovar Budějovický Budvar pod tlak, který vyústil v ohlášené zdražení piva. Budvar není jediný. Plzeňský Prazdroj i další pivovary navýšení cen ohlásily už dříve. vku Přečíst článek