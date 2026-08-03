Miliardy z ČEZ míří na účty akcionářů. Stát dostane skoro 16 miliard
ČEZ spouští výplatu jedné z nejsledovanějších dividend na českém trhu. Celkem rozdělí 22,6 miliardy korun, z nichž téměř 16 miliard zamíří do státního rozpočtu.
Energetická společnost ČEZ dnes (v pondělí) začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí 22,6 miliardy korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun. O výši dividendy rozhodla valná hromada firmy v červnu. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. V současnosti má ČEZ 168 tisíc akcionářů.
Stát dostane peníze hned první den
Výplata dividendy začne dnes, uvedl Kříž. Stát by ji podle něj měl mít na účtu už první den výplaty. Výplatu dividendy ČEZ zajišťuje prostřednictvím České spořitelny. O peníze lze požádat také s využitím bankovní identity.
Dividenda odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku společnosti.
Včetně této dividendy ČEZ dosud vyplatil svým akcionářům 522 miliard korun, tedy více než půl bilionu korun. Dividendy začal ČEZ vyplácet v roce 2001.
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ČEZ letos zvýšil zisk
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V letošním prvním čtvrtletí skupina vydělala 14,5 miliardy korun. Její čistý zisk tak meziročně vzrostl o 13 procent.
Vláda chystá zestátnění společnosti
Současná vláda plánuje společnost zestátnit a chce to stihnout do konce volebního období v roce 2029. Prvním krokem je podle analytiků chystané vyčlenění nevýrobní části podniku do nové firmy. Záměr v červnu schválila valná hromada.
ČEZ v rámci tohoto plánu následně založil novou dceřinou firmu s názvem ČEZ Energy, do níž chce v následujících měsících vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování a energetické služby. ČEZ si v nové firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.