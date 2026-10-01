Miliardová letecká transakce je hotová. Pegasus převzal ČSA i Smartwings
Turecké Pegasus Airlines dokončily převzetí Českých aerolinií a skupiny Smartwings za zhruba 3,8 miliardy korun. Smartwings budou dál létat pod svou značkou, nově vzniklá skupina má přes 175 letadel a objednávky na dalších 140.
Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí Českých aerolinií a skupiny Smartwings. Transakce podle dřívějších informací dosahuje hodnoty 154 milionů eur, tedy přibližně 3,8 miliardy korun. Spojená skupina má více než 175 letadel a potvrzené objednávky na dalších 140 strojů.
Akvizice byla dokončena po získání všech potřebných regulatorních souhlasů. Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže převzetí povolil pod podmínkou, že se Pegasus vzdá části letních slotů na trase Praha–Antalya ve prospěch jiného dopravce.
Miliardář Richard Branson má jasno: za dražší létání mohou i „pošetilí vůdci“, kteří rozpoutávají „zbytečné války“. Konflikt s Íránem podle zakladatele Virgin Group prudce zvýšil cenu ropy i leteckého paliva a aerolinky začaly náklady přenášet na cestující. Jeho Virgin Atlantic už k letenkám přidal palivové příplatky.
Pošetilec Trump a jeho zbytečná válka zdražují létání, vzkázal miliardář Branson
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Miliardář Richard Branson má jasno: za dražší létání mohou i „pošetilí vůdci“, kteří rozpoutávají „zbytečné války“. Konflikt s Íránem podle zakladatele Virgin Group prudce zvýšil cenu ropy i leteckého paliva a aerolinky začaly náklady přenášet na cestující. Jeho Virgin Atlantic už k letenkám přidal palivové příplatky.
Pokračování pod zavedenou značkou
Smartwings mají i po převzetí dál fungovat pod svou zavedenou značkou a zachovat současný provoz, vztahy se zákazníky i poskytované služby. Podle spoluzakladatele Smartwings Jiřího Šimáněho má Pegasus podpořit další růst firmy. Generální ředitelka Pegasus Airlines Güliz Öztürková uvedla, že spojení má oběma společnostem umožnit nabídnout cestujícím více možností.
Smartwings působí na trhu 28 let a jsou největší českou leteckou společností. Létají do 80 destinací ve 20 zemích a provozují také charterové a privátní lety. Stoprocentním vlastníkem jejich akcií jsou ČSA.
České aerolinie vznikly v roce 1923 jako Československé státní aerolinie. Od roku 2024 už pod vlastním kódem OK nelétají a následně se staly řídicí společností skupiny Smartwings.
Pegasus Airlines vznikly v roce 1990 a dnes obsluhují 161 destinací v 57 zemích. Od roku 2005 fungují na nízkonákladovém modelu.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.