Pošetilec Trump a jeho zbytečná válka zdražují létání, vzkázal miliardář Branson
Miliardář Richard Branson má jasno: za dražší létání mohou i „pošetilí vůdci“, kteří rozpoutávají „zbytečné války“. Konflikt s Íránem podle zakladatele Virgin Group prudce zvýšil cenu ropy i leteckého paliva a aerolinky začaly náklady přenášet na cestující. Jeho Virgin Atlantic už k letenkám přidal palivové příplatky.
Za geopolitiku se platí i u přepážky aerolinek. Cena leteckého paliva po vypuknutí války s Íránem vyskočila a Virgin Atlantic přidal k letenkám další desítky až stovky liber. Richard Branson z toho viní „pošetilé vůdce“, kteří podle něj rozpoutali zbytečný konflikt.
Jeho slova mířila především na konflikt Spojených států a Izraele s Íránem, uvedla BBC.
Napětí na Blízkém východě totiž zasáhlo těžbu i přepravu milionů barelů ropy a následně prudce zdražilo benzin i letecké palivo. Virgin Atlantic už v květnu reagoval zavedením palivového příplatku k letenkám.
Worldee patří k úspěšným českým startupům, kterému se daří lákat globální klienty. Původní vizí byla sociální síť pro cestovatele, dnes jde o technologickou platformu nabízející individuální cestovatelské balíčky. „Canva umožnila každému stát se téměř profesionálním grafikem, my nabízíme možnost zažít to, co profesionální cestovatel,“ říká zakladatel a CEO Worldee Tomáš Zapletal.
Zakladatel Worldee Zapletal: Nejvíc mě udivilo, že s námi létají Newyorčané do Vegas
Zprávy z firem
Worldee patří k úspěšným českým startupům, kterému se daří lákat globální klienty. Původní vizí byla sociální síť pro cestovatele, dnes jde o technologickou platformu nabízející individuální cestovatelské balíčky. „Canva umožnila každému stát se téměř profesionálním grafikem, my nabízíme možnost zažít to, co profesionální cestovatel,“ říká zakladatel a CEO Worldee Tomáš Zapletal.
„Tahle válka byla úplně zbytečná“
Branson nešetřil kritikou samotného konfliktu.
„Konflikt s Íránem byl naprosto zbytečný. Mezi Íránem a zbytkem světa existovala jaderná dohoda, kterou vyjednal prezident Obama a řada evropských představitelů,“ řekl Branson BBC.
Podle něj dohoda fungovala, a proto „nebyl důvod ji roztrhat“.
„A tahle válka vedla jen k výrazně vyšším cenám ropy po celém světě. Jedním z důsledků je i inflace,“ dodal Branson.
Americký prezident Donald Trump konflikt opakovaně hájil s tím, že je nutný pro dlouhodobý mír a bezpečnost.
Aerolinky přijdou o část prostoru pro poplatkové triky. EU zachová cestujícím nárok na odškodnění po tříhodinovém zpoždění a přidá jasnější pravidla pro žádosti o peníze, sezení dětí u rodičů, příruční zavazadla i palubní lístky bez povinné aplikace.
Konec triků s poplatky. EU přitvrzuje vůči aerolinkám
Enjoy
Aerolinky přijdou o část prostoru pro poplatkové triky. EU zachová cestujícím nárok na odškodnění po tříhodinovém zpoždění a přidá jasnější pravidla pro žádosti o peníze, sezení dětí u rodičů, příruční zavazadla i palubní lístky bez povinné aplikace.
Za palivo se platí dvojnásobek
Dopad konfliktu na ceny leteckého paliva byl výrazný. Evropská referenční cena se před válkou pohybovala kolem 800 dolarů za tunu. Po vypuknutí konfliktu ale v dubnu vystřelila na více než 1800 dolarů. Od té doby sice část růstu umazala, stále se však pohybuje kolem 1450 dolarů.
Šéf Virgin Atlantic Corneel Koster proto tvrdí, že při současných cenách paliva jsou příplatky „naprosto nezbytné a nevyhnutelné“. Dodal, že je v tuto chvíli těžké být ohledně situace na Blízkém východě optimistický.
Flexibilita místo katalogů a předem nakoupených kapacit – to je model, na kterém staví Flexi Tours. Díky vlastnímu datovému systému dokáže klientům ušetřit tisíce korun, především na letenkách, a nabídnout aktuální ceny v reálném čase. „ Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours.
Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky
Enjoy
Flexibilita místo katalogů a předem nakoupených kapacit – to je model, na kterém staví Flexi Tours. Díky vlastnímu datovému systému dokáže klientům ušetřit tisíce korun, především na letenkách, a nabídnout aktuální ceny v reálném čase. „ Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours.
Economy plus 50 liber, business plus 360
A cestující už dopad vyšších nákladů pociťují. Virgin Atlantic zvýšil cenu letenky v ekonomické třídě o 50 liber. U premium class činí příplatek 180 liber a u business class dokonce 360 liber.
A Virgin není sám.
Několik konkurenčních aerolinek po začátku konfliktu nejen zvýšilo ceny, ale také omezilo počet letů. Analýza poradenské společnosti Teneo z dubna podle BBC ukázala, že válka s Íránem vedla k růstu cen letenek o 25 procent.
Ryanair tento týden oznámil, že kvůli dražšímu palivu omezí zimní letový řád. Zároveň varoval, že pokud ceny leteckého paliva zůstanou vysoké až do příštího léta, evropské ceny letenek na kratších trasách „výrazně vzrostou“.
Evropská unie chce cestujícím zaručit právo na příruční zavazadlo zdarma. Na první pohled jde o vítězství pro spotřebitele. Konec skrytých poplatků, větší férovost. Jenže realita je jiná: právě příplatky za zavazadla drží ceny letenek nízko. Odebereme-li nízkonákladovým aerolinkám klíčový zdroj příjmů, levné létání přestane být levné.
Lukáš Kovanda: Kufr zdarma? Cestující potěší, ale letenky zdraží
Názory
Evropská unie chce cestujícím zaručit právo na příruční zavazadlo zdarma. Na první pohled jde o vítězství pro spotřebitele. Konec skrytých poplatků, větší férovost. Jenže realita je jiná: právě příplatky za zavazadla drží ceny letenek nízko. Odebereme-li nízkonákladovým aerolinkám klíčový zdroj příjmů, levné létání přestane být levné.
Virgin Atlantic se ale k podobně výrazným omezením zatím nechystá.
Koster uvedl, že aerolinka už zimní kapacitu mírně snížila před několika měsíci. Pokud bude během nejslabší části zimy na některých trasách nízká poptávka, může přijít další drobné omezení. Žádné velké škrty ale podle něj nejsou v plánu. Virgin očekává, že odletí přibližně 95 procent svého běžného letového řádu.
Česká věda si připomněla badatele, který objevil nový koncept léčivých látek, zachránil přes deset milionů životů a ze svého ústavu udělal nejbohatší výzkumnou instituci v zemi. Antonín Holý by se 1. září dožil 90 let. Jeho příběh kombinuje erudici, neskutečnou pracovitost, trpělivost, určitý smysl pro byznys a pak také velké štěstí. Proto je fascinující, inspirativní, i když možná obtížně opakovatelný.
Geniální chemik, miliardový byznys a kus štěstí. Příběh Antonína Holého
Enjoy
Česká věda si připomněla badatele, který objevil nový koncept léčivých látek, zachránil přes deset milionů životů a ze svého ústavu udělal nejbohatší výzkumnou instituci v zemi. Antonín Holý by se 1. září dožil 90 let. Jeho příběh kombinuje erudici, neskutečnou pracovitost, trpělivost, určitý smysl pro byznys a pak také velké štěstí. Proto je fascinující, inspirativní, i když možná obtížně opakovatelný.
Generace Z nechce luxus jen proto, že je drahý a nese slavné švýcarské logo. Mladí zákazníci hledají emoce, originalitu a bez problémů kupují hodinky z druhé ruky. Pro švýcarské výrobce, kteří roky kompenzovali pokles prodejů vyššími cenami, to může být problém, všímá si Bloomberg.
Generace Z kašle na švýcarský luxus. Hodinářům dochází čas
Enjoy
Generace Z nechce luxus jen proto, že je drahý a nese slavné švýcarské logo. Mladí zákazníci hledají emoce, originalitu a bez problémů kupují hodinky z druhé ruky. Pro švýcarské výrobce, kteří roky kompenzovali pokles prodejů vyššími cenami, to může být problém, všímá si Bloomberg.
Sedmero bylin, hrst jehličí, pár špendlíků a trochu sena. Lístky plané růže, mařinka vonící vanilkou a křídlatka utržená u řeky. To nejsou ingredience z hodiny lektvarů ve slavných Bradavicích, ale suroviny, které dnes potkáte na talířích špičkových českých restauracích.
Lanýže stranou. V českém fine diningu frčí seno, jehličí i plevel
Enjoy
Sedmero bylin, hrst jehličí, pár špendlíků a trochu sena. Lístky plané růže, mařinka vonící vanilkou a křídlatka utržená u řeky. To nejsou ingredience z hodiny lektvarů ve slavných Bradavicích, ale suroviny, které dnes potkáte na talířích špičkových českých restauracích.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.