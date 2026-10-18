Arsen Lazarevič: AI měla zdražit. Místo toho začíná cenová válka
Jak se vyvíjejí ceny modelů umělé inteligence? Paradoxně úplně jinak, než všichni očekávali. Nicméně to může být jen dočasné.
Zakladatel organizace Hlídač státu Michal Bláha letos ve svém komentáři „AI máme za hubičku. Užijme si to, dokud to trvá“ napsal, že současná levná AI je do značné míry výsledkem tvrdého boje o zákazníky. OpenAI, Google nebo Anthropic podle něj dnes nabízejí služby za ceny, které dlouhodobě nemusí být udržitelné. Až se trh rozdělí a firmy začnou chtít zpět stovky miliard dolarů investovaných do čipů a datových center, mohou paušály i samotné používání AI výrazně zdražit.
Je to logická úvaha. Vývoj posledních měsíců ale podle mě ukazuje, že se může stát pravý opak. Nejenže vznikají stále výkonnější modely, ale současně dramaticky klesá cena, za kterou lze stejnou úroveň inteligence koupit. Výzkumná organizace Epoch AI spočítala, že cena dosažení stejného výkonu AI od roku 2023 klesá přibližně o 47 procent za čtvrtletí. To odpovídá zhruba třináctinásobnému zlevnění za rok.
Umělá inteligence by se v budoucnu nemusela spoléhat jen na obří datová centra. Mohla by se sama šířit mezi levnými zařízeními připojenými k internetu, využívat jejich výpočetní výkon a vytvářet decentralizovanou síť, kterou nebude snadné vypnout. Společnost Anthropic varuje, že malé AI modely mohou být od podobné schopnosti vzdálené už jen několik měsíců, píše CNBC.
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Enjoy
Umělá inteligence by se v budoucnu nemusela spoléhat jen na obří datová centra. Mohla by se sama šířit mezi levnými zařízeními připojenými k internetu, využívat jejich výpočetní výkon a vytvářet decentralizovanou síť, kterou nebude snadné vypnout. Společnost Anthropic varuje, že malé AI modely mohou být od podobné schopnosti vzdálené už jen několik měsíců, píše CNBC.
Luna stojí dvacetinu Solu
Dobře je to vidět na OpenAI. GPT 6.1 Sol stojí dva dolary za milion vstupních tokenů a deset dolarů za milion výstupních. Luna stojí pouhých deset centů a 50 centů. Je tedy dvacetkrát levnější než Sol.
Přitom nejde o model použitelný jen na jednoduché chatbotové odpovědi. Luna má kontextové okno přes milion tokenů a je určená právě pro vysoké objemy práce, kde rozhoduje poměr ceny a výkonu.
Podle mě je Luna zatím trochu neobjevený model. U řady běžných úloh není potřeba pouštět nejdražší dostupnou inteligenci. Úprava textu, rešerše, zpracování dat, práce s velkým množstvím dokumentů nebo jednodušší programování může být ekonomicky úplně jiná disciplína, pokud jeden model stojí dvacetinu druhého.
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Claude zlevňuje a zlepšuje se drasticky
Podobný posun je vidět u Anthropicu. Claude Opus 5 stál pět dolarů za milion vstupních a 25 dolarů za milion výstupních tokenů. Nový Opus 5.5 stojí čtyři a 20 dolarů, tedy o 20 procent méně za samotné tokeny.
To ale nevystihuje celý rozdíl. Opus 5.5 potřebuje na stejnou práci méně tokenů a Anthropic uvádí, že typická úloha proto vyjde přibližně o 40 procent levněji než u Opusu 5. Cache, která tvoří významnou část nákladů při programování a dlouhých agentních úlohách, zlevnila z 0,50 na 0,20 dolaru za milion tokenů, tedy o 60 procent. Model navíc generuje výstup o více než 30 procent rychleji.
A nejde o úsporu vykoupenou slabším modelem. Anthropic označuje Opus 5.5 za výrazný výkonnostní posun proti Opusu 5 a uvádí, že se v řadě úloh dostává na úroveň dražšího Claude Fable 5.1. Jinými slovy: během dvou měsíců přišel výkonnější model, který stejnou práci zvládne přibližně o 40 procent levněji.
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Google útočí cenou
Ještě zajímavější cenovou strategii rozehrává Google. Ten sice představil Gemini 4 Argon, tedy model pro samotnou technologickou špičku, ale paralelně tlačí velmi agresivně levnější modely Flash.
Gemini 4 Argon má stát dva dolary za milion vstupních a deset dolarů za výstupní tokeny. Gemini 3.8 Flash stojí do konce letošního roku 0,75 a 3,75 dolaru, tedy přibližně 2,7krát méně, přesto jej Google nabízí pro dlouhé programátorské úlohy, autonomní agenty a složité firemní procesy.
A Google jde ještě níž. Gemini 3.1 Flash Lite stojí 25 centů za milion vstupních tokenů a 1,50 dolaru za výstupní. Starší Gemini 2.5 Flash Lite dokonce jen deset centů a 40 centů. To už jsou ceny, při kterých se AI může začít používat nikoliv několikrát denně, ale milionkrát uvnitř aplikací, e-shopů, call center nebo automatizovaných firemních procesů.
Vlastní čipy jsou obrovská výhoda
Právě Google může mít v této válce mimořádnou výhodu. Nemusí kupovat veškerý výpočetní výkon od Nvidie. Už roky vyvíjí vlastní TPU a Gemini na nich trénuje i provozuje. Osmá generace těchto čipů se rozdělila na variantu optimalizovanou pro trénování a samostatný čip pro inference.
Google uvádí, že TPU 8i nabízí proti předchozí generaci až o 80 procent lepší výkon za dolar, zatímco TPU 8t zlepšuje poměr výkonu a ceny při trénování až 2,7krát. Google vlastní čipy, datová centra, cloud a současně má miliardy uživatelů prostřednictvím vyhledávání, Androidu, Gmailu, YouTube nebo Workspace.
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Nemusí být nejchytřejší. Stačí být dost dobrý a levnější
Google proto nemusí nutně porazit OpenAI nebo Anthropic ve všech kategoriích absolutního výkonu. Pokud dokáže nabídnout dostatečně dobrou inteligenci výrazně levněji a rozdistribuovat ji v obrovském měřítku, může vyhrát úplně jinou soutěž: boj o cenu za skutečně odvedenou práci.
To je podle mě zásadní změna. Ještě nedávno se AI závod měřil především tím, kdo má nejchytřejší model. Stále více ale může rozhodovat, kdo zvládne nabídnout 90 procent jeho schopností za desetinu nebo dvacetinu ceny.
DeepSeek může cenu stlačit až k nule
A pak je tu DeepSeek. Ten ukázal, že velmi schopnou AI lze dát běžnému uživateli zdarma a zároveň výrazně tlačit dolů cenu placeného provozu. Pokud podobná konkurence pokračuje, je podle mě reálné, že vznikne i základní programovací agent zdarma. Udělá jednoduchý web, prezentaci, grafiku nebo menší aplikaci.
Právě to může být skutečný gamechanger. Pro českého manažera znamená levnější AI vyšší produktivitu. Pro ševce v Indii, který si nikdy nezaplatí programátora, grafika a marketingovou agenturu, může znamenat vlastní web, anglickou nabídku a reklamu prakticky zadarmo. Ze svého štědrého platu v ekvivalentu několika stovek dolarů měsíčně nebude muset dát ani rupii.
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Dražší špička, levnější všechno ostatní
Proto bych dnes nesázel na scénář, že AI za pět let jednoduše výrazně zdraží. Klidně mohou zdražit nejvýkonnější modely a mohou zmizet některé příliš štědré paušály. Vedle nich ale vzniká něco mnohem důležitějšího: obrovské množství levné a dostatečně dobré inteligence.
A právě tam se podle mě rozhodne největší část trhu. Ne u modelu, který je absolutně nejlepší, ale u modelu, který udělá většinu práce téměř stejně dobře za zlomek ceny.