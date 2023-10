Microsoft má doplatit na daních obří balík. Berňák mu doměřil 29 miliard dolarů

Americký daňový úřad požaduje po společnosti Microsoft doplatit za roky 2004 až 2013 na daních 28,9 miliardy dolarů (668,6 miliardy korun) plus penále. Požadavek úřadu souvisí s kontrolou, jak firma rozdělovala svůj zisk mezi různé země a jurisdikce, oznámil Microsoft. Dodal, že se závěry IRS nesouhlasí, bude je rozporovat, a bude-li to nutné, obrátí se na soud.

Microsoft uvedl, že vždy dodržoval pravidla IRS a platil daně, které dlužil, v USA i jinde ve světě. Na blogu rovněž napsal, že od té doby změnil své postupy a otázky vznesené daňovým úřadem se týkají minulosti, a ne současných postupů. Věří také, že případné dlužné daně budou po auditu sníženy až o deset miliard dolarů na základě daňových zákonů přijatých bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.

IRS prověřuje, jak firma rozděluje zisky mezi jednotlivé země a jurisdikce. Již dlouho panují obavy, že největší korporace neplatí ve vyspělých zemích dostatečné daně. Technologičtí giganti jsou kritizováni za to, že vykazují nižší zisky v zemích s nižším zdaněním, aby tak minimalizovali své daně.

Letos se Microsoft dostal do hledáčku i dalších amerických úřadů. V červnu se dohodl s americkou Federální obchodní komisí, že zaplatí 20 milionů dolarů kvůli nezákonnému shromažďování údajů o dětech, které si založily účet na Xboxu.

