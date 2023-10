Vinen. Slovenský exprezident Kiska dostal podmínku za daňový podvod

Slovenský soud prvního stupně vyměřil exprezidentovi Andreji Kiskovi za daňový podvod trest dva roky vězení, který odložil na zkušební dobu tří let. Současně mu uložil pokutu 15 000 eur, v přepočtu 368 000 korun, a na šest let zakázal vykonávat funkci statutárního zástupce obchodních společností. Kiskův obhájce vzápětí oznámil, že se proti verdiktu odvolá.

Spolu s Kiskou soud uznal vinným i druhého obžalovaného jednatele KTAG Eduarda Kučkovského. Také on vyvázl s podmínkou v kauze, která se týká nadměrných daňových odpočtů Kiskovy rodinné firmy KTAG v souvislosti s účtováním nákladů na Kiskovu kampaň před prezidentskými volbami v roce 2014 . Oběma obžalovaným, kteří byli jednateli KTAG, hrozilo až 12 let vězení. Rozhodnutí Okresního soudu v Popradu není pravomocné.

Pro případ, že by Kiska pokutu nezaplatil, určila soudkyně náhradní trest vězení v trvání dvou let. Stejně rozhodla i v případě Kučkovského, kterému uložila kromě jiného pokutu 10 000 eur, tedy 245 000 korun. Kiska byl v případu souzen jako organizátor, což je přitěžující okolnost při ukládání trestu.

Kiskův byznys

Soudkyně se ztotožnila s tvrzením žalobce, že náklady na Kiskovu předvolební kampaň nesouvisely s podnikáním KTAG a ani se smlouvou, kterou Kiska s touto firmou uzavřel. Podle obžaloby tak KTAG neoprávněně uplatnila nárok na vrácení daně z přidané hodnoty v celkové výši přes 155 000 eur, v přepočtu 3,8 milionu korun.

Kiska se hájil tím, že KTAG na základě zmíněné smlouvy platila náklady a zároveň přijímala výnosy z jeho přednáškové a vydavatelské činnosti. Tu vykonával už před zvolením hlavou státu a pak v této činnosti pokračoval po skončení prezidentského mandátu v roce 2019. Obhajoba tvrdila, že žalovaný skutek není trestným činem a že nenašla žádný verdikt soudů v podobné kauze jako je Kiskův případ. KTAG spornou výši daně v minulosti i s penále doplatila. Kiska v minulosti zbohatl na prodeji podílů ve firmách zabývajících se katalogovým a splátkovým prodejem.

Obnovené vyšetřování

Bývalý slovenský prezident dříve tvrdil, že za jeho stíháním stojí nyní bývalý trojnásobný premiér Robert Fico, jehož strana Směr-sociální demokracie na konci letošního září opět vyhrála parlamentní volby a dohodla se s dalšími dvěma stranami na vytvoření vládní koalice. Kiska se během svého prezidentského mandátu vymezoval vůči Ficovi, kterého také porazil v přímé volbě hlavy státu.

Slovenská policie vyšetřování v kauze původně ukončila s odůvodněním, že trestnost činu zanikla. Obnovit vyšetřování daňového deliktu nařídila prokuratura.

