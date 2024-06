Metrostav loni vydělal přes miliardu

Čistý zisk skupiny Metrostav v roce 2023 meziročně vzrostl o 29 procent na 1,1 miliardy korun. Vzrostly také její provozní výnosy, tedy příjmy pocházející z hlavní činnosti firmy, a to meziročně o 3,5 procenta na 51,6 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy.

Mezi významné projekty, na kterých členové skupiny Metrostav v loňském roce pracovaly, patří například výstavba trasy D pražského metra v úseku mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, na které pracovala Subterra. Developerská dceřiná společnost Metrostav Development pak připravovala například bytový projekt Malešický háj.

Na některých větších projektech pak pracovala také divize Metrostav DIZ. Ta uzavírá za Metrostav řadu veřejných zakázek po roce 2022, kdy byl firmě Metrostav a.s. udělen zákaz na tři roky pracovat na veřejných zakázkách kvůli kauze spojené s uplácením bývalého politika Davida Ratha. Metrostav DIZ například loni pracoval na rekonstrukcích hlavního nádraží v Plzni, nemocnice v Ústí nad Labem nebo Průmyslového paláce v Praze.

Samotná firma Metrostav a.s. měla loni zisk před zdaněním 1,05 miliardy korun, meziročně vzrostl o 6,7 procenta. Tržby jí oproti roku 2022 klesly téměř o pětinu na 17,8 miliardy korun. Za loňský rok firma investovala do výroby 88 milionů korun, tedy zhruba o 100 milionů meziročně méně. Pro letošní rok Metrostav podle výroční zprávy očekává tržby minimálně v hodnotě devíti miliard korun a zisk před zdaněním 580 milionů korun.

Metro, výstaviště i tunely ve Skandinávii

Skupina Metrostav je v posledních letech aktivní také v zahraničí, hlavně pak ve skandinávských zemích a Německu. Zahraniční zakázky podle zprávy tvořily 30 procent celého obratu skupiny. Většina zahraničních prací byla realizována zahraničními dceřinými firmami. Výjimkami byly Finsko a Německo, kde dosud působil Metrostav a.s..

Mezi významné zahraniční zakázky skupiny patřila například výstavba dvou úseků metra v Hamburku, výstavba tunelu Angath v Rakousku nebo výstavba tunelu na prodloužení metra ve Stockholmu. Norská dceřiná společnost Metrostav Norge loni také získala svůj doposud největší projekt v hodnotě 4,5 miliardy korun. Jedná se o silniční úsek E8 Sorbotn – Laukslett jehož součástí je také výstavba 860 metrového mostu Ramfjord.

Skupinu Metrostav tvoří 75 firem působících ve stavebnictví a developmentu a službách spojených s těmito odvětvími. Kromě samotné akciové společnosti Metrostav je to například stavební firma Subterra nebo společnost Metrostav Development. Hlavními akcionáři skupiny jsou společnosti DDM Group, která drží nadpoloviční podíl, a firma DOAS SK. Předloni Metrostavu výrazně klesl čistý zisk o více než 35 procent, naopak provozní výnosy oproti roku 2021 vzrostly o 12,3 procenta.

