Markovič a sportovní přenosy. Nova slaví rok služby Oneplay, která porazila i Netlix

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič
TV Nova - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Vlastník televize Nova může slavit. Přesně před rokem spustil novou streamovací službu Oneplay, která vznikla propojením stávajících služeb Voyo a O2 TV. Výsledek podle dat Novy předčil očekávání, protože lidé prokoukali 1,6 miliardy hodin.

Přesně před rokem na trh vstoupila platforma Oneplay. Na jednom místě svým uživatelům poskytuje exkluzivní originální projekty z vlastní produkce, tisíce českých i zahraničních seriálů, filmů, dokumentů, reality show a nejrozsáhlejší nabídku sportovních přenosů.

Právě původní dramatické seriály a sportovní přenosy Oneplay zajistily úspěch u diváků, stejně jako snadné předplatné služby, které není závislé na operátorovi ani poskytovateli televizního vysílání. Za rok své existence Oneplay hlásí téměř tři miliardy video views (spuštění jakéhokoli video obsahu na platformě) a 1,6 miliardy odsledovaných hodin.   

„Před rokem Skupina Nova udělala historický krok. Z Voyo a O2 TV se stalo Oneplay – unikátní služba, která na jednom místě spojila zábavu, sport, zpravodajství a ambiciózní projekty vlastní tvorby. Na tomto mimořádném projektu se s námi podíleli kolegové z O2, CME, Cetin a PPF. Je to krásná ukázka spolupráce a odvahy v rámci skupiny PPF. Během jediného roku se platforma stala největší streamingovou službou v České republice,“ říká generální ředitel TV Nova Daniel Grunt. „Je minimum států na světě, kde lokální platforma přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče. Oneplay se to povedlo. Napínáme síly do budoucna, abychom tuto pozici nejen obhájili, ale především dále rostli.“

Seriály Oneplay získávají ceny

Významnou součástí nabídky je původní tvorba. V roce 2025 uvedla platforma například druhou řadu seriálu Král Šumavy: Agent chodec, dokumentární sérii Medvěd, seriál Bora, komediální seriál Štěstíčku naproti. Oneplay v uplynulém roce také rozšířilo svou nabídku dokumentu a přineslo Případ Janákovi, série Případy Jiřího Markoviče a Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, nebo Bohyně Slavie. V letošním roce Oneplay uvedlo hit jarní sezony Metoda Markovič: Straka, jehož první řada byla oceněna třemi Českými lvy. 

9 fotografií v galerii

Ještě před uvedením na Oneplay dosáhla jedinečného úspěchu série Monyová z produkce Oneplay Originál, která na festivalu Serial Killer získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Stala se tak teprve druhým českým projektem v historii festivalu, který toto ocenění obdržel (prvním byla v předchozím roce rovněž série z naší produkce Metoda Markovič: Hojer). Monyová bude mít na Oneplay premiéru už v květnu.

Reality show i sport rostou

Sledovanost platformy zajišťují také reality show, které mnohdy nabízejí více obsahu na streamovacích službách než v lineárním vysílání. K oblíbeným reality show Survivor, Love Island a Bachelor přibyla v loňském roce ještě Farma Česko.

Mimořádně populární je na Oneplay sportovní obsah. Chance Liga pokračovala v meziročním růstu sledovanosti o 23 procent, přičemž největší pozornost přitahovalo derby Sparta–Slavia. Diváci hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy, které zvyšují komfort sledování ligového fotbalu.

Speciálním projektem bylo Mistrovství světa klubů FIFA, které potvrdilo schopnost sportovní redakce zvládnout téměř dvanáctiměsíční maraton přímých přenosů z celého světa.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

