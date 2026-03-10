Markovič a sportovní přenosy. Nova slaví rok služby Oneplay, která porazila i Netlix
Vlastník televize Nova může slavit. Přesně před rokem spustil novou streamovací službu Oneplay, která vznikla propojením stávajících služeb Voyo a O2 TV. Výsledek podle dat Novy předčil očekávání, protože lidé prokoukali 1,6 miliardy hodin.
Přesně před rokem na trh vstoupila platforma Oneplay. Na jednom místě svým uživatelům poskytuje exkluzivní originální projekty z vlastní produkce, tisíce českých i zahraničních seriálů, filmů, dokumentů, reality show a nejrozsáhlejší nabídku sportovních přenosů.
Právě původní dramatické seriály a sportovní přenosy Oneplay zajistily úspěch u diváků, stejně jako snadné předplatné služby, které není závislé na operátorovi ani poskytovateli televizního vysílání. Za rok své existence Oneplay hlásí téměř tři miliardy video views (spuštění jakéhokoli video obsahu na platformě) a 1,6 miliardy odsledovaných hodin.
„Před rokem Skupina Nova udělala historický krok. Z Voyo a O2 TV se stalo Oneplay – unikátní služba, která na jednom místě spojila zábavu, sport, zpravodajství a ambiciózní projekty vlastní tvorby. Na tomto mimořádném projektu se s námi podíleli kolegové z O2, CME, Cetin a PPF. Je to krásná ukázka spolupráce a odvahy v rámci skupiny PPF. Během jediného roku se platforma stala největší streamingovou službou v České republice,“ říká generální ředitel TV Nova Daniel Grunt. „Je minimum států na světě, kde lokální platforma přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče. Oneplay se to povedlo. Napínáme síly do budoucna, abychom tuto pozici nejen obhájili, ale především dále rostli.“
Seriály Oneplay získávají ceny
Významnou součástí nabídky je původní tvorba. V roce 2025 uvedla platforma například druhou řadu seriálu Král Šumavy: Agent chodec, dokumentární sérii Medvěd, seriál Bora, komediální seriál Štěstíčku naproti. Oneplay v uplynulém roce také rozšířilo svou nabídku dokumentu a přineslo Případ Janákovi, série Případy Jiřího Markoviče a Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, nebo Bohyně Slavie. V letošním roce Oneplay uvedlo hit jarní sezony Metoda Markovič: Straka, jehož první řada byla oceněna třemi Českými lvy.
Ještě před uvedením na Oneplay dosáhla jedinečného úspěchu série Monyová z produkce Oneplay Originál, která na festivalu Serial Killer získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Stala se tak teprve druhým českým projektem v historii festivalu, který toto ocenění obdržel (prvním byla v předchozím roce rovněž série z naší produkce Metoda Markovič: Hojer). Monyová bude mít na Oneplay premiéru už v květnu.
Reality show i sport rostou
Sledovanost platformy zajišťují také reality show, které mnohdy nabízejí více obsahu na streamovacích službách než v lineárním vysílání. K oblíbeným reality show Survivor, Love Island a Bachelor přibyla v loňském roce ještě Farma Česko.
Mimořádně populární je na Oneplay sportovní obsah. Chance Liga pokračovala v meziročním růstu sledovanosti o 23 procent, přičemž největší pozornost přitahovalo derby Sparta–Slavia. Diváci hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy, které zvyšují komfort sledování ligového fotbalu.
Speciálním projektem bylo Mistrovství světa klubů FIFA, které potvrdilo schopnost sportovní redakce zvládnout téměř dvanáctiměsíční maraton přímých přenosů z celého světa.
