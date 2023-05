Lufthansa vloží miliardy do italského rivala

Německá letecká společnost Lufthansa se dohodla s italskou vládou, že koupí menšinový podíl v italském konkurentovi ITA Airways, který je nástupcem zkrachovalé Alitalie. Vyplývá to podle agentury Reuters ze společného prohlášení zveřejněného po schůzce italského ministra hospodářství Giancarla Giorgettiho a šéfa Lufthansy Carstena Spohra.

Lufthansa podle agentury Bloomberg uvedla, že nyní do firmy ITA investuje 325 milionů eur (zhruba 7,7 miliardy korun) a získá v ní podíl 41 procent. Dodala, že si rovněž zajistila opci na zvýšení tohoto podílu či úplné převzetí italského podniku.

Společnost ITA Airways zahájila provoz v roce 2021 jako státní podnik. Za loňský rok vykázala ztrátu kolem 486 milionů eur (zhruba 11,5 miliardy korun) kvůli přetrvávajícím důsledkům pandemie covidu-19 a rostoucím nákladům na pohonné hmoty. ITA loni utržila necelých 1,6 miliardy eur, v roce 2027 však počítá s tržbami přes čtyři miliardy eur, napsala agentura DPA.

Dohoda přichází v době, kdy se evropské aerolinky snaží zvelebit své podnikání po pandemii covidu-19. Starší dopravní společnosti se spojují, aby mohly snáze konkurovat nízkonákladovým leteckým firmám.

„Dnešní dohoda povede k oboustranně výhodné situaci pro Itálii, ITA Airways a pro Lufthansa Group... silnější ITA posílí konkurenci na italském trhu,“ řekl generální ředitel Lufthansy Carsten Spohr.

Dohodu ještě budou muset schválit regulační úřady. Až bude dokončena, Lufthansa jmenuje nového výkonného ředitele ITA Airways.

