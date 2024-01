Liftago oddělí přepravu od logistiky, vzniknou dvě samostatné firmy

Česká přepravní společnost Liftago se do konce letošního roku rozdělí do dvou samostatných firem, oddělí přepravu osob a zásilek od nedávno spuštěné logistické sítě. Liftago tak od ledna nově povede současný provozní ředitel Radek Svíčka, v čele nově vzniklé firmy zaměřené na městskou logistiku pak bude dosavadní výkonný ředitel a spoluzakladatel Liftaga Ondřej Krátký.

„Ukázalo se, že obě části firmy mají různou dynamiku a potřebují odlišný přístup. Na konci roku 2024 se proto oddělí do samostatných společností, které budou mít své vlastní vize a strategie. Liftago dostane více prostoru se soustředit na rozvoj služeb pro koncové zákazníky," vysvětlil chystané kroky Svíčka.

Liftago tak bude nadále fungovat jako přepravní a kurýrní služba pro koncové zákazníky a firmy. Podle podniku se změna klientů ani řidičů prakticky nedotkne.

Různé cílové skupiny

Nová logistická firma vzejde z loni spuštěné platformy Liftago.network, což je sdílená logistická síť pro přepravní společnosti, e-commerce, obchodníky a dopravce, kterým umožňuje sdílet přepravní kapacitu. Povede jí Ondřej Krátký, který bude zároveň jejím majoritním akcionáře.

Po rozdělení se logistická společnost přejmenuje, čímž by se měla odklonit od taxislužeb. Logistická firma by podle zprávy měla dál rozvíjet svou technologickou platformu, která propojuje nabídku a poptávku po městské logistice v reálném čase, na aukčním principu a mezi různými segmenty dopravců. „Na dalším rozvoji Liftago.network pod novým jménem ukážeme, že s dalším růstem e-commerce a budoucích základních služeb není nutné do ulic přidávat další jednoúčelové přepravní prostředky. Pro zákazníky, stávající byznys i město bude lepší, když část dopravců bude univerzální a sdílená," říká Ondřej Krátký.

Liftago začalo v roce 2012 jako česká aplikace na zavolání taxi. V současnosti působí ve více než 20 městech. Aktivně pro ni jezdí kolem 2000 profesionálních řidičů. Je konkurencí alternativních přepravních platforem ze zahraničí, jako jsou Uber nebo Bolt. Liftago bylo jako start-up založeno Martinem Hausenblasem, Ondřejem Krátkým a Jurajem Atlasem, v roce 2020 do firmy investičně vstoupila společnost Livesport Invest miliardáře Martina Hájka.

