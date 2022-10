Nejsme nový Metrostav, můžeme samostatně usilovat jen o menší zakázky, říká šéf MI Roads

Jsme úplně nová stavební společnost, říká Zdeněk Ludvík, předseda správní rady MI Roads. Mateřskou společností nové firmy je Metrostav, který je však nyní na tři roky vyřazen z veřejných zakázek kvůli uplácení, a to na základě rozhodnutí soudu. „Nemůžeme se opřít o reference mateřské společnosti, takže můžeme samostatně usilovat spíše o zakázky menšího charakteru,“ říká Ludvík.

Proč jste založili společnost MI Roads?

MI Roads je zcela nová česká stavební společnost, která vznikla na zelené louce se zaměřením na segment silniční dopravní infrastruktury, a to v pozici zhotovitele směrem k soukromým i veřejným investorům. Máme snahu o zdravé konkurenční prostředí na českém stavebním trhu a jsme schopni zadavatelům nabídnout kvalitní a cenově výhodnou realizaci jejich projektů. Chceme postupně budovat novou silničářskou firmu a nabídnout schopným lidem možnost uplatnit svůj potenciál, myšlenky a vize.

Může se MI Roads ve veřejných soutěžích opřít o reference svých mateřských společností?

Nemůže, je to zcela vyloučené. Mateřská společnost naprosto striktně vykonává uložený trest přesto, že s ním nesouhlasí. Její potenciál účastnit se zadávacích řízení je v tuto chvíli stoprocentně zmrazen a MI Roads, ani nikdo jiný, jej nevyužívá. V MI Roads jsme začali skutečně od nuly, bez referencí, s nutností vystačit si v tendrech bez potrestané mateřské společnosti. Naše možnosti jsou tak po obchodní stránce oproti mateřské společnosti značně omezené. Samostatně můžeme usilovat spíše o zakázky menšího charakteru. Větších zakázek se můžeme účastnit pouze jako jeden z členů skupiny zhotovitelů v dodavatelských sdruženích s partnery, kteří potřebnými referencemi disponují.

Vaši konkurenti si stěžují, že prostřednictvím MI Roads chcete obejít uložený zákaz veřejných zakázek. Je tomu tak?

Není. Nechodíme do práce proto, abychom podváděli. Soud letos v červnu zakázal naší mateřské společnosti účast ve veřejných zakázkách. Pravomocný rozsudek mateřská společnost musí respektovat a beze zbytku jej vykonává. Uložený trest ale nikomu nezakazuje začít budovat novou společnost od nuly. MI Roads při svém podnikání nevyužívá referenčního potenciálu potrestané mateřské společnosti a možnosti kvalifikovat se skrze ni do zadávacích řízení. Neporušujeme zákony, nepodvádíme, řídíme se platnou legislativou.

Jak vnímáte iniciativu některých nadnárodních stavebních korporátů, kterým se nezdají podnikatelské aktivity společnosti MI Roads?

Vnímám to jako projev nefér konkurenčního boje. Do pozornosti některých nadnárodních korporací nás nejspíš dostává naše schopnost stavět levně, kvalitně a rychle. Za pozornost stojí, že nás z nekalého jednání obviňují koncerny, které samy čelí trestnímu stíhání, obžalobám soudů či pokutám za kartely. To podle mě hovoří za vše.

Lze upřesnit, jak intenzivně vás dosud zasáhlo vyloučení z veřejného sektoru?

Jen dnem vyhlášení rozsudku mateřská společnost přišla o zakázky u veřejných zadavatelů v souhrnném objemu více než osm miliard korun. O další miliardové zakázky přichází nyní průběžně. Mateřská společnost tak pokračuje v realizaci pouze před vynesením rozsudku již zasmluvněných zakázek. Dopad je tak velmi citelný.

Jaké má MI Roads ambice v oblasti silničního stavitelství?

Rádi bychom postupně vybudovali českou firmu, která bude spolehlivým dodavatelem našich investorů a špičkou na trhu, co se týče kvality a efektivity práce. Nemáme ambice být největší ani nejmocnější. Ke všem projektům chceme přistupovat s maximální profesionalitou a plným zaujetím. Chceme pracovat v souladu s etickými pravidly a právními normami. Chceme se těšit z práce a vybudovat firmu, na kterou budeme moci být sami hrdí.

Jak vlastně vnímáte aktuální situaci na českém stavebním trhu?

Negativ je spoustu – dopady materiálové a energické krize, boj o český stavební trh, složitá legislativa atd. Co je pozitivní a je nutné to vyzdvihnout, je to, že díky velmi dobré kontinuální práci Ředitelství silnic a dálnic je zde připravena spousta významných a krásných projektů k realizaci. Takto dobrá situace na straně hlavního veřejného investora tu dlouho nebyla. Pevně věřím, že realizace těchto projektů bude vládní prioritou, že se podaří pro ně zajistit financování. Věřím v pozitivní vývoj celého segmentu.

