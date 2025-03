K čemu auta. Koncern Volkswagen slaví rekordní prodej currywurstů

Zatímco prodej aut koncernu Volkswagen slábne, firmě se loni podařilo dosáhnout opět rekordního prodeje u jiného jejího výrobku - currywurstu, tedy klobásy s kořením kari. Loni se v jídelnách a supermarketech prodalo rekordních 8,552 milionu kusů. To bylo o téměř 200 tisíc kusů více než v předchozím roce, kdy byl prodej také rekordní.

„S více než osmi miliony prodaných Volkswagen Original Currywurst slavíme nový prodejní rekord,“ napsal na síti LinkedIn personální ředitel Gunnar Kilian.

Koncern tak prodal téměř tolik currywurstů jako automobilů. Na rozdíl od klobás však prodej automobilů všech značek loni koncernu klesl o 2,3 procenta na 9,03 milionu. Ve srovnání se všemi značkami koncernu je currywurst dokonce neprodávanějším produktem. Aut největší značky koncernu VW se loni prodalo zhruba 5,2 milionu.

Currywurstový převrat

Podnik připisuje rekordní zájem novým variantám, jako je varianta hotdog, uvedená na trh v roce 2021. Té se loni prodalo 2,18 milionu kusů, zatímco klasického currywurstu se prodalo 6,317 milionu kusů. Další varianty by měly následovat. „Na našem currywurstovém převratu se už pracuje!“ uvedl Kilian.

Vyřazení currywurstu z nabídky podnikové kantýny v hlavní budově centrály německé automobilky Volkswagen ve Wolfsburgu v roce 2021 vzbudilo značný rozruch. Mimo jiných kritizoval tento krok i bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Kantýna tehdy přešla na vegetariánskou stravu, v létě 2023 však začala znovu currywurst nabízet. V ostatních více než 30 jídelnách a kioscích v závodě zůstal currywurst v nabídce zachován.

Firemní currywurst byl zaveden v roce 1973 a je k dostání také v mnoha supermarketech v Dolním Sasku. Vyrábí se v řeznictví, které je součástí závodu Volkswagen Service Factory a má dokonce vlastní katalogové číslo dílu, které se v automobilovém průmyslu přiřazuje každému dílu, aby bylo možné jej přesně identifikovat. V případě currywurstu je to 199 398 500 A.

