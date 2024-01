Koncern Volkswagen loni prodal celosvětově přes 9 milionů aut, meziročně o 12 procent víc

Celosvětový odbyt německého automobilového koncernu Volkswagen se vloni zvýšil o 11,8 procenta na 9,24 milionu vozů po sedmiprocentním poklesu v předchozím roce. Oznámila to dnes firma, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto.

Reklama

„K tomuto růstu přispěly všechny regiony. Jeho hlavními motory byly Evropa a Severní Amerika,“ uvedl koncern v tiskové zprávě. „Skupina Volkswagen zvýšila svůj tržní podíl v Evropě i v Severní Americe, mírně tak vzrostl rovněž její podíl na globálním trhu,“ dodal.

Koncern také oznámil, že celosvětový odbyt jeho automobilů s plně elektrickým pohonem se vloni zvýšil o 34,7 procenta na 771 100 vozů. Podíl těchto vozů na celkovém odbytu skupiny tak vzrostl na 8,3 procenta z 6,9 procenta v předchozím roce.

V Evropě koncern Volkswagen vloni dodal zákazníkům téměř 3,8 milionu vozů, tedy zhruba o pětinu více než v předchozím roce. V Severní Americe se odbyt zvýšil o téměř 18 procent na necelý milion vozů. Mírného růstu dosáhl koncern rovněž v Číně, kde se jeho odbyt zvýšil o 1,6 procenta na zhruba 3,2 milionu vozů.

V samotném čtvrtém čtvrtletí celosvětový odbyt koncernu Volkswagen meziročně vzrostl o 14,4 procenta na více než 2,5 milionu vozů. Tempo růstu tak výrazně zrychlilo ze 7,4 procenta ve třetím kvartálu.

Česko se může proměnit v hladovějící „Detroit Evropy“ Názory Česko se může kvůli nástupu elektromobility stát „Detroitem Evropy“, varuje agentura Bloomberg. Stát totiž selhává v lákání zahraničních investorů, výrazně v tom zaostává i za Maďarskem a Polskem. Lukáš Kovanda Přečíst článek

BMW nalije miliardy do mnichovské centrály. Do tří let v ní bude vyrábět už jen elektromobily Zprávy z firem Německý výrobce luxusních aut BMW investuje 650 milionů eur (kolem 16 miliard korun) do přestavby své hlavní továrny v Mnichově. Od roku 2027 tam bude vyrábět pouze elektromobily. ČTK Přečíst článek