Kdepak zelená energie. Česko vyrábí většinu eletřiny z uhlí

Plných pětasedmdesát procent elektrické energie v Česku se vyrobí z uhlí a jádra. Obnovitelné zdroje činí slabou desetinu.

Za prvních sedm měsíců letošního roku se nejvíce elektřiny vyrobilo v České republice z hnědého uhlí. Připadá na něj 38,4 procenta vyrobené elektřiny. Na druhém místě jsou jaderné elektrárny, které vyrobily 36,7 procenta elektřiny. Vyplývá to z informací interaktivního modulu Energostat oborového webu oEnergetice.cz.

Třetím největším producentem elektřiny v ČR byly v prvních sedmi měsících roku plynové zdroje, vyrobily 7,4 procenta elektrické energie. Solární elektrárny se na výrobě podílely z 3,7 procenta, biomasa 3,1 procenty a ostatní obnovitelné zdroje třemi procenty. Vodní elektrárny vyrobily 2,8 procenta elektřiny, ukazují data.

Statistika za leden až červenec letošního roku odráží situaci za celý loňský rok. V České republice se loni vyrobilo 84,9 terawatthodin (TWh) elektřiny, což je meziroční nárůst o 4,3 procenta. Největší podíl na výrobě mělo hnědé uhlí, z něhož se vyrobilo 31,4 TWh elektřiny. Na druhém místě jsou jaderné elektrárny, které vyrobily 30,7 TWh elektřiny.

Například v letošním lednu se hnědé uhlí na celkové výrobě elektřiny podílelo ještě větším podílem, a to 41 procenty. Jaderné elektrárny naopak letos překonaly ty hnědouhelné v dubnu, květnu a červenci, kdy se ve výrobě umístily na prvním místě a výroba z hnědého uhlí skončila druhá.

Součástí programového prohlášení vlády je ukončení spalování uhlí do roku 2033, svoji strategii ukončení provozu uhelných elektráren má i energetická společnost ČEZ. Kvůli současným vysokým cenám energií se může odklon od uhlí podle odborníků ale oddálit.

