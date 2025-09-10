Vyberte si z našich newsletterů

Kauza zmizelé nafty zůstává bez viníka. Soud zastavil stíhání Viktoriagruppe

Kauza zmizelé nafty zůstává bez viníka. Soud zastavil stíhání Viktoriagruppe

Kauza zmizelé nafty zůstává bez viníka. Soud zastavil stíhání Viktoriagruppe
Soud zastavil stíhání německé firmy Viktoriagruppe (VG), která je obžalovaná ze stomilionového podvodu s českou naftou. Zdůvodnil to tím, že firma zanikla. Uvedla to mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová.

Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce proti němu může podat stížnost. V kauze čelí obžalobě ještě jednatel VG a tři další manažeři z odštěpného českého závodu firmy.

„Městský soud v Praze rozhodl dne 4. září 2025 v neveřejném zasedání o zastavení trestního stíhání vedeného proti obviněné právnické osobě Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, a to z důvodu zániku této právnické osoby,“ sdělila mluvčí bez dalších podrobností.

Kauzou VG se soud zabývá už počtvrté, všechny předchozí rozsudky totiž zrušil odvolací senát jako vadné. Ve třech minulých hlavních líčeních soud uznal vinnou jak firmu, tak i jejího jednatele Petra Malého. Muž vinu popírá. V projednávání kauzy chce soud pokračovat v listopadu.

VG a čtyři její zástupci - Malý, Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub - podvedli podle obžaloby Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun. Za skladování nafty v bavorském Kraillingu hradila SSHR firmě poplatek, jehož výše se odvíjela od množství uložené pohonné hmoty. VG měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas.

Podle státního zastupitelství to skutečně nestihla, což se muži rozhodli podvodně zakrýt. Obžaloba tvrdí, že fiktivně navýšili zásoby nafty nepravdivými příjemkami, které zaslali SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou správě neuhradili. Při kontrolách ze strany zaměstnanců SSHR pak dělali kroky k zatajení toho, že nafta ve skladu chybí.

První nepravomocný rozsudek Malému uložil vedle sedmiletého odnětí svobody a desetiletého zákazu činnosti také peněžitý trest ve výši deset milionů korun. Druhý verdikt ho potrestal osmiletým vězením a od peněžitého trestu upustil, protože Malý soudu předal čestná prohlášení, že nemá žádný majetek. Napotřetí soud Malému trest vězení o rok snížil, a to kvůli délce trvání procesu. Činnost při ochraně státních rezerv soud zakázal i samotné firmě.

Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, o skladované zásoby poté začala právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla SSHR s insolvenčním správcem spory. Soudy nakonec potvrdily, že palivo náleží SSHR, která ho nemusí vracet.

Zleva vpředu tři obžalovaní Petr Malý, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub u soudu, který začal potřetí projednávat kauzu firmy Viktoriagruppe a jejích manažerů, 3. dubna 2024, Praha. Muži čelí obžalobě z toho, že podvedli Správu státních hmotných rezerv.

Jan Palaščák: Čína může vypnout českou fotovoltaiku stiskem tlačítka

Jan Palaščák: Čína může vypnout českou fotovoltaiku stiskem tlačítka
iStock
Jan Palaščák
Jan Palaščák

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal před několika dny varování před předáváním dat a vzdálenou správou zařízení původem z Čínské lidové republiky. Hrozby plynoucí z přímého propojení naší kritické infrastruktury s čínskými informačními systémy dokument hodnotí na úrovni „Vysoká,“ NÚKIB tedy jejich naplnění považuje za „pravděpodobné až velmi pravděpodobné.“ Jak by mohlo vypadat v praxi, nastiňuje v komentáři Jan Palaščák ze skupiny Amper.

Koncem loňského roku přestala majitelům tisíců malých FVE v USA, Velké Británii, Pákistánu či latinskoamerických zemích fungovat jejich fotovoltaika poté, co čínský výrobce Deye deaktivoval střídače údajně zakoupené od nelicencovaných prodejců. I kdyby byl Deye v právu, představa vypnutí velké části naší výroby energie zmáčknutím tlačítka v Pekingu je vskutku děsivá.

Z FVE střídačů lze navíc těžit data o vzorcích spotřeby a fungování naší přenosové sítě, která je možné zneužít jak obchodně ve prospěch čínských firem, tak bohužel také, a patrně účelněji, v případném geopolitickém konfliktu. Jak jsme viděli nedávno ve Španělsku i v Česku, vysoký podíl výroby z fotovoltaiky v daném okamžiku přinejmenším komplikuje aktuální topologii sítě a re-dispečink, takže se v případě kybernetického útoku může stát i samotnou příčinou blackoutu. Nehledě na to, že pokud je střídač připojen přes domácí Wi-Fi, může se soudruh vládní hacker dokonce nabourat do vašeho telefonu nebo počítače. Je přitom nutné si uvědomit, že podle NÚKIB je až 99 procent asymetrických střídačů pro malé FVE čínské výroby. 

Elektřina vysokého napětí

Nejde ovšem jen o fotovoltaiku na střechách rodinných domků. Střídače velkých FVE jsou sice vybaveny firewally, které přímou komunikaci do Číny znemožňují. Jenže ve Spojených Státech letos došlo k několika případům, kdy provozovatel FVE nalezl v zařízení komponenty, které v něm podle dokumentace nemají co pohledávat, a mohou složit právě k přemostění těchto firewallů. Podle nepotvrzených zpráv byly nepřiznané součástky nalezeny také v bateriových úložištích.

Ta se přitom stávají čím dál důležitějším prvkem přenosové soustavy, zatímco mohou být řízena z Číny ještě mnohem větší měrou než střídače FVE. Například k obchodování s elektřinou prostřednictvím bateriových úložišť se používají vysoce komplexní algoritmy, které běží na serverech na Dálném východě. A tam nejenže neplatí přísná legislativa, jaká se vztahuje na cloudy v EU. Především se však v ČLR uplatňuje takzvaný Zákon o společnostech, který nutí firmy spolupracovat s bezpečnostními složkami státu nárazově i na dlouhodobé bázi.

Co s tím? 

Provozovatelé malých FVE mohou leda připojit střídač přes datovou SIM místo Wi-Fi, což omezí potencionální útok jen na střídač samotný. Systémová opatření však mohou přijmout pouze česká vláda a EU. Například na zákazu podmiňování záruky připojením na čínské servery bychom se v Bruselu dohodnout mohli.

Další důležitá opatření, například odpovídající úpravy dotačního programu Nová Zelená úsporám, však je nutné zavést na národní úrovni. Skupina ČEZ se podle svých slov snaží popsaná rizika u svých projektů FVE a bateriových úložišť ošetřit. V případě dalších velkých projektů chystaných v Česku privátními investory s čínskými technologiemi však není taková obezřetnost zaručena a měla by jí být věnována pozornost na úrovni příslušných českých úřadů.

