Kauza zmizelé nafty zůstává bez viníka. Soud zastavil stíhání Viktoriagruppe
Soud zastavil stíhání německé firmy Viktoriagruppe (VG), která je obžalovaná ze stomilionového podvodu s českou naftou. Zdůvodnil to tím, že firma zanikla. Uvedla to mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová.
Rozhodnutí není pravomocné, státní zástupce proti němu může podat stížnost. V kauze čelí obžalobě ještě jednatel VG a tři další manažeři z odštěpného českého závodu firmy.
„Městský soud v Praze rozhodl dne 4. září 2025 v neveřejném zasedání o zastavení trestního stíhání vedeného proti obviněné právnické osobě Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, a to z důvodu zániku této právnické osoby,“ sdělila mluvčí bez dalších podrobností.
Kauzou VG se soud zabývá už počtvrté, všechny předchozí rozsudky totiž zrušil odvolací senát jako vadné. Ve třech minulých hlavních líčeních soud uznal vinnou jak firmu, tak i jejího jednatele Petra Malého. Muž vinu popírá. V projednávání kauzy chce soud pokračovat v listopadu.
VG a čtyři její zástupci - Malý, Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub - podvedli podle obžaloby Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun. Za skladování nafty v bavorském Kraillingu hradila SSHR firmě poplatek, jehož výše se odvíjela od množství uložené pohonné hmoty. VG měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas.
Podle státního zastupitelství to skutečně nestihla, což se muži rozhodli podvodně zakrýt. Obžaloba tvrdí, že fiktivně navýšili zásoby nafty nepravdivými příjemkami, které zaslali SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou správě neuhradili. Při kontrolách ze strany zaměstnanců SSHR pak dělali kroky k zatajení toho, že nafta ve skladu chybí.
První nepravomocný rozsudek Malému uložil vedle sedmiletého odnětí svobody a desetiletého zákazu činnosti také peněžitý trest ve výši deset milionů korun. Druhý verdikt ho potrestal osmiletým vězením a od peněžitého trestu upustil, protože Malý soudu předal čestná prohlášení, že nemá žádný majetek. Napotřetí soud Malému trest vězení o rok snížil, a to kvůli délce trvání procesu. Činnost při ochraně státních rezerv soud zakázal i samotné firmě.
Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, o skladované zásoby poté začala právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla SSHR s insolvenčním správcem spory. Soudy nakonec potvrdily, že palivo náleží SSHR, která ho nemusí vracet.
V kauze stomilionového podvodu s českou naftou v bavorském skladu uznal ve středu soud i napotřetí vinnými zkrachovalou německou firmu Viktoriagruppe a jejího jednatele Petra Malého.
Kauza zmizelé nafty. Soud i napotřetí rozhodl o vině jednatele Viktoriagruppe
Zprávy z firem
V kauze stomilionového podvodu s českou naftou v bavorském skladu uznal ve středu soud i napotřetí vinnými zkrachovalou německou firmu Viktoriagruppe a jejího jednatele Petra Malého.
Soud rozhodl v kauze „zmizelé“ nafty ze skladu Viktoriagruppe. Bývalého jednatele společnosti poslal na sedm let do vězení a udělil mu desetimilionový peněžní trest. Odsouzen byl i další z manažerů.
Soud poslal jednatele Viktoriagruppe za „zmizelou“ naftu na sedm let do vězení
Zprávy z firem
Soud rozhodl v kauze „zmizelé“ nafty ze skladu Viktoriagruppe. Bývalého jednatele společnosti poslal na sedm let do vězení a udělil mu desetimilionový peněžní trest. Odsouzen byl i další z manažerů.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.