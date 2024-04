Kauza zmizelé nafty. Soud i napotřetí rozhodl o vině jednatele Viktoriagruppe

V kauze stomilionového podvodu s českou naftou v bavorském skladu uznal ve středu soud i napotřetí vinnými zkrachovalou německou firmu Viktoriagruppe a jejího jednatele Petra Malého.

Soud uložil Malému sedm let vězení a desetiletý zákaz působit ve vedení firem nebo ochraňovat hmotné rezervy státu. Činnost při ochraně státních rezerv na stejně dlouhou dobu zakázal i samotné firmě. Tři manažery z české pobočky firmy soud opět zprostil viny. Verdikt není pravomocný, státní zástupce trvá na potrestání všech obžalovaných.

Viktoriagruppe a její čtyři zástupci podvedli podle obžaloby Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun. Za skladování nafty v Kraillingu hradila SSHR firmě poplatek, jehož výše se odvíjela od množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle státního zástupce to firma skutečně nestihla, což se rozhodla zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Kauza se táhne přes 10 let

Předchozí dva verdikty pražského městského soudu zrušil v neveřejných zasedáních odvolací senát. První rozsudek Malému ukládal vedle sedmiletého odnětí svobody také peněžitý trest ve výši deset milionů korun. Druhý ho potrestal osmiletým vězením a od peněžitého trestu upustil, protože Malý soudu předal čestná prohlášení, že nemá žádný majetek. Nyní soud Malému trest vězení o rok snížil, a to kvůli délce trvání procesu.

„Trestní řízení probíhá podle našeho názoru již nepřiměřeně dlouhou dobu a rozhodně to není vina obžalovaného,“ vysvětlila předsedkyně senátu městského soudu Jarmila Pavlátová. Připomněla, že Malý nikdy nemařil konání hlavního líčení a nedopustil se žádného dalšího trestného činu.

Malý vinu odmítá. „Celou dobu jsem se spoléhal na své spolupracovníky v Německu i v Čechách, osobně jsem žádnou evidenci nedělal. Po těchto zkušenostech bych si ji dělal sám a nespoléhal se na druhé,“ řekl dnes soudu. „Nic jsem z toho nečerpal, neměl jsem z toho žádnou výhodu, nic jsem neudělal, opravdu jsem nic nefalšoval. Neměl jsem možnost zjistit, jestli něco chybí, nebo nechybí,“ tvrdil.

Pavlátová dnešní rozsudek blíže neodůvodnila. „Zdejší soud už toto své rozhodnutí odůvodňoval dvakrát. Pro stručnost bych na tato odůvodnění odkázala,“ uvedla. V minulosti o Malém mimo jiné řekla, že záměrně vytvořil situaci, kdy mohl se skladovanými hmotami v Kraillingu nakládat podle svého. Trestnou činnost podle ní páchal sofistikovaně, dlouhodobě a ve velkém rozsahu.

U trojice osvobozených obžalovaných - tedy Lubomíra Novotného, Jaroslava Slavíka a Miroslava Holuba - se podle Pavlátové neprokázalo, že by skutek spáchali. Aktuální pokyny vrchního soudu si soudkyně vyložila tak, že kritika míří zejména na odůvodnění jejího rozsudku, nikoliv na samotný výrok. Proto dnes také neprovedla žádné další dokazování a po zahájení hlavního líčení a stručné rekapitulaci dala účastníkům řízení rovnou prostor k závěrečným řečem.

Státní zástupce zopakoval požadavek na odnětí svobody pro všechny čtyři obžalované muže, a to v horní polovině sazby, která činí pět až deset let vězení. Dále žádal peněžité tresty, zákazy činnosti a rozhodnutí o tom, že obžalovaní musí SSHR nahradit škodu. Obhájci pak požadovali osvobození klientů. Malého advokátka trvala na tom, že se neprokázal jeho úmysl někoho podvést a že celá záležitost byla administrativní chybou, kterou by vůbec neměl řešit trestní soud.

Státní zástupce, Malý i Viktoriagruppe si po dnešním vyhlášení verdiktu ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda i tentokrát podají odvolání. Ostatní obžalovaní se tohoto práva vzdali.

Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, o skladované zásoby poté začala právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla SSHR s insolvenčním správcem spory. Soudy loni v říjnu pravomocně potvrdily, že palivo náleží SSHR, která ho nemusí vracet.

