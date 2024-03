Brunch s živou hudbou: The Monkey Bar

V dalším dílu brunchového seriálu se vydáváme do Monkey Baru v hotelu Falkensteiner na tamní Jungle Brunch.

Populární místo

Hotel Falkensteiner se nachází v samém srdci Prahy na dosah Hlavního nádraží i Václavského náměstí. Od chvíle, kdy procházíme elegantním rohových vchodem, nás obklopují nejen palmy a opice – koneckonců míříme do džungle -, ale hlavně vřelá a přívětivá atmosféra, která nastavuje tón povedenému odpoledni.

Samotný bar poskytuje posezení v zátiší vnitrobloku hotelového dvora na terase, která poskytuje v parném létě příjemný stín, během zimy je naopak vyhřívaná. The Monkey Bar oslaví v květnu dva roky své existence a jméno vzniklo z exkluzivní spolupráce s německým ginem Monkey 47.

K jídlu

Jungle Brunch není ten bufetový typ, ze kterého je potřeba se odkutálet domů a usnout. Nenajdeme tu tedy koncept „sněz, co můžeš“, namísto toho se může vybírat z bohatého a la carte menu. Nechybí tradiční, „snídaňovější“ položky jako jsou Vejce Benedikt na brioškovém chlebu za 240 korun či avokádo toast za 270.

V nabídce nechybějí pokrmy blížící se více obědu či večeři. Za vyzkoušení stojí burger s trhaným telecím a kimchi majonézou či argentinský ribeye steak za 450, respektive 900 korun.

K pití

Všechno to jídlo je potřeba něčím zapít. Za mě by nabídka nápojů mohla být o něco bohatší, hlavně mě mrzí absence většího koktejlového menu. Za 750 korun se nabízí bezedné Bellini či Mimosa. Tyto si lze dát i po skleničce a v případě konzumace čtyř a více to překlopit do bezedné skleničky a pokračovat v hodování. Klasické koktejlové menu bohužel není k dispozici do 16. hodiny. Kromě Bellini či Mimosy je v nabídce ještě pár míchaných nápojů a víno.

Jungle Brunch se pořádá každý víkend v sobotu a v neděli mezi 12.30 a 15.30. Brunch rozhodně stojí za návštěvu díky příjemnému prostředí, atmosféře a živé hudbě.