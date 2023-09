Jihokorejci utratí v USA další miliardy dolarů. Hyundai a LGES investují do výroby baterií

Jihokorejské společnosti Hyundai Motor Group a LG Energy Solution (LGES) investují další dvě miliardy dolarů (44,4 miliardy korun) do výroby baterií pro elektromobily v americkém státě Georgia. Závod na baterie je součástí výrobního komplexu, ve kterém se budou montovat elektromobily Hyundai. Celková investice do závodu se tak zvýší na více než 7,5 miliardy dolarů, oznámily společnosti.

Reklama

Kromě navýšení investice také firmy najmou dalších 400 pracovníků. Celkový počet zaměstnanců by se tak měl zvýšil na 8500.

Hyundai je významným výrobcem automobilů a LGES předním výrobcem lithium-iontových baterií používaných k pohonu elektromobilů. Hyundai plánuje zahájit výrobu vozů v novém závodě v roce 2025, uvedla agentura AP.

Vědec Tomáš Kazda: Investor do gigafactory by měl v Česku podpořit i vývoj nových baterií Leaders Brněnský vědec Tomáš Kazda se před časem marně snažil o to, aby v Česku vznikl startup, který by uvedl do života přelomovou technologii lithium-sirných baterií. „Usilovali jsme o uplatnění výsledků našeho výzkumu, které se nám podařilo patentovat,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz. Český patent se nakonec rozhodla využít norská firma. Jan Žižka Přečíst článek

Mluvčí Hyundai Michael Stewart upozornil, že další investice a nová pracovní místa neznamenají zvýšení výroby baterií. Společnosti stále očekávají, že závod bude dodávat baterie pro 300 tisíc elektromobilů ročně, což je předpokládaná počáteční kapacita výroby přilehlého montážního závodu na elektromobily. Hyundai ale plánuje později rozšířit výrobu až na 500 tisíc vozů.

V poslední době výrobci elektromobilů a baterií masivně investují do nových závodů v USA. Může za to americký zákon o snižování inflace, podle kterého musí být elektromobily montovány v Severní Americe a určité procento komponentů a surovin u baterií musí pocházet ze Severní Ameriky nebo partnera, se kterým mají USA dohodu o volném obchodu, aby bylo možné získat na tento vůz plnou daňovou úlevu 7500 dolarů. Vozy Hyundai Motor a sesterské automobilky Kia v současnosti nemají nárok na tuto úlevu.

Globální nedostatek lithia by mohl nastat už za dva roky. Češi přitom sedí na pokladu Zprávy z firem Svět může brzy očekávat problémy s nedostatkem ceněné komodity. Jde o lithium, nezbytné například do baterií elektromobilů, které by dle některých odborníků mohlo citelně docházet již v roce 2025. Uvádí to web CNBC. Jiní experti zase mají za to, že se nedostatek lithia projeví později. Analytici ze společnosti BMI nedostatek z velké části přisuzují poptávce po lithiu v Číně, která v zemi převyšuje produkci tohoto kovu. ČTK, fry Přečíst článek

LGES dodává také dalším automobilkám, včetně společností Tesla a General Motors. Závod s automobilkou Hyundai bude již sedmým závodem na baterie, který má v provozu nebo ve výstavbě v USA.

Hyundai má v USA také společný podnik na výrobu baterií pro elektromobily s firmou SK On, bateriovou divizí firmy SK Innovation. Také tento závod má zahájit výrobu v roce 2025 a zaměstná 3500 osob.