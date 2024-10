Právníci radí: Co dělat, abyste nepřišli o majetek v advokátní úschově

Dnešní díl podcastu Právo k Ranní Kávě se věnuje advokátním úschovám. Jaké jsou prostředky zvyšující transparentnost advokátních úschov, jaké jsou povinnosti advokáta a pravomoci České advokátní komory v souvislosti s advokátními úschovami nebo to, jak klienti sami mohou přispět k tomu, aby o svůj majetek v úschově nepřišli.

Reklama

Advokátní úschovy představují tradiční způsob zajištění vypořádání transakcí, který je znám široké veřejnosti. Přesto, bohužel, v důsledku několika excesů, kterých se v minulosti dopustili někteří advokáti, utrpěly advokátní úschovy na své pověsti jako bezpečného prostředku vypořádání, čímž se opět dostaly do hledáčku nejen České advokátní komory a zákonodárce.

I z tohoto důvodu se má právní úprava advokátních úschov znovu výrazněji změnit, byť jak poznamenává dnešní host Martina Frolíka - předseda České advokátní komory, advokát a partner AK PRK Partners, Robert Němec, v možnostech právní regulace je toliko stanovit taková pravidla, která povedou k co největší minimalizaci rizika toho, že klient o své prostředky v úschově přijde, a nikoliv už tomu v každém jednom případě zabránit.

Druhá část podcastu je již tradičně věnována novinkám z legislativy a judikatury, kterými vás provází advokátka Kristýna Faltýnková. Přiblíží například návrh zákona o transparentnosti a cílení politické reklamy; návrh novely vyhlášky, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení; nebo návrhy vyhlášek o vyhlášení národní přírodní památky Tok a Jordán.

Z judikatury shrne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 4 Ads 129/2024), které se týká otázky, zda senior ubytovaný v domě pro seniory má nárok na dávku státní sociální podpory, a sice příspěvek na bydlení. A dále pak tři nálezy Ústavního soudu, první (sp. zn. Pl. ÚS 23/24) k valorizaci vnosu při vypořádání společného jmění manželů, druhý (sp. zn. I. ÚS 871/24) a třetí (sp. zn. I. ÚS 1760/24) pak otázky zpětného stanovení výživného v případě změny poměrů.

Reklama

Podcast vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners. Aktuální díl si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty najdete na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

PRK Partners, užito se svolením

Češi jsou rození kverulanti. Stavební obstrukce by šlo vyřešit lehce, shodují se odborníci Leaders Obstrukce při povolování staveb stojí peníze developery i celou ekonomiku. Řízení trvá klidně patnáct let, když se stavba vláčí po soudech. Řešení by přitom podle členů Realitního Clubu bylo jednoduché: zatížit podání námitky finanční kaucí. nst Přečíst článek

Korespondenční volba. Když odjedu na služebku, budu moci volit dopisem? Odpovídají právníci Zprávy z firem Češi žijící v zahraničí patrně budou moci už v příštích řádných sněmovních volbách využít hlasování poštou. Návrh zákona vyvolal u veřejnosti vlnu otázek, některé z nich zodpoví právníci advokátní kanceláře PRK Partners, kteří tématu, které rozdělilo poslance i českou společnost, věnují již druhý díl podcastu Právo k Ranní Kávě. nst Přečíst článek

Zvýšení nájmu: Kdy ho může majitel navrhnout? Odpovídají právníci Zprávy z firem Nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě se zaměří na problematiku nájmu a plateb s ním spojených. I zvýšení nájmu má totiž přísná pravidla. Jak a kdy k němu může majitel nemovitosti přistoupit, vysvětlují právníci. nst Přečíst článek