Jaké hlavní změny přináší novela zákona proti praní špinavých peněz? Odpovídají právníci

V nejnovějším díle podcastu Právo k Ranní Kávě se právníci zaměří na novelu zákona ALM (proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Novela rozšiřuje okruh povinných osob. Na koho se nově vztahuje, jaké povinnosti musejí tyto subjekty v oblasti identifikace a kontroly klientů provádět a co jim hrozí, když zákon poruší?

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je právním předpisem, který komplexně a zásadně dopadá na širokou škálu povinných osob, jimž ukládá povinnosti způsobilé podstatně ovlivnit jejich podnikání a činnost a jejichž splnění přitom zajišťuje možností ukládat přísné sankce dohledovým orgánem.

„Zároveň je také předpisem, který je často, a navíc značně nekoncepčně, novelizován, přičemž výklad některých novel zamotá hlavu nejedné povinné osobě,“ říká v úvodu dnešního dílu Práva k Ranní Kávě advokát AK PRK Partners Illia Antonov, specializující se mimo jiné na problematiku AML, a dnešní host moderátora Martina Frolíka.

Společně se proto v tomto díle zaměří jak na poslední novelu AML zákona, jež vstoupila v účinnost prvního května tohoto roku, a která mj. rozšířila okruh povinných osob, zakotvila možnost neprovedení kontroly klienta nebo zpřísnila správní trestání za porušení zákona; tak na novelu AML zákona, která teprve, v době přípravy tohoto podcastu, čeká na své vyhlášení ve sbírce zákonů.

Tradičně po rozhovoru s dnešním hostem se můžete dále těšit na shrnutí novinek z oblasti legislativy i judikatury s Kristýnou Faltýnkovou, která z legislativy představí např. návrh novely zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákona o ochraně spotřebitele. Dále pak návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje nebo návrh novely zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR.

Z judikatury pak Faltýnková shrne v pořadí rozsudky Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 1 As 15/2024 a 6 As 85/2024), rozsudek Nejvyššího soudu (sp. zn. 22 Cdo 534/2023) a nálezy Ústavního soudu (sp. zn. III. ÚS 2615/23; Pl. ÚS 39/21 a I. ÚS 2746/23).

