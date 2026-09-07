Jaguar propustí čtyři tisíce lidí. Krize evropských automobilek míří i k českým dodavatelům
Britská automobilka Jaguar Land Rover zruší během dvou let přibližně čtyři tisíce pracovních míst a pokusí se ušetřit 1,7 miliardy liber. Firma doplácí na slabší prodeje, americká cla, loňský kybernetický útok i rychlý nástup levnějších čínských značek. Zdaleka přitom není sama. Desítky tisíc míst ruší Volkswagen a zeštíhlují také další evropské automobilky a jejich dodavatelé. Vývoj představuje riziko i pro Česko a Slovensko, jejichž ekonomiky jsou na automobilové výrobě mimořádně závislé.
Evropským automobilovým průmyslem se šíří další vlna propouštění. Britský výrobce luxusních vozů Jaguar Land Rover (JLR) potvrdil, že během příštích dvou let zruší přibližně čtyři tisíce pracovních míst. Automobilka vlastněná indickou skupinou Tata Motors nabídne dobrovolný odchod především zaměstnancům v administrativě, vývoji a managementu.
JLR chce během dvou let uspořit přibližně 1,7 miliardy liber, tedy v přepočtu zhruba 48 miliard korun. Současně hodlá snížit počet vozů, při němž se její hospodaření dostává na bod zvratu, na 300 tisíc automobilů ročně. Propouštění podle Reuters zasáhne globální pracovní sílu firmy, podstatná část se ale očekává v Británii, kde JLR zaměstnává přibližně 30 tisíc lidí.
Volkswagen spouští rozsáhlou proměnu, která do konce desetiletí připraví o místo až 100 tisíc lidí. Nejistá zůstává také budoucnost čtyř německých továren. Škoda Auto, která je součástí koncernu, ale ujišťuje, že nový transformační plán nemá na její aktivity přímý dopad. Mladoboleslavská automobilka nicméně už dříve spustila vlastní úsporný program a do roku 2028 chce snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent.
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Volkswagen spouští rozsáhlou proměnu, která do konce desetiletí připraví o místo až 100 tisíc lidí. Nejistá zůstává také budoucnost čtyř německých továren. Škoda Auto, která je součástí koncernu, ale ujišťuje, že nový transformační plán nemá na její aktivity přímý dopad. Mladoboleslavská automobilka nicméně už dříve spustila vlastní úsporný program a do roku 2028 chce snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent.
„Abychom toho dosáhli, musíme dále zjednodušit naši organizaci, zvýšit efektivitu a vybudovat odolnější podnik,“ uvedl mluvčí automobilky podle serveru CNBC. Firma zaměstnancům a odborům oznámila, že zahajuje program dobrovolného propouštění, který dá zaměstnancům s pevnou mzdou a členům managementu možnost podnik opustit.
Akcie Tata Motors během pondělního obchodování ztrácely přibližně 0,7 procenta. Od začátku roku si však tituly obchodované v Bombaji stále připisovaly zhruba 9,5 procenta.
Čínské značky útočí cenou
Jaguar Land Rover se potýká s kombinací několika problémů. Vedle slabší globální poptávky a vysokých nákladů jej zasáhla cla zavedená administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Automobilka už dříve kvůli nové obchodní politice dočasně pozastavila dodávky vozů do Spojených států.
Další ranou byl rozsáhlý kybernetický útok, který v roce 2025 narušil výrobu a dodavatelský řetězec. Podle pozdějších odhadů šlo o nejnákladnější kybernetický incident v britské historii. Útok ukázal, jak rychle se může digitální problém jedné automobilky přelít do celé sítě subdodavatelů.
K tomu se přidává stále agresivnější konkurence čínských výrobců. Značky jako BYD, Chery, Jaecoo nebo MG nabízejí především elektrické a hybridní vozy za ceny, s nimiž se tradiční evropští producenti jen obtížně vyrovnávají. Evropské automobilky současně musejí vynakládat miliardy eur na vývoj elektromobilů, baterií a softwaru, ačkoliv poptávka po dražších elektrických modelech neroste tak rychle, jak původně očekávaly.
Právě JLR se přitom pokouší posunout značky Jaguar a Range Rover ještě výše do luxusního segmentu. Současně plánuje během pěti let investovat 15 až 18 miliard liber do elektrifikace, digitalizace a modernizace výroby. Úspory na pracovních místech tak nemají znamenat ústup od investic, ale uvolnění peněz na transformaci.
Volkswagen chystá ještě větší řez
Potíže JLR nejsou pouhým izolovaným britským příběhem. Největší evropská automobilka Volkswagen schválila další snížení počtu zaměstnanců o zhruba 50 tisíc. Spolu s dříve oznámenými opatřeními může skupina do roku 2030 zrušit až 100 tisíc pozic.
Volkswagen chce zároveň výrazně zmenšit nabídku modelů, omezit složitost výroby a postupně ukončit automobilovou produkci v několika německých závodech. V Evropě má podle vedení skupiny výrobní kapacity zhruba o půl milionu vozů vyšší, než kolik dokáže prodat. Automobilku kromě cel a vysokých evropských nákladů sráží také ztráta pozic v Číně, kde zákazníci stále častěji upřednostňují domácí značky. V prvním pololetí roku 2026 klesl čistý zisk koncernu o 30 procent. Restrukturalizaci potvrdila dozorčí rada Volkswagenu.
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Tlak je patrný i u výrobců komponentů. Bosch už dříve oznámil rozsáhlé rušení míst zejména v automobilové divizi. Celkově se zaměstnanost v německém automobilovém průmyslu během prvního pololetí roku 2026 meziročně snížila o 42 300 lidí, tedy o 5,8 procenta, na přibližně 691 tisíc zaměstnanců. Šlo o nejprudší pokles ze všech velkých průmyslových odvětví v Německu, vyplývá z údajů tamního statistického úřadu citovaných serverem Clean Energy Wire.
Úsporná opatření v posledních měsících oznámily rovněž britské luxusní značky Aston Martin a Bentley. Aston Martin plánuje zrušit až pětinu pracovních míst. Společným jmenovatelem jsou slabší marže, drahý přechod k elektromobilitě, americká obchodní politika a čínská konkurence, která už evropským výrobcům nebere zákazníky pouze v Číně, ale stále více také na jejich domácím trhu.
Česko zatím vyrábí rekordním tempem
České automobilky zatím navzdory evropským problémům drží vysoké výrobní tempo. V prvním pololetí roku 2026 se v tuzemsku vyrobilo 780 378 osobních aut, meziročně o 4,4 procenta více. Podle Sdružení automobilového průmyslu tak domácí produkce zůstala poblíž rekordních hodnot.
Dobrá výrobní čísla však zakrývají postupný tlak na zaměstnanost. Členské firmy AutoSAP utržily v roce 2025 rekordních 1,606 bilionu korun a exportovaly produkci za více než 1,33 bilionu korun, počet jejich zaměstnanců ale klesl o 1,5 procenta na necelých 137 tisíc. Firmy tedy vyrábějí a vydělávají více s menším počtem lidí.
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Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen v pátek zamířily prudce vzhůru. Prioritní akcie si krátce po zahájení obchodování na frankfurtské burze připisovaly téměř sedm procent. Investoři tak reagovali na dohodu o rozsáhlé restrukturalizaci, která odvrátila další vyhrocení sporů mezi vedením automobilky, odbory a spolkovou zemí Dolní Sasko, jež patří mezi akcionáře koncernu.
Česko je navíc těsně napojené na německý automobilový průmysl. Německo dlouhodobě odebírá přibližně 30 procent českého automobilového exportu a tuzemské firmy dodávají komponenty prakticky všem velkým evropským značkám. Propouštění a snižování výroby v německých závodech proto nemusí okamžitě znamenat zastavení linek v Mladé Boleslavi, Nošovicích nebo Kolíně, může však omezit objednávky českým subdodavatelům.
Přímý vztah k Volkswagenu má také Škoda Auto. Krácení modelové nabídky, slučování vývoje a tlak na úspory uvnitř koncernu mohou ovlivnit rozdělování budoucích investic i výroby mezi jednotlivé značky. Zároveň ale může Škodě pomoci její pozice relativně dostupné a vysoce ziskové značky, která v rámci skupiny dosahuje nadprůměrných marží.
Slovensko má ve hře přímo závod Jaguaru
Ještě přímější je slovenský přesah. Jaguar Land Rover provozuje závod v Nitře, kde vyrábí modely Land Rover Defender a Discovery. V roce 2025 z nitranských linek sjelo přibližně 107 tisíc vozů. Společnost zatím nezveřejnila, kolika slovenských zaměstnanců se plánované odchody dotknou. Protože se první vlna soustředí hlavně na administrativu a management, nelze automaticky předpokládat, že firma bude výrazně krátit samotnou výrobu v Nitře.
Oznámení je přesto pro Slovensko důležité. Země v roce 2025 vyrobila přibližně 1,07 milionu automobilů a zůstala světovým lídrem v počtu vyrobených vozů na obyvatele. Vedle JLR zde působí Volkswagen, Stellantis a Kia, další závod připravuje Volvo. Automobilový průmysl přímo zaměstnává přibližně 128 tisíc lidí a vytváří kolem desetiny slovenského HDP, uvádí slovenské ministerstvo hospodářství.
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Money
Srpnový kybernetický útok na britskou automobilku Jaguar Land Rover (JLR), kterou vlastní indická společnost Tata Motors, stál britskou ekonomiku 1,9 miliardy liber (53 miliard korun) a měl dopad na více než 5000 organizací v zemi. Incident by tak mohl být kybernetickou událostí s nejzávažnějším ekonomickým dopadem v historii Británie. Vyplývá to ze zprávy nezávislé organizace zabývající se kybernetickou bezpečností Cyber Monitoring Centre (CMC). Ztráty by mohly být ještě vyšší, pokud se objeví neočekávané zpoždění při obnově výroby na úroveň před útokem.
Slovenský automobilový svaz pro rok 2026 očekává pokles výroby na přibližně 1,02 milionu vozů. Jakékoli omezení produkce v Nitře, Bratislavě, Trnavě nebo Žilině by tak mohlo mít výrazné důsledky nejen pro samotné automobilky, ale také pro stovky subdodavatelů a celé regiony.
Britská vláda záchranu odmítá
Britský ministr obchodu Jonathan Reynolds vyloučil přímý záchranný balík pro JLR. S vedením firmy má nicméně jednat o rozsahu propouštění a možnostech podpory zaměstnanců.
„Chápeme, že pro dotčené pracovníky, jejich rodiny a širší komunity to bude nejisté a znepokojivé období,“ sdělil CNBC mluvčí britské vlády. Připomněl zároveň snížení cen elektřiny pro výrobce, čtyři miliardy liber určené na výrobu bezemisních vozidel a související výzkum a dvoumiliardový program podpory nákupu elektromobilů.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.