Škoda Auto uklidňuje zaměstnance: Nás se plán Volkswagenu netýká
Volkswagen spouští rozsáhlou proměnu, která do konce desetiletí připraví o místo až 100 tisíc lidí. Nejistá zůstává také budoucnost čtyř německých továren. Škoda Auto, která je součástí koncernu, ale ujišťuje, že nový transformační plán nemá na její aktivity přímý dopad. Mladoboleslavská automobilka nicméně už dříve spustila vlastní úsporný program a do roku 2028 chce snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent.
Volkswagen čeká jedna z největších proměn v jeho historii. Dozorčí rada německého koncernu jednomyslně schválila plán budoucnosti firmy do roku 2030, který má zvýšit její efektivitu a konkurenceschopnost. Automobilka kvůli tomu omezí nabídku modelů a po celém světě zruší až 100 tisíc pracovních míst.
České Škody Auto se však nový transformační plán podle jejího vedení přímo netýká. „Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad,“ sdělil ČTK mluvčí mladoboleslavské automobilky pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Firma tak zopakovala své stanovisko z července.
Škoda má vlastní úsporný plán
To ovšem neznamená, že by se Škodě snižování počtu zaměstnanců zcela vyhnulo. Automobilka podle Vejdělka už několik let průběžně upravuje jejich počet tak, aby si její české závody udržely konkurenceschopnost.
Pokračuje také v programu oznámeném v roce 2024, podle kterého má do roku 2028 snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent. Firma toho chce dosáhnout prostřednictvím přirozené fluktuace. Opatření se podle jejího mluvčího netýká pracovníků přímo ve výrobě.
Dalších 50 tisíc míst zmizí
Volkswagen už měl dohodnuté zrušení přibližně 50 tisíc pracovních míst. Nově chce do konce desetiletí zrušit dalších zhruba 50 tisíc pozic, takže celkový počet zaniklých míst může dosáhnout 100 tisíc. Přibližně polovina nově oznámených škrtů má podle premiéra Dolního Saska Olafa Liese připadnout na Německo.
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Trhy
Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen v pátek zamířily prudce vzhůru. Prioritní akcie si krátce po zahájení obchodování na frankfurtské burze připisovaly téměř sedm procent. Investoři tak reagovali na dohodu o rozsáhlé restrukturalizaci, která odvrátila další vyhrocení sporů mezi vedením automobilky, odbory a spolkovou zemí Dolní Sasko, jež patří mezi akcionáře koncernu.
Volkswagen tam v současnosti zaměstnává přes 280 tisíc lidí. Celosvětově má více než stovku závodů a přibližně 663 tisíc zaměstnanců. Koncern tvrdí, že snížení jejich počtu je nezbytné pro splnění cílů transformačního programu.
Dohodu označil Lies za investici do budoucnosti, která má zvýšit konkurenceschopnost automobilky. Dolní Sasko vlastní 11,8 procenta akcií Volkswagenu a disponuje dvacetiprocentní blokační menšinou. Zemský premiér je zároveň členem dozorčí rady koncernu.
„Zároveň vyvineme pro všechny závody dlouhodobou perspektivu – s novými vozy, kde to bude hospodářsky udržitelné, a novými formami průmyslové produkce,“ uvedl Lies. Schválením plánu však podle něj začíná teprve dlouhá cesta a před všemi zúčastněnými zůstává mnoho práce.
Čtyři továrny nemají jistou budoucnost
Otazník nadále visí nad čtyřmi německými závody Volkswagenu. Pro továrny v Emdenu, Zwickau, Hannoveru a Neckarsulmu zatím koncern nedokáže zaručit konkurenceschopnou navazující výrobu po skončení jejich současných programů. Nejistota se týká období mezi lety 2031 a 2034.
Volkswagen proto prověřuje alternativní využití jednotlivých lokalit. Továrna v Osnabrücku by se například mohla v budoucnu zaměřit na výrobu pro obranný průmysl.
Volkswagen podle německého týdeníku WirtschaftsWoche chystá zásadní řez do svého portfolia. Do roku 2029 má ukončit značku Seat, výrazně omezit počet modelů a více se soustředit na ziskovější SUV. Součástí rozsáhlé restrukturalizace má být také prodej stovek firem a podílů, omezení vlastního vývoje a větší využívání technologií externích dodavatelů včetně čínských koncernů.
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Zprávy z firem
Volkswagen podle německého týdeníku WirtschaftsWoche chystá zásadní řez do svého portfolia. Do roku 2029 má ukončit značku Seat, výrazně omezit počet modelů a více se soustředit na ziskovější SUV. Součástí rozsáhlé restrukturalizace má být také prodej stovek firem a podílů, omezení vlastního vývoje a větší využívání technologií externích dodavatelů včetně čínských koncernů.
Plán přivítal také saský premiér Michael Kretschmer, podle kterého přináší naději. Ocenil především to, že koncern zatím nerozhodl o uzavření ohrožených továren a chce pro ně hledat jiné využití. Saský ministr hospodářství Dirk Panter navrhl, aby se ve Zwickau vyráběly modely Volkswagenu, jejichž produkce je nyní soustředěna v Číně.
Volkswagen má v Sasku závody ve Zwickau, Chemnitz a Drážďanech. Právě drážďanská Skleněná manufaktura už v polovině loňského prosince po 24 letech ukončila výrobu automobilů. Stala se tak první uzavřenou továrnou Volkswagenu v Německu za 88 let existence společnosti. Areál se nyní má ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech proměnit v inovační centrum, ve kterém zůstalo přes 200 zaměstnanců.
Mnohem kritičtěji přijal nový plán primátor Hannoveru Tim Kruithoff. Podle něj dohoda neodstranila nejistotu, které čelí zaměstnanci místního závodu. „Nejistota pro zaměstnance zůstává a nadcházející týdny budou těžké,“ uvedl.
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