Volkswagen chystá další tvrdé škrty. Akcie po dohodě o restrukturalizaci vystřelily
Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen v pátek zamířily prudce vzhůru. Prioritní akcie si krátce po zahájení obchodování na frankfurtské burze připisovaly téměř sedm procent. Investoři tak reagovali na dohodu o rozsáhlé restrukturalizaci, která odvrátila další vyhrocení sporů mezi vedením automobilky, odbory a spolkovou zemí Dolní Sasko, jež patří mezi akcionáře koncernu.
Dozorčí rada Volkswagenu ve čtvrtek večer jednomyslně schválila plán budoucnosti firmy do roku 2030. Automobilka chce jeho prostřednictvím snížit náklady, zvýšit efektivitu a posílit svou konkurenceschopnost. Jedním z nejcitlivějších kroků bude zrušení dalších přibližně 50 tisíc pracovních míst po celém světě do konce desetiletí.
Volkswagen spouští největší transformační program ve své historii. Do konce desetiletí chce zrušit dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst, takže celkový počet škrtů dosáhne 100 tisíc, tedy asi 15 procent všech zaměstnanců koncernu. Nejistá je navíc budoucnost čtyř německých továren.
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Zprávy z firem
Volkswagen spouští největší transformační program ve své historii. Do konce desetiletí chce zrušit dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst, takže celkový počet škrtů dosáhne 100 tisíc, tedy asi 15 procent všech zaměstnanců koncernu. Nejistá je navíc budoucnost čtyř německých továren.
Investoři uvítali schopnost přijímat těžká rozhodnutí
Dosažení dohody je důležité také proto, že v dozorčí radě mají převahu zástupci odborů a Dolního Saska. Podle analytiků se tak automobilce podařilo odstranit jednu z hlavních pochybností investorů – zda dokáže prosadit bolestivé změny navzdory odporu vlivných zájmových skupin.
„Míč je teď zcela na straně představenstva. Už není žádný prostor pro výmluvy,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Moritz Kronenberger z investiční společnosti Union Investment. Dohodu označil za příznivý signál pro Volkswagen i kapitálový trh, přestože počítá s výrazným omezením počtu zaměstnanců.
Volkswagen podle německého týdeníku WirtschaftsWoche chystá zásadní řez do svého portfolia. Do roku 2029 má ukončit značku Seat, výrazně omezit počet modelů a více se soustředit na ziskovější SUV. Součástí rozsáhlé restrukturalizace má být také prodej stovek firem a podílů, omezení vlastního vývoje a větší využívání technologií externích dodavatelů včetně čínských koncernů.
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Zprávy z firem
Volkswagen podle německého týdeníku WirtschaftsWoche chystá zásadní řez do svého portfolia. Do roku 2029 má ukončit značku Seat, výrazně omezit počet modelů a více se soustředit na ziskovější SUV. Součástí rozsáhlé restrukturalizace má být také prodej stovek firem a podílů, omezení vlastního vývoje a větší využívání technologií externích dodavatelů včetně čínských koncernů.
Podobně plán hodnotí analytici Deutsche Bank. Dohoda podle nich sice neřeší všechny problémy koncernu, ukazuje však, že Volkswagen je schopen přijímat obtížná rozhodnutí nezbytná k jejich zvládnutí.
Podrobnosti o propouštění se teprve dohodnou
Konkrétní podoba snižování počtu zaměstnanců bude ještě předmětem jednání mezi vedením společnosti a odbory. Šéf koncernu Oliver Blume už dříve uvedl, že přibližně polovina plánovaných úsporných opatření má připadnout na Německo.
Volkswagen se potýká s vysokými náklady, nadbytečnými výrobními kapacitami, sílící konkurencí čínských automobilek i dopady amerických cel. Nový plán má koncernu pomoci reagovat na rychlé změny automobilového trhu a zlepšit jeho finanční kondici.
Součástí skupiny Volkswagen je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto. Ta už v červenci uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.