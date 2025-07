Iveco prodává výrobu Indům, včetně někdejší Karosy

Italská skupina Iveco Group, se dohodla na oddělení své obranné divize od výroby komerčních nákladních aut a prodeji obou částí podniku.

Obrannou divizi získá italský výrobce letecké, obranné a bezpečnostní techniky Leonardo a zbývající výrobu nákladních aut, jejíž součástí je i český výrobce autobusů, získá indická Tata Motor. Hodnota celkové transakce je 5,5 miliardy eur (135,2 miliardy korun).

Leonardo získá divizi vojenských vozidel za 1,7 miliardy eur. Akvizice pomůže firmě Leonardo upevnit pozici v evropském sektoru pozemní obrany. Prodej také uspokojí důležitý požadavek italské vlády, aby obranná divize zůstala v italských rukách. Divize má výrobní závody také v Německu, Rumunsku a Brazílii a přes 2000 zaměstnanců. Očekává se, že prodej bude dokončen v prvním čtvrtletí příštího roku, pokud ho schválí regulační orgány.

Výrobce autobusů Iveco chce vytěsnit minortitní akcionáře. Jeden z nich žádá vyšší protiplnění Zprávy z firem Firma nabízí 26 743 korun za tisícikorunovou akcii. Minoritní akcionář Jan Tulis podal protinávrh. Podle něj posudek nezohledňuje hodnotu společnosti a z ní odvozenou hodnotu protiplnění. Cenu považuje za podhodnocenou. ČTK Přečíst článek

Prodej obranné divize otevřel cestu pro prodej zbytku podniku, výroby komerčních nákladních aut, indické společnosti Tata Motors za zhruba 3,8 miliardy eur. Podle prohlášení se holdingová společnost Exor patřící miliardářské rodině Agnelliových, která kontroluje Iveco, dohodla na prodeji svého podílu firmě Tata. Indická firma pak podá nabídku na zbývající akcie a akcie italské společnosti budou stažené z burzy. Exor v současnosti vlastní ve skupině Iveco podíl 27,1 procenta a 43,1 procenta hlasovacích práv.

Tata si převzetím zajistí oporu na evropském trhu užitkových vozů, na kterém není nyní prakticky vůbec přítomna. Získá také designové a technologické kapacity v oblastech jako je udržitelná doprava. Tata nyní v Evropě působí v odvětví osobních aut, když v roce 2008 koupila britskou Jaguar Land Rover.

Zemřel bývalý šéf indického konglomerátu Tata Leaders Ve věku 86 let dnes zemřel Ratan Tata, bývalý šéf indického konglomerátu Tata. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení společnosti. ČTK Přečíst článek

Iveco má zhruba 36 tisíc zaměstnanců, hlavně v Evropě. Výrobní závody má také ve Francii, Německu, Británii, Číně a Latinské Americe. Loni tržby firmy činily 15,3 miliardy eur. Obranná divize měla na celkových tržbách podíl méně než deset procent.

Iveco je nejmenší z předních evropských výrobců nákladních automobilů, kterému vévodí Volvo, Daimler a Traton. Firma byla často považována za potenciálního kandidáta na fúzi, její přítomnost v oblasti obrany však transakci ztěžovala.

Součástí skupiny Iveco Group je také firma Iveco Czech Republic, dříve Karosa, která ve Vysokém Mýtě vyrábí autobusy.

Výrobce autobusů Iveco loni vydělal 1,4 miliardy, výrazně méně než rok předtím Zprávy z firem Vysokomýtský výrobce autobusů Iveco Czech Republic měl loni těžký rok. Do hospodaření se negativně propsaly problémy v dodávkách, drahé energie i cenový nárůst dalších vstupů. Zisk spadl výrazně pod předloňské dvě miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Musk dravě zainvestuje v Indii. Pro Teslu je to velmi slibný trh Zprávy z firem Šéf společnosti Tesla Elon Musk při své návštěvě Dillí, kde se příští týden setká s indickým premiérem Naréndrou Módím, oznámí investici v Indii za dvě až tři miliardy dolarů (47,4 až 71,1 miliardy korun), především do výstavby nového závodu. S odvoláním na dva obeznámené zdroje o tom ve středu informovala agentura Reuters. Tesla se o indický trh zajímá už několik let a její zástupci tuto zemi loni několikrát navštívili. ČTK Přečíst článek