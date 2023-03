Výrobce autobusů Iveco loni vydělal 1,4 miliardy, výrazně méně než rok předtím

Vysokomýtský výrobce autobusů Iveco Czech Republic měl loni těžký rok. Do hospodaření se negativně propsaly problémy v dodávkách, drahé energie i cenový nárůst dalších vstupů. Zisk spadl výrazně pod předloňské dvě miliardy korun.

Iveco dosáhlo loni čistého zisku 1,402 miliardy korun. Výsledek je o 716 milionů korun nižší než v roce 2021. Firma to uvedla ve výroční zprávě na webu. Společnost minulý rok vyrobila 4767 autobusů, což bylo o 402 více než rok předtím. Celkové roční tržby se meziročně zvýšily o sedm procent na 24,153 miliardy korun, z toho 72 procent pocházelo z prodeje vyrobených a nakoupených autobusů.

Výrobu se podařilo navýšit i přes výrazné problémy v dodavatelském řetězci. Po celý loňský rok se společnost potýkala s dostupností výrobních komponentů, nicméně provoz nemusel být přerušen ani výrazněji omezen. K obtížím se přidal cenový nárůst všech nakupovaných komodit a služeb včetně negativního dopadu z trhu s energiemi, zvýšené náklady se tak promítly do hospodaření.

„Přestože tržní podíl Iveco Bus v rámci České republiky poklesl o čtyři procenta z 43 na 39 procent, pozici lídra na trhu si udržel,” uvedla společnost. Druhou pozici Iveco drží na Slovensku s podílem 33 procent trhu.

Iveco Czech Republic vyrábí ve Vysokém Mýtě meziměstské, příměstské a městské autobusy v různých délkách v naftových a CNG verzích. Kromě nich nabízí alternativní pohony na bioplyn, parafinickou naftu a hydrovegetativní oleje. Letos by měla začít výroba elektrického příměstského autobusu. Většinu produkce firma vyváží, kromě zemí střední a východní Evropy také například do Francie a Itálie.

400 milionů pro akcionáře

Iveco ve Vysokém Mýtě patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Na konci roku 2022 zaměstnávala společnost 3220 zaměstnanců, což ve srovnání s rokem 2021 představuje zvýšení o 180. Mezi kmenové bylo převedeno 107 zapracovaných agenturních pracovníků, další firma nadále využívá.

Představenstvo společnosti navrhlo rozdělit ze zisku mezi akcionáře 408 milionů korun, 43 milionů korun by mělo směřovat do sociálního fondu. Dalších 951 milionů korun bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.

Podnik ve Vysokém Mýtě založil Josef Sodomka. Původně se zaměřoval na kočáry, od roku 1925 Josef Sodomka mladší začal vyrábět automobilové karosérie, výrobu autobusů zahájil ve druhé polovině 40. let minulého století. Od roku 1948 do roku 2006 byla firma známá pod jménem Karosa. Od roku 2007 se přejmenovala na Iveco Czech Republic.

