Výrobce autobusů Iveco chce vytěsnit minortitní akcionáře. Jeden z nich žádá vyšší protiplnění

Firma nabízí 26 743 korun za tisícikorunovou akcii. Minoritní akcionář Jan Tulis podal protinávrh. Podle něj posudek nezohledňuje hodnotu společnosti a z ní odvozenou hodnotu protiplnění. Cenu považuje za podhodnocenou.

Společnost Iveco Czech Republic, která ve Vysokém Mýtě vyrábí autobusy, se chystá vytěsnit minoritní akcionáře. Stát se tak má na valné hromadě 6. května. Podle znaleckého posudku by mělo při přechodu cenných papírů připadat na každou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1000 korun protiplnění 26 743 korun. Jeden z minoritních akcionářů podal protinávrh. Podle výroční zprávy z roku 2023 připadalo na minoritní akcionáře 1,16 procenta, zbývající byly v držení společnosti Iveco France SAS.

Minoritní akcionář Jan Tulis podal protinávrh. Podle něj posudek nezohledňuje hodnotu společnosti a z ní odvozenou hodnotu protiplnění za akcii. Cenu považuje za podhodnocenou, navíc na ocenění má výrazný vliv hlavní akcionář, například výběrem znalce. Navrhl, aby ocenění akcií firmy provedl nezávislý soudní znalec, například Institut oceňování majetku VŠE. Představenstvo společnosti valné hromadě nedoporučilo protinávrh schválit.

Vysvětlující informace k vytěsnění menších akcionářů společnost ani přes opakované dotazy neposkytla. Její mluvčí Katarína Němcová pouze uvedla, že firma Iveco Czech Republic obdržela žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady. Ta má rozhodnout, aby na něj přešly všechny účastnické cenné papíry, které nejsou v jeho držení.

V roce 2023 Iveco Czech Republic vytvořila zisk po zdanění 1,580 miliardy korun, což bylo o 178 milionů korun více než rok předtím. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 25 procent na 22,192 miliardy korun, tržby za prodej zboží o 36 procent na 8,773 miliardy korun. Společnost v roce 2023 vyrobila 4741 autobusů, loni 4644. Ekonomické výsledky roku 2024 zatím nejsou známé.

Podnik ve Vysokém Mýtě založil Josef Sodomka. Původně se zaměřoval na kočáry, od roku 1925 Josef Sodomka mladší začal vyrábět automobilové karosérie, výrobu autobusů zahájil ve druhé polovině 40. let minulého století. Od roku 1948 do roku 2006 byla firma známá pod jménem Karosa. Od roku 2007 se přejmenovala na Iveco Czech Republic.

