Inspekce práce loni odhalila 2484 nelegálně pracujících. Meziročně jich přibylo o více než čtvrtinu
Státní úřad inspekce práce v roce 2025 odhalil 2484 nelegálně zaměstnaných lidí, meziročně o 550 více. Nejčastěji šlo o občany třetích zemí, zejména Ukrajince. Pokuty za přestupky související s nelegální prací přesáhly 134 milionů korun.
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) loni odhalil 2484 nelegálně zaměstnaných lidí. Ve srovnání s rokem 2024 jich bylo o 550 více, což představuje nárůst o více než 28 procent. Za přestupky související s nelegální prací úřad uložil pokuty za více než 134 milionů korun. Předloni šlo téměř o 164 milionů korun. Uvedl to mluvčí SÚIP Richard Kolibač.
„Z celkového počtu 21 146 kontrol provedených Státním úřadem inspekce práce v roce 2025 bylo 6278 kontrol zaměřených přímo na odhalování nelegálního zaměstnávání, při kterých byla oblastními inspektoráty zjištěna nelegální práce u 1089 subjektů,“ uvedl Kolibač.
Největší podíl tvořili občané třetích zemí
Z celkového počtu odhalených nelegálně pracujících bylo 714 občanů České republiky. Jejich podíl tak činil téměř 29 procent.
V 97 případech, tedy ve 3,9 procenta, šlo o občany Evropské unie. Nejčastěji se jednalo o Slováky, Rumuny a Maďary.
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Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků už není jen problémem náboru. Stále více servisních firem zjišťuje, že konkurenční výhodu jim nepřinese pouze schopnost najít nové lidi, ale hlavně lépe využít kapacity těch stávajících. Do tradičních služeb proto pronikají principy e-commerce, datového řízení, plánování tras a logistiky posledního kilometru.
Největší skupinu tvořili občané třetích zemí. Těch inspektoři odhalili 1673, tedy 67,4 procenta všech nelegálně zaměstnaných. Nejčastěji šlo o občany Ukrajiny, Moldavska, Uzbekistánu a Vietnamu.
„I v loňském roce bylo nejvíce osob, které byly při kontrolách odhaleny, ukrajinské státní příslušnosti. Z celkového počtu nelegálně zaměstnaných cizinců tvořili 57 procent,“ doplnil Kolibač.
Nejvíce případů bylo ve stavebnictví a gastronomii
Nelegální zaměstnávání inspektoři nejčastěji zjistili ve stavebnictví, kde se týkalo 201 zaměstnavatelů. Následovaly obory ubytování, stravování a pohostinství se 185 zaměstnavateli a zpracovatelský průmysl se 151 zaměstnavateli.
Z hlediska velikosti firem se nelegálního zaměstnávání nejčastěji dopouštěli menší zaměstnavatelé. Šlo především o firmy do devíti zaměstnanců a podniky s deseti až 49 zaměstnanci.
Kontroly komplikují provázané vztahy i neochota spolupracovat
Podle SÚIP jsou kontroly zaměřené na nelegální práci často časově i administrativně náročné. Zaměstnavatelé i kontrolovaní pracovníci podle úřadu nezřídka odmítají spolupracovat. V jiných případech se naopak snaží kontrolory zahltit velkým množstvím dokladů, které s kontrolou často přímo nesouvisejí.
„Situaci rovněž komplikuje rozplétání provázaných obchodních vztahů a zapojení obchodních partnerů, kteří odmítají odpovědnost za kontrolou zjištěné pracující osoby, nebo se snaží přenést zodpovědnost na jiný subjekt,“ uvedl Kolibač.
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