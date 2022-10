Prazdroj, Ikea, Vodafone, banky. Podívejte se, kdo posbíral ceny za odpovědné podnikání

Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné a udržitelné podnikání v Česku, ocenila na slavnostním galavečeru v Cubex Centru Praha TOP Odpovědné firmy roku 2022.

Mezi devíti firmami, které se umístily nad 90procentní hranici ratingu udržitelnosti, panují minimální rozdíly. Nejvíce bodů v kategorii TOP Odpovědná velká firma získala společnost Vodafone. TOP Odpovědné malé firmě pak vévodila společnost Good Sailors. V projektové kategorii TOP Odpovědné firmy v diverzitě si ocenění již potřetí v řadě odnesla Ikea Česká republika, cenu za životní prostředí získala firma Sonnentor a nejodpovědnější firmou pomáhající svému okolí byla vyhodnocena společnost Heimstaden.

V letošním ročníku byla udělena i ocenění ve speciální kategorii. Kategorii TOP Odpovědná firma v digitalizaci vévodily firmy Deloitte, Tesco a Vodafone. Odpovědnými lídry se stali Karel Plotěný z Asio New za udržitelnost a Filip Molčan z Good Sailors za diverzitu. Záštitu nad TOP Odpovědnou firmou 2022 a slavnostním galavečerm převzal rovněž předseda vlády České republiky Petr Fiala. Mediálním partnerem akce byl server newstream.cz.

Prestižní každoroční ceny TOP Odpovědná firma reprezentují v Česku unikátní rating velkých, středních i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Již 19 let motivuje firmy, které se dlouhodobě věnují a hlásí k rozvoji odpovědných, udržitelných procesů a řešení v byznysu, podporují rozvoj a talenty „svých“ zaměstnanců a zaměstnankyň snižují dopady na životní prostředí v rámci svého podnikání, pomáhají komunitám, kde působí a přinášejí do byznysu a na trh práce inovativní řešení.

Ceny TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity a inkluze, podpory komunit, inovací, vzdělávání a dalších. Celkem 50 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji kultury podnikání v Česku, vybíralo letos z celkového počtu 67 společností, které se do prestižních cen TOP Odpovědná firma 2022 přihlásily.

„Letošní 19. ročník TOP Odpovědná firma 2022 je vskutku mimořádný. Nikdy předtím se nepořádala TOP Odpovědná firma v tak dramatické době. Témata ekonomické, enviromentální, sociální odpovědnosti a udržitelnosti jsou doslova ve středu dění. I díky odpovědným firmám! Jsme rádi, že zájem o prestižní ceny TOP Odpovědná firma roste a je ještě vyšší než v loňském roce. A jsme za Byznys pro společnost hrdí na všechny odpovědné firmy, jak odpovědně, udržitelně a solidárně si počínají nejen v časech mírových ale i v nynějších složitých a doslova válečných časech,“ říká Pavel Štern, ředitel Byznysu pro společnost.

Nad 90 procent celkového ratingu se letos dostalo devět firem, které tímto získaly ocenění Leader. Na nejvyšší příčce unikátního a komplexního ratingu udržitelnosti se v hlavní kategorii TOP Odpovědná velká firma dostal Vodafone Česká republika. Titul Trendsetter roku si odnesl Plzeňský Prazdroj. Toto ocenění je udělováno firmě, která se umístila nad 90 procent celkového ratingu, a která zároveň nastavuje trendy pro firmy na trhu práce, v byznysu, je inovativní a aktivní v rozvoji a propagaci udržitelnosti. Dalšími lídry v této kategorii pak jsou společnosti ČSOB, Accenture Czech Republic, Velux, Tesco, Moneta Money Bank, Plzeňský Prazdroj, Skanska a Skupina ČEZ.

Mezi malými firmami se mezi pět nejlepších probojovaly společnosti Good Sailors, MHA, PRK Partners, Biopekárna Zemanka a eBrána. V projektové kategorii TOP Odpovědné firmy v diverzitě si ocenění odnesla IKEA Česká republika za projekt „Skills for employment“. Cenu za životní prostředí získala firma Sonnentor za projekt „Revoluce v obalech“. Nejodpovědnější firmou pomáhající svému okolí se stal Heimstaden s projektem „Bydlení s doprovodným sociálním programem“. V letošním roce se udělovala i cena TOP Odpovědná firma v digitalizaci, kterou si odnesly společnosti Deloitte, za projekt „IRENA“, Tesco za projekt „Food Cloud“ a Vodafone CZ za projekt „Aplikace Záchranka“.

Vzhledem k výjimečné situaci spojené s válkou na Ukrajině se letos v projektu oceňovaly i firmy, které pomáhaly Ukrajině. Česné ocenění si odnesla Kooperativa pojišťovna za projekt „Kooperativa pomáhá Ukrajině“, Česká televize za projekt „Koncerty, který už nikdy nechceme pořádat“, Direct Parcel Distribution za projekt „Pomáháme Ukrajině“, PwC Česká republika za projekt „Helpline pro občany Ukrajiny“ – bezplatné telefonní poradenství a Raiffeisenbank za projekt #StandWithUkraine a #DenProUkrajinu.

Dále byli vyhodnoceni také odpovědní lídři v diverzitě a udržitelnosti. Tato ocenění reflektují aktivity a činnosti osobností, která se významným způsobem zasloužily o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem, udržitelných přístupů k podnikání, podpory a zavádění diverzity a inkluze ve firemním prostředí a kultuře a mohou být inspirativním příkladem pro ostatní. Těmi nejodpovědnějšími se stali za diverzitu Filip Molčan, zakladatel a výkonný ředitel Good Sailors, a za udržitelnost Karel Plotěný, zakladatel a jednatel ASIO NEW.

Záštitu nad TOP Odpovědnou firmou 2022 a slavnostním galavečerm převzal rovněž předseda vlády České republiky Petr Fiala a primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Další záštity poskytly Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Hlavními partnery TOP odpovědná firma 2022 jsou společnosti Vodafone Czech Republic, Skupina ČEZ, Orlen Unipetrol, ING Bank Česká republika. Mezi mediální partnery patří newstream.cz, E15 a Průmyslováekologie.cz.

Kompletní výsledkovou listinu naleznete zde.

Výsledky ocenění BPS TOP Odpovědná firma 2022

Strategické kategorie

BPS TOP Odpovědná velká firma – Leaders

Vodafone Czech Republic a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

Accenture Central Europe, B.V.

VELUX Česká republika, s.r.o.

Tesco Stores ČR a.s.

MONETA Money Bank, a. s.

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Skanska a.s.

Skupina ČEZ

Plzeňský Prazdroj, a. s. zároveň získal i ocenění Trendsetter.

BPS TOP Odpovědná malá firma

Good Sailors, s.r.o.

MHA, s.r.o.

PRK Partners, s.r.o. advokátní kancelář

Biopekárna Zemanka s.r.o.

eBRÁNA s.r.o.

Biopekárna Zemanka s.r.o. zároveň získala i ocenění Trendsetter.

BPS TOP Odpovědná firma v reportingu – cena společnosti ING Bank:

Plzeňský Prazdroj, a. s.

PwC Česká republika

Vodafone Czech Republic a.s.

MONETA Money Bank, a. s.

Accenture Central Europe

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Komerční banka

Skupina ČEZ

Projektové kategorie

BPS TOP Odpovědná firma v diverzitě – cena Charty diverzity:

IKEA Česká republika, s.r.o.

Projekt: Skills for employment

Tesco Stores ČR a.s.

Projekt: V Tesco je každý vítán

Podpora inkluzivní kultury

Československá obchodní banka, a.s.

Projekt: ČSOB rodiče: „The next level“

ŠKODA AUTO, a.s.

Projekt: Evropský měsíc rozmanitosti ve ŠKODA AUTO: Každý z nás je jedinečný. Rozmanitost je to, co…

BPS TOP Odpovědná firma v diverzitě – cena Charty diverzity, speciální ocenění poroty:

MSD Czech Republic, s.r.o.

Projekt: Friday Perspective Series

BPS TOP Odpovědná firma v životním prostředí:

SONNENTOR, s.r.o.

Projekt: REVOLUCE V OBALECH

Biopekárna Zemanka, s.r.o.

Projekt: Jak vytvořit svět bez odpadu v potravinářství: cirkulární pečení a bezobalový prodej

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Projekt: Mokřad výrobního závodu

BPS TOP Odpovědná firma v životním prostředí, speciální ocenění poroty:

Tesco Stores ČR, a.s.

Projekt: „Od žádného jídla nazmar směrem k uzavřené smyčce“

Holistický přístup...

Skanska a.s.

Projekt: Kultura bydlení Udržitelný Development Skanska Reality a.s....

Poděkování poroty SONNENTOR s.r.o. za projekt „BEZODPADOVÉ ZPRACOVÁNÍ: UZAVŘENÝ CYKLUS“,

Top Odpovědná firma pomáhající okolí:

Heimstaden Czech, s.r.o.

Projekt: Bydlení s doprovodným sociálním programem

KPMG Česká republika, s.r.o.

Projekt: iKid

Kyndryl Klient Center, s.r.o.

Projekt: Dobrovolnický program – Workshopy Kyberbezpečnosti

Top Odpovědná firma pomáhající okolí, speciální ocenění poroty:

Vodafone Czech Republic, a.s.

Digitální Odysea Nadace Vodafone

Top Odpovědná firma pomáhající okolí, zvláštní ocenění za pomoc Ukrajině:

Česká televize

Projekt: Koncerty, které už nikdy nechceme pořádat

Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o.

Projekt: Pomáháme Ukrajině

Speciální kategorie

BPS TOP Odpovědná firma v digitalizaci

Deloitte CZ Services s.r.o.

Projekt: IRENA (Immediate Refugee Need Assistance) – platforma pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Tesco Stores ČR a.s.

Projekt: Food Cloud – aplikace pro zjednodušení distribuce potravinových přebytků

Vodafone Czech Republic a.s.

Projekt: Aplikace Záchranka

BPS TOP Odpovědný leader:

BBS TOP Odpovědný leader v udržitelnosti – Karel Plotěný, zakladatel a jednatel Asio New, spol. s.r.o.

BPS TOP Odpovědný leader v diverzitě – Filip Molčan, zakladatel a výkonný ředitel Good Sailors, s.r.o.

