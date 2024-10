Hotovo. Strnad dokončil největší akvizici české firmy v USA

Americká společnost Vista Outdoor se dohodla s firmou Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada na prodeji své muniční divize Kinetic Group. Strnad za ni zaplatí přibližně 2,23 miliardy dolarů, uvádí agentura Bloomberg.

Druhou divizi, výrobce outdoorového oblečení Revelyst, prodá Vista společnosti Strategic Value Partners za přibližně 1,13 miliardy dolarů. Prodej obou divizí celkově vyjde na 3,4 miliardy dolarů, uvádí Bloomberg. Obě transakce dohromady přinesou akcionářům společnosti Vista odhadem 45 dolarů na akcii v hotovosti. Celý obchod by měl být dokončen do ledna.

Strnadův mezinárodní holding se na převzetí Kinetic Group původně dohodl už před rokem, kupní cena byla tehdy stanovena na 1,91 miliardy dolarů. O převzetí aktivit Vista Outdoor nicméně projevily zájem také další podniky, CSG a Vista se proto opakovaně dohodly na zvýšení výsledné ceny transakce.

„Představenstvo neúnavně pracovalo, aby svým akcionářům doručilo maximální hodnotu, a těší nás, že jsme dosáhli této dohody s SVP a CSG, která nám pomáhá tento cíl splnit,“ uvedl podle Reuters v prohlášení předseda představenstva Visty Michael Callahan.

Představenstvo již dohodu o prodeji firmy ve dvou částech schválilo, stále však vyžaduje souhlas akcionářů. Vedení Visty dříve naplánovalo valnou hromadu na 9. října.

