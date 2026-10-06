Hollywood má nového obra. Paramount dokončil převzetí Warner Bros.
Hollywoodská megafúze je dokončena. Paramount Skydance převzal za zhruba 110 miliard dolarů, v přepočtu 2,4 bilionu korun, konkurenční Warner Bros. Discovery. Pod jednou střechou se tak ocitají studia Paramount a Warner Bros., televizní značky HBO, CBS a CNN i dvě velké streamovací služby. Nový mediální kolos ponese jméno Skydance a slibuje nejméně 30 filmů ročně. Zároveň chce během tří let ušetřit nejméně šest miliard dolarů.
Jedna z největších proměn světového mediálního trhu je završena. Americký Paramount Skydance dokončil převzetí Warner Bros. Discovery (WBD) za přibližně 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,4 bilionu korun. Spojená společnost nově ponese název Skydance. O dokončení transakce společnost informovala v tiskové zprávě.
Pod jednu korporátní střechu se tím dostává mimořádně rozsáhlá část amerického zábavního průmyslu. Nová Skydance spojuje dvě velká filmová studia, dvě globální streamovací služby a televizní značky včetně CBS a HBO. Součástí skupiny jsou také zpravodajské stanice CNN a CBS News nebo sportovní CBS Sports a TNT Sports.
Jedna z největších transakcí v historii mediálního průmyslu překonala poslední překážku. Americký soud schválil dohodu, která ukončí žalobu proti převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,4 bilionu korun. Pod jednu střechu se tak dostanou značky jako Warner Bros., HBO, CNN, CBS či Paramount. Firmy chtějí obchod dokončit už příští úterý.
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Zprávy z firem
Jedna z největších transakcí v historii mediálního průmyslu překonala poslední překážku. Americký soud schválil dohodu, která ukončí žalobu proti převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,4 bilionu korun. Pod jednu střechu se tak dostanou značky jako Warner Bros., HBO, CNN, CBS či Paramount. Firmy chtějí obchod dokončit už příští úterý.
V portfoliu se zároveň potkávají značky a série od Harryho Pottera a Top Gunu přes SpongeBoba až po seriál Bílý lotos.
Skydance chce chrlit nejméně 30 filmů ročně
Velikosti nového mediálního obra mají odpovídat i jeho produkční ambice. Skydance podle firemní tiskové zprávy počítá s nejméně 30 filmy určenými pro kina ročně a více než 180 televizními pořady a seriály. Filmy mají mít minimálně 45denní exkluzivní okno v kinech.
Skupina uvádí, že její streamovací platformy mají dohromady přes 200 milionů předplatitelů. Právě streaming čeká další zásadní změna. Skydance oznámila, že své služby chce postupně sjednotit do jediné platformy.
Šéf skupiny David Ellison označil dokončení obchodu za historický okamžik nejen pro Skydance, ale pro celý mediální průmysl. „Od začátku bylo naší ambicí spojit tato dvě tradiční studia a vytvořit silnějšího konkurenta s talentem, zdroji a dosahem potřebnými k vyprávění skvělých příběhů v každém žánru, na každé platformě a pro publikum po celém světě,“ uvedl.
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Samotný název nové skupiny může na první pohled působit překvapivě. Paramount ani Warner Bros. Discovery v něm nejsou. Ellison ale už minulý týden uvedl, že volba názvu Skydance má naopak pomoci zachovat samostatnou identitu studií Paramount a Warner Bros.
Změna se promítá také na burze. Akcie spojené společnosti se od úterý přesunuly z trhu Nasdaq na newyorskou burzu NYSE, kde se obchodují pod symbolem SKYD. Akcie Warner Bros. Discovery se samostatně obchodovat přestaly.
Akcionáři WBD v rámci transakce získali 31,01666668 dolaru v hotovosti za každou akcii.
Šest miliard dolarů úspor
Obří spojení nebude pouze o filmech a seriálech. Skydance chce z nové velikosti vytěžit také výrazné úspory. Během příštích tří let plánuje dosáhnout ročních synergií přesahujících šest miliard dolarů. Úspory mají přicházet především z technologií, integrace, nákupu služeb, marketingu a racionalizace realitního portfolia.
Spojená společnost má podle svých údajů roční tržby téměř 70 miliard dolarů. Do roku 2030 očekává volný peněžní tok přes deset miliard dolarů a zároveň chce snížit zadlužení. Za posledních 12 měsíců obě společnosti dohromady vydaly na obsah více než 30 miliard dolarů.
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Ellisonovi drží největší podíl
Největším akcionářem nové Skydance je rodina Ellisonových. Ta společně s investiční společností RedBird Capital Partners zároveň drží všechny hlasovací akcie třídy A.
Součástí financování transakce bylo také 47 miliard dolarů nového kapitálu. Vedle rodiny Ellisonových a RedBird se na něm podílely mimo jiné saúdskoarabský Public Investment Fund, Qatar Investment Authority, L'IMAD a LionTree. Dluhové financování vedly Bank of America, Citigroup a Apollo.
Vznik Skydance tak zásadně překresluje mapu amerického mediálního byznysu. V jedné skupině se nyní potkávají hollywoodská studia Paramount a Warner Bros., HBO, CNN, CBS, rozsáhlá sportovní práva i streamovací platformy s více než 200 miliony předplatitelů.
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Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.