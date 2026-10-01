Padla poslední překážka. Paramount a Warner Bros. do týdne zfúzují
Jedna z největších transakcí v historii mediálního průmyslu překonala poslední překážku. Americký soud schválil dohodu, která ukončí žalobu proti převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,4 bilionu korun. Pod jednu střechu se tak dostanou značky jako Warner Bros., HBO, CNN, CBS či Paramount. Firmy chtějí obchod dokončit už příští úterý.
V cestě ke vzniku nového mediálního gigantu už nic nebrání. Americký soud schválil urovnání sporu, kterým se Kalifornie spolu s dalšími jedenácti americkými státy snažila zablokovat převzetí Warner Bros. Discovery konkurenční skupinou Paramount Skydance. Obě společnosti se na transakci dohodly letos v únoru. Hodnota obchodu dosahuje 110 miliard dolarů, v přepočtu přibližně 2,4 bilionu korun.
Po rozhodnutí soudu firmy oznámily, že dokončení transakce očekávají už příští týden v úterý.
Státy se bály vyšších cen
Proti spojení dvou mediálních obrů se v červenci postavila Kalifornie a dalších jedenáct amerických států. V žalobě argumentovaly tím, že fúze může omezit hospodářskou soutěž při distribuci filmů a v kabelové televizi.
Důsledky by podle nich mohly pocítit nejen provozovatelé kin a distributoři placené televize, ale také samotní diváci prostřednictvím vyšších cen. Žaloba upozorňovala rovněž na možné oslabení vyjednávací pozice zaměstnanců při jednání o mzdách.
Harry Potter, Batman, HBO, CNN a CBS se mohou ocitnout pod jedním vlastníkem. Paramount podle agenturních informací urovnal spor s americkými státy, které napadly jeho plán na převzetí Warner Bros. Discovery za 2,3 bilionu korun. Cesta k jednomu z největších obchodů v historii Hollywoodu se tím otevírá, samotná transakce ale ještě dokončena není.
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Zprávy z firem
Harry Potter, Batman, HBO, CNN a CBS se mohou ocitnout pod jedním vlastníkem. Paramount podle agenturních informací urovnal spor s americkými státy, které napadly jeho plán na převzetí Warner Bros. Discovery za 2,3 bilionu korun. Cesta k jednomu z největších obchodů v historii Hollywoodu se tím otevírá, samotná transakce ale ještě dokončena není.
Minulý týden se ale obě strany dohodly na urovnání.
Součástí dohody jsou také konkrétní závazky Paramountu. Podle kalifornského generálního prokurátora Roba Bonty má firma mimo jiné přesunout větší část filmové produkce do Spojených států.
Paramount se zároveň zavázal vytvořit radu, která má dohlížet na redakční nezávislost televizí CNN a CBS.
Soudkyně Araceli Martínezová-Olguínová označila dohodu za „spravedlivý, rozumný a poctivý přístup“ k řešení možných negativních dopadů fúze na hospodářskou soutěž.
HBO, CNN, CBS i Harry Potter pod jednou střechou
Rozměr celé transakce ukazuje především seznam značek, které spojením obou společností skončí v jedné mediální skupině.
Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením WarnerMedia a Discovery. Vedle samotného filmového studia Warner Bros. ovládá například HBO, CNN či Animal Planet. Vlastní také práva spojená s řadou mimořádně cenných filmových a televizních značek včetně Harryho Pottera, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Paramount Skydance je sám výsledkem nedávné konsolidace. Skupina vznikla spojením Paramount Global a Skydance Media. Do jejího portfolia patří filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS nebo streamovací služba Paramount+.
Transakce už postupně získala souhlas klíčových regulátorů. Americké ministerstvo spravedlnosti ji schválilo v červnu, Evropská komise v červenci a britské úřady v srpnu. Urovnání americké žaloby nyní odstraňuje další zásadní překážku k dokončení obchodu.
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Seriál South Park vstupuje do své 29. série s novým názvem – alespoň v rámci provokativní reklamní kampaně. Jako South America si bere na mušku přejmenovávání geografických míst prezidentem Donaldem Trumpem, poslušnost technologických gigantů i údajné ústupky mateřské společnosti Paramount vůči Bílému domu.
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