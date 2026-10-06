České Reico vstupuje na rakouský realitní trh. Fond koupil dlouhodobě pronajaté hobbymarkety
České miliardy hledají reality za hranicemi a Reico si právě otevřelo další trh. Fond ze skupiny Erste koupil v Rakousku pět prodejen Hornbachu, šestou přidá během několika týdnů a už se rozhlíží po dalších příležitostech. Rakousko tak během jediné transakce ukouslo téměř čtvrtinu portfolia fondu Reico Long Lease.
Tuzemský realitní fond Reico, který spadá stejně jako Česká spořitelna pod křídla rakouské finanční skupiny Erste, už vlastní komerční nemovitosti ve čtyřech zemích. Po Česku, Slovensku a Polsku se jeden z jeho dvou fondů pro drobné investory rozkročil do Rakouska.
„Minulý týden jsme do portfolií našich nemovitostních fondů přidali první nemovitosti v Rakousku,“ pochlubil se na síti LinkedIn Dušan Sýkora, předseda představenstva společnosti Reico investiční společnost Erste Asset Management.<
„Do menšího a mladšího fondu Reico Long Lease jsme koupili pět maloobchodních prodejen Hornbach. Tato transakce pomůže další diverzifikaci fondu, a to jak geografické, tak segmentové. Alokace v Rakousku nyní činí 23 procent,“ doplnil.
Pět Hornbachů už má, šestý přibude
Reico Long Lease nyní vlastní 14 nemovitostí, z toho čtyři v Česku, tři v Polsku, dvě na Slovensku a pět v Rakousku, přičemž šestá prodejna Hornbachu u našich jižních sousedů do fondu přibude přibližně za tři týdny.
Při akvizicích v nových zemích je vždy nejtěžší ta první transakce – nové právní prostředí, nové zvyklosti, nové kontakty. „Tento řetěz jsme si tedy nyní úspěšně vyzkoušeli a jsme připraveni (nejen) v Rakousku k dalším transakcím,“ uvedl Sýkora.
Reico Long Lease loni investorům vydělal šest procent. Jeho větší a starší „bratr“ Reico Nemovitostní pak podílníkům doručil něco přes pět procent. Druhý zmiňovaný na sklonku loňského roku v centru Prahy koupil obchodně-kancelářský komplex Palladium. Za nejdražší tuzemskou nemovitost zaplatil takřka 700 milionů eur (v přepočtu 16,8 miliardy korun).
Fondy Reico dlouhodobě investují do kancelářských budov, obchodních center a skladově-výrobních areálů. Reico Long Lease letos získal budovu, v níž je v pronájmu soukromá mezinárodní škola, a vedení fondu by rádo získalo rozšířilo své portfolio o další nemovitostní segmenty od zdravotnických zařízení po studentské bydlení.
České peníze tečou do zahraničních realit
Domácím realitním fondům se hromadí kapitál. Čeští investoři tak už několik let v řadě s převahou vládnou tuzemským obchodům s komerčními nemovitostmi. Například loni stáli za 86 procenty celkového objemu transakcí ve výši 4,2 miliardy eur (zhruba 102 miliardy korun). Uvedla to realitně-poradenská společnost Cushman & Wakefield.
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Za komplex kanceláří na pražské Pankráci by Němci mohli utržit přes tři miliardy
Reality
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Tento trend pokračuje i v letošním roce a čím dál více investorů a peněz Čechů se přelévá i do zahraničních komerčních realit. Podle poradenské firmy Knight Frank za prvních šest měsíců letošního roku český kapitál nakoupil v zahraničí za stovky milionů eur.
Hitem je Polsko, které láká na lepší výběr nemovitostí a vyšší výnosy. Mezi nejvýznamnější letošní akvizice českých investorů tam patří nákupní centrum Posnania v Poznani, které koupil fond Trigea Funds, nebo kancelářská budova Wilanów Royal ve Varšavě, kterou získala společnost Wood & Company. Skupina DRFG pak zařadila do svého portfolia obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze. V zahraničí je velmi aktivní společnost Star Capital Finance, jež sází na retail parky a letos expandovala do Rumunska.
Čeští investoři vyhodnocují také příležitosti v západní Evropě a první z nich zamířili do Německa. V Rakousku vlastní vedle Reica nemovitosti také konkurenční fond Investika.
Čeští investoři stále výrazněji míří za komerčními nemovitostmi do zahraničí. Jen v první polovině roku vložili v dalších zemích střední a východní Evropy miliardu eur, zhruba 24 miliard korun. Nakupují obchodní centra, retail parky i kanceláře a podle Knight Frank zůstává prostor pro další expanzi českého kapitálu značný.
Českým investorům je tuzemský trh těsný. Miliardy posílají do zahraničních nemovitostí
Reality
Čeští investoři stále výrazněji míří za komerčními nemovitostmi do zahraničí. Jen v první polovině roku vložili v dalších zemích střední a východní Evropy miliardu eur, zhruba 24 miliard korun. Nakupují obchodní centra, retail parky i kanceláře a podle Knight Frank zůstává prostor pro další expanzi českého kapitálu značný.
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