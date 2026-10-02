Barbie může změnit majitele. O Mattel se zajímá lovec slavných značek
Barbie, Hot Wheels nebo Fisher-Price mohou dostat nového majitele. O převzetí amerického hračkářského giganta Mattel se zajímá Authentic Brands Group, která vybudovala své impérium skupováním známých značek. Za Mattel by podle zdrojů listu The Wall Street Journal mohla nabídnout kolem šesti miliard dolarů, tedy zhruba 131 miliard korun. To je výrazně více, než na kolik firmu aktuálně oceňuje burza.
Americký Mattel se může stát dalším velkým úlovkem společnosti Authentic Brands Group. Firma podle zdrojů The Wall Street Journal výrobce hraček už oslovila a jedná s ním o možné nabídce na převzetí.
Ve hře má být cena přesahující 20 dolarů za akcii. Celý Mattel by tak byl oceněn přibližně na šest miliard dolarů, v přepočtu asi 130,7 miliardy korun. Proti současné tržní kapitalizaci kolem 3,8 miliardy dolarů by šlo o výraznou prémii.
Zpráva o možném převzetí okamžitě rozhýbala také akcie Mattelu. Ty od začátku roku ztratily téměř sedm procent, po zveřejnění informace o zájmu Authentic Brands Group však zamířily vzhůru a obchodovaly se nad 13 dolary.
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Barbie může mít větší cenu než Mattel
Právě nízké ocenění Mattelu může být jedním z důvodů, proč firma přitahuje pozornost. Hračkářský koncern vlastní vedle Barbie také značky Hot Wheels, American Girl nebo Fisher-Price. Podle analytiků citovaných WSJ by přitom některé z těchto značek mohly samostatně dosahovat vyšší hodnoty, než jakou dnes burza přisuzuje celému Mattelu.
Firma se v posledních letech snaží překročit hranice tradičního hračkářského byznysu a své značky více využívat také v zábavním průmyslu. Akcie Mattelu přitom svého historického maxima dosáhly už před více než deseti lety.
Možné převzetí přichází také v době změny na samotném vrcholu společnosti. Mattel ve středu oznámil, že se od listopadu jeho novým generálním ředitelem stane Roger Lynch, dosavadní šéf vydavatelství Condé Nast. Vystřídá Ynona Kreize, který odchází do společnosti Paramount.
Právě nástup nového šéfa by podle zdrojů mohl případnou transakci zkomplikovat. Lynch se bude snažit nastavit vlastní strategii Mattelu a zatím není jasné ani to, zda bude vedení společnosti nabídce Authentic Brands Group nakloněno. Ve hře navíc může být příchod dalšího zájemce.
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Lovec slavných značek
Pro Authentic Brands Group by Mattel představoval mimořádně velký přírůstek, zapadal by ale do strategie, na které společnost vyrostla. Skupuje známé, ale problémové či podhodnocené značky a následně se snaží dál rozvíjet jejich jména a duševní vlastnictví.
Zakladatel Jamie Salter tímto způsobem vybudoval portfolio zahrnující například Reebok nebo Champion. Letos v květnu se Authentic dohodla se společností Kontoor Brands na koupi oděvní značky Lee za zhruba miliardu dolarů a uzavřela také dohodu o převzetí společnosti Guess za 1,4 miliardy dolarů.
Byznys Authentic se navíc neomezuje jen na klasické spotřebitelské značky. Společnost spravuje také práva spojená s některými slavnými osobnostmi a sportovci, mezi nimiž jsou bývalá basketbalová hvězda Shaquille O'Neal nebo fotbalista David Beckham.
Zda do tohoto portfolia nakonec přibude i Barbie, zatím není jisté. Jednání nemusí skončit dohodou a Mattel se může rozhodnout pokračovat pod novým vedením samostatně.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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