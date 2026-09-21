Dva hollywoodští obři míří ke spojení. Paramount ustoupil v boji o CNN i kina
Harry Potter, Batman, HBO, CNN a CBS se mohou ocitnout pod jedním vlastníkem. Paramount podle agenturních informací urovnal spor s americkými státy, které napadly jeho plán na převzetí Warner Bros. Discovery za 2,3 bilionu korun. Cesta k jednomu z největších obchodů v historii Hollywoodu se tím otevírá, samotná transakce ale ještě dokončena není.
Paramount Skydance je o velký krok blíž převzetí Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Podle agentur Reuters a Bloomberg se dohodl s Kalifornií a dalšími jedenácti americkými státy, které se snažily obchod zastavit. Vzniknout by mohl mediální kolos s filmovými studii, streamovacími službami i zpravodajskými televizemi CNN a CBS. Paramount za urovnání sporu podle agenturních zdrojů slíbil mimo jiné ochranu redakční nezávislosti a nejméně 30 filmů ročně.
Paramount chce koupit Warner Bros. Discovery už od února. Na cestě k jednomu z největších obchodů v historii Hollywoodu mu ale stála žaloba Kalifornie a dalších jedenácti amerických států. Ty tvrdily, že spojení dvou mediálních gigantů omezí konkurenci, zdraží služby divákům a oslabí postavení zaměstnanců při vyjednávání o mzdách.
Teď Paramount podle agentury Reuters dosáhl dohody o urovnání sporu. Stejnou informaci přinesl Bloomberg s odvoláním na člověka obeznámeného s jednáním. Podrobnosti zatím pocházejí od anonymních zdrojů a dokončení převzetí dosud oznámeno nebylo.
Spojení dvou hollywoodských gigantů za 110 miliard dolarů se komplikuje. Skupina amerických států podle agentury Reuters zvažuje žalobu, která by mohla převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance zablokovat. Úřady se obávají omezení konkurence, proti obchodu protestují také filmaři.
Fúze Warneru a Paramountu se komplikuje. Proti se staví Hollywood i americké státy
Zprávy z firem
Spojení dvou hollywoodských gigantů za 110 miliard dolarů se komplikuje. Skupina amerických států podle agentury Reuters zvažuje žalobu, která by mohla převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance zablokovat. Úřady se obávají omezení konkurence, proti obchodu protestují také filmaři.
CNN a CBS mají dostat vlastní pojistku
Jedním z nejcitlivějších bodů dohody je zpravodajství. Paramount už vlastní televizní síť CBS, zatímco pod Warner Bros. Discovery patří CNN. Po spojení by se obě významné americké zpravodajské značky ocitly pod jedním vlastníkem.
Podle Reuters má dohoda počítat se zřízením nezávislých redakčních rad pro CNN i CBS. Jejich úkolem má být ochrana redakční nezávislosti. Podrobnosti o složení rad a jejich pravomocích zatím zveřejněny nebyly.
Budoucnost CNN přitom vyvolává pozornost i kvůli jejím sporům s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který stanici opakovaně kritizuje. Zda a jak by se po převzetí změnilo fungování CNN, z dosud známých podmínek dohody nevyplývá.
Evropská komise schválila obří spojení Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Brusel si ale vymínil podmínky, které mají ochránit konkurenci v evropské distribuci filmů. Transakce tak má zelenou v EU, v USA ji však dál brzdí odpor skupiny států vedené Kalifornií.
Hollywoodská megafúze má zelenou z Bruselu. Paramount může převzít Warner Bros. Discovery
Zprávy z firem
Evropská komise schválila obří spojení Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Brusel si ale vymínil podmínky, které mají ochránit konkurenci v evropské distribuci filmů. Transakce tak má zelenou v EU, v USA ji však dál brzdí odpor skupiny států vedené Kalifornií.
Třicet filmů ročně. Jinak tučná pokuta
Ústupky se netýkají jen televizního zpravodajství. Paramount se podle zdroje Reuters zavázal uvádět po spojení do kin 30 filmů ročně. Za každý snímek, o který by tento cíl nesplnil, mu má hrozit sankce 30 milionů dolarů, tedy přibližně 630 milionů korun.
Závazek reaguje na obavy, že sloučení dvou velkých studií omezí počet filmů, které se dostanou do kin. Pro provozovatele kin je přitom pravidelný přísun nových titulů zásadní. Americké státy v žalobě upozorňovaly také na rizika pro distributory placené televize.
Během vyjednávání se podle dřívějších zpráv diskutovalo rovněž o investicích do filmové výroby v Kalifornii a o zachování tamních studiových areálů. Ne všechny dříve zvažované podmínky však byly v dosud zveřejněných informacích potvrzeny jako součást konečného urovnání.
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
Volkswagen vyletěl z burzovní elity. Jeho místo zabrala Nokia
Trhy
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
Harry Potter, Batman i HBO v jednom impériu
Rozsah zamýšleného spojení je mimořádný. Warner Bros. Discovery vlastní filmové studio Warner Bros. a značky spojené například s Harrym Potterem či komiksovými hrdiny DC. Do skupiny patří také HBO, CNN a Animal Planet.
Paramount Skydance má zase studio Paramount Pictures, televizi CBS a streamovací službu Paramount+. Pod jednou střechou by tak skončily dvě velké hollywoodské filmové produkce, rozsáhlé knihovny pořadů i významné televizní a streamovací značky.
Spojení už schválilo americké ministerstvo spravedlnosti, Evropská komise i britské úřady. Urovnání žaloby amerických států proto odstraňuje jednu z hlavních zbývajících překážek. Paramount si tím ale zatím nekoupil hotový výsledek: převzetí bude dokončené až po uzavření transakce.
Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun), tedy 30 dolarů za akcii.
Odejde Netflix s prázdnou? Do bitvy o Warner Bros. se vložil Paramount, nabízí 2,3 bilionu
Zprávy z firem
Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun), tedy 30 dolarů za akcii.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.